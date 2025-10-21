Только с паспортом: в России предложили ввести идентификацию для доступа к контенту 18+

Член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту 18+ в интернете. В Госдуме с Машаровым согласились: депутат Антон Немкин отметил, что инициатива заслуживает обсуждения. А его коллега Андрей Свинцов спрогнозировал, что в ближайшие три года россияне вообще потеряют анонимность в интернете.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, у многих российских подростков неограниченный доступ к контенту с маркировкой 18+, включая видеоролики блогеров с ненормативной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения. Это, в свою очередь, приводит к формированию у молодежи искаженных моделей поведения и утрате культурных ориентиров. А некоторые дети под влиянием интернет-среды попадают в рискованные ситуации, в том числе вовлекаются в противоправные действия ради вознаграждения.

«Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию, выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов — это определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации через паспорт, водительские права, банковские данные», — заявил Машаров.

Он отметил, что развитие технологий останавливать нельзя, однако уже сейчас надо принимать меры по защите детей и обеспечению безопасного цифрового пространства. Член ОП уточнил, что чем быстрее они будут приняты, тем меньше детей будут подвержены воздействию враждебных спецслужб, мошенников, онлайн-казино, а также тех, кто может нанести вред, «как моральный, так и физический».

Шаг, направленный на защиту

В Госдуме инициативу Машарова поддержали. Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал это шагом, направленным на защиту.

«Проблема действительно существует: сегодня подростки фактически не ограничены в доступе к материалам, содержащим насилие, нецензурную лексику или пропаганду асоциального поведения. Любые существующие меры защиты они с легкостью при желании обходят. Это отражается и на уровне общей цифровой безопасности — несовершеннолетние граждане все чаще становятся жертвами манипуляций, вовлекаются в противоправные схемы. За первые семь месяцев 2025 года почти пять тысяч детей и подростков пострадали от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил парламентарий.

Немкин подчеркнул, что идея об обязательной идентификации заслуживает обсуждения, однако ее реализация требует аккуратного подхода. Важно, чтобы она не привела к утечкам персональных данных, а также не создала препятствий для законопослушных пользователей и бизнеса.

«Ее внедрение должно быть поэтапным, с четкими гарантиями кибербезопасности, защиты персональных данных и прозрачным контролем за тем, кто и как будет обрабатывать информацию. Главная цель здесь — не ограничение свободы пользователей, а защита детей и формирование ответственной культуры поведения в сети», — заключил депутат.

Россияне потеряют анонимность в интернете

В то же время его коллега, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов спрогнозировал, что в ближайшие три-пять лет любые действия россиян в интернете будут деанонимизированы, а доступ к сети будет предоставляться только после идентификации .

«Каждый абонент в сети интернет будет регистрироваться через какой-то специализированный идентификатор, который и будет подтверждать его возраст и какие-то еще необходимые доступы. Аналог «Госуслуг» — когда ты верифицированный пользователь, тебе открывает максимально широкий набор функционала», — отметил парламентарий.

По мнению Свинцова, в последнее время интернет стремительно превращается в мертвый интернет, где боты генерируют контент и размещают его на платформах, в результате чего лента наполнена сгенерированными постами, не имеющими реального живого автора. И эта тенденция, как отметил депутат, будет только нарастать.

«И сами платформы, и общество просто потребует от всех внедрения вот таких систем защиты от нежелательного контента, нелегального контента и контента, который не имеет автора в виде человека, а просто имеет систему по производству контента. Это нужно ограничивать, иначе мы просто потеряем любой смысл вообще пользоваться соцсетями, потому что там будет 99% роботизированного контента, каких-то ботов, страниц», — выразил уверенность Свинцов.