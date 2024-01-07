«Смута», S.T.A.L.K.E.R. 2 и Tekken 8: какие игры нельзя пропустить в новом году Пять самых ожидаемых игровых релизов 2024 года

Ушедший год стал одним из лучших в индустрии видеоигр. По словам экспертов, такого количества запоминающихся и меняющих представление о стандартах отрасли релизов не было минимум 10 лет. Хотя впечатления от прошлогодних игровых событий еще свежи, они не мешают 2024-му интриговать нас обещанными новинками. «Газета.Ru» рассказывает, чего ждать от российского ответа «Ведьмаку» – «Смуты», каким может получиться украинский «долгострой» S.T.A.L.K.E.R. 2 и во что можно будет «порубиться» на смартфонах.

Главная российская игра 2024

В марте 2024 года свет должна увидеть «Смута» — долгожданный и немного скандальный исторический ролевой боевик о событиях XVII века на Руси. В нем игрокам придется в роли князя Юрия Милославского спасать возлюбленную среди хаоса Смутного времени. Проект заявлен как игра AAA-класса, что подразумевает большой бюджет (называлась сумма в 490 млн рублей) и высокое качество исполнения. Игра создается на самом современном движке Unreal Engine 5.

Что такое движок? Движок — это программная основа разработки видеоигр и приложений, определяющая возможности графики, физики, освещения и звука в проектах. Разработка этого компонента игр — долгий, дорогой и трудоемкий процесс, поэтому часто разработчики лицензируют для своих проектов чужие движки.

Разработчики из студии Cyberia Nova обещают игрокам разнообразный игровой процесс и боевую систему с прокачкой различных видов оружия, а также возможность побывать в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде и других локациях 1610-х годов. Кроме того, боярину придется, меняя образ, прикидываться то разбойником, то простым крестьянином, а то и скоморохом, чтобы достичь поставленных целей.

Как именно будет выглядеть игровой процесс «Смуты» — все еще тайна. Создатели объясняют отсутствие геймплейных роликов необходимостью доработать анимацию и различные игровые механики.

Зато известно, что за закадровый голос в игре отвечает известный актер Денис Беспалый, озвучивший Хана Соло в «Звездный Войнах» и Брюса Уэйна в кинотрилогии «Темный рыцарь» о Бэтмене, а также участвовавший в дубляже нескольких десятков крупных игровых проектов, включая Cyberpunk 2077 и дополнение «Кровь и Вино» для «Ведьмак: Дикая Охота».

На данный момент «Смута» заявлена только для персональных компьютеров.

Главная игра ближнего зарубежья 2024

Официальное продолжение культовой серии S.T.A.L.K.E.R. — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — от украинской студии GSC Game World, предположительно, выйдет в феврале 2024 года. На это намекают сами разработчики. Они выпустили календарь на следующий год в тематике игры, выделив февраль красным цветом, тогда как прочие месяцы отмечены черным.

В общей сложности проект следующей части S.T.A.L.K.E.R. провел в разработке более 10 лет. Впервые игру анонсировали в 2009 году, однако спустя два года работу заморозили и полноценно возобновили лишь в 2018-м.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывается на основе движка Unreal Engine 4. В вышедшем в августе 2023 года трейлере продемонстрирован геймплей, знакомящий зрителя со стрельбой, аномалиями и некоторыми монстрами. В этот раз игрокам придется вернуться в Чернобыльскую зону в образе бывалого сталкера по прозвищу Скиф.

Судя по трейлерам, знакомые с серией геймеры ощутят себя в привычной обстановке постапокалиптического СССР. Они столкнутся с паранормальными явлениями, мутантами и бойцами различных военизированных фракций, с которыми, по опыту предыдущих частей, можно будет как враждовать, так и сотрудничать.

Как и в предшествующих частях, игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет представлять из себя боевик от первого лица в открытом мире с элементами ролевой игры и симулятора выживания.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на платформах ПК и Xbox.

Главный кулачный поединок 2024

В ушедшем 2023 году вышли новые части сразу двух крупнейших франшиз в жанре файтинг — Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1, порадовав любителей виртуальных рукопашных схваток. В наступившем 2024-м с новой, восьмой по счету игрой вернется не менее знаменитая боевая серия Tekken от японской компании Namco.

Как и в предыдущих играх серии, сюжет Tekken 8 будет вращаться вокруг турнира, на котором лучшие мастера боевых искусств со всего мира сражаются за титул «Короля Железного Кулака».

По словам разработчиков, в Tekken 8 схватки станут более динамичными за счет специальных механик, поощряющих агрессивный стиль ведения боя. В базовый набор включат 32 персонажа, постепенно добавляя новых героев в регулярных обновлениях.

В отличие от предельно техничного и требовательного к мастерству игрока Street Fighter и знаменитого доведенной до гротеска брутальностью Mortal Kombat, игровой процесс в Tekken фокусируется на балансе между зрелищностью и навыками геймера. Это позволяет опытным бойцам проворачивать хитроумные комбинации приемов, а неопытным — беспорядочно жать на кнопки и все равно любоваться эффектным поединком. Однако игровой процесс выстроен таким образом, что новичок вряд ли одолеет знакомого с системой соперника.

Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, ПК и Xbox 24 января 2024 года.

Главная женщина-протагонист 2024

Любители бесконечной саги «Звездные Войны» в наступившем 2024 году получат крупный игровой проект Star Wars Outlaws, который разрабатывает шведская студия Massive Entertainment и издает французский игровой гигант Ubisoft.

Star Wars Outlaws заявлен как приключенческий боевик от третьего лица в открытом мире, протагонистом которого станет космическая авантюристка Кей Весс. Будучи далекой от противостояния джедаев и ситхов, девушка планирует провернуть одно из крупнейших ограблений в далекой-далекой Галактике, а отсутствие светового меча компенсирует ловкостью, смекалкой, меткой стрельбой из бластера и умением обращаться со всевозможной техникой.

По словам создателей, Star Wars Outlaws станет первой игрой во вселенной «Звездных Войн» с главным женским персонажем.

Точная дата релиза пока не объявлена. Игра будет доступна на PlayStation, ПК и Xbox.

Главная мобильная игра 2024

На роль главного игрового хита для мобильных платформ в 2024 году претендует новый ролевой боевик Zenless Zone Zero (ZZZ) от китайской компании HoYoverse, широко известной в России и остальном мире благодаря таким играм, как Genshin Impact и Honkai Star Rail (последнюю жюри престижной премии The Game Awards признали лучшей мобильной игрой 2023 года).

В ZZZ игроку придется взять на себя роль Прокси — специалиста, который помогает командам героев исследовать футуристичный мегаполис Новый Эриду, пострадавший от сверхъестественного катаклизма.

Как и предыдущие проекты HoYoverse, Zenless Zone Zero выделяется за счет броского аниме-стиля и лотерейной механики получения новых героев, известной как «гача». В ней желаемые персонажи выпадают с определенным шансом, причем каждая попытка такой выдачи требует некоторой суммы во внутриигровой валюте. Этот ресурс можно как приобрести за реальные деньги, так и заработать в самой игре, выполняя задания.

По словам разработчиков, ZZZ-геймеров ожидают динамичные бои в реальном времени. Это отличает новый проект от предыдущей большой игры HoYoverse Honkai Star Rail, где схватки были пошаговыми, а упор делался не на скорость реакции, а на тактику и комбинации способностей различных героев.

Еще одним отличием Zenless Zone Zero от существующих игр HoYoverse станет дизайн мира в духе ретрофутуризма альтернативных 80-х, где киборги и высокие технологии соседствуют с кассетными плеерами, видеосалонами и залами игровых автоматов.

ZZZ будет доступна на Android, iPhone и ПК. Точная дата выхода проекта пока не объявлена.