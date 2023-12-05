Вышел трейлер GTA 6. Что известно о самой ожидаемой игре Rockstar Games

Компания Rockstar Games выпустила на 15 часов раньше первый трейлер Grand Theft Auto VI — продолжения популярной криминальной видеоигровой франшизы. В нем показана первая героиня серии с озвучкой и новый вымышленный штат Леонида. Сможет ли персонаж, как и в прошлых играх, носить сколько угодно оружия, будет ли он нуждаться в еде и что еще ждет пользователей в одной из самых ожидаемых игр 2025 года — в материале «Газеты.Ru».

Теперь в GTA появится женщина с голосом

Разработчикам Grand Theft Auto VI пришлось выложить долгожданный трейлер игры почти на 15 часов раньше запланированного времени из-за утечки. Ролик сразу же попал в тренды YouTube и набрал более 6 млн лайков всего за восемь часов.

Из трейлера становится известно, что впервые за 26 лет игроки смогут выбрать протагониста-женщину. Героиню зовут Люсия, она станет первой в GTA женщиной с озвучанием. Вторым главным героем станет мужской персонаж, в трейлере его имя не названо, но из многочисленных утечек известно, что его зовут Джейсон и что игроки, проходя миссии, смогут переключаться между ними.

О том, что бандиты — любовники, говорит одна из последних сцен. В ней Люсия и Джейсон вдвоем лежат в постели.

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Согласно официальному пресс-релизу, действие GTA VI развернется в вымышленном штате Леонида, в состав которого входит основной город Вайс Сити, известный игрокам по GTA: Vice City 2002 года. Информация о месте действия шестой серии не раз появлялась в сети, в том числе это подтверждалось масштабной утечкой осенью прошлого года.

Этот город основан на образе реального Майами, а при создании штата разработчики, вероятнее всего, вдохновлялись Флоридой.

При этом карта и размер игрового мира пока неизвестны. Масштабы города однозначно окажутся больше, чем во времена Vice City. Кроме того, игроки встретят в новой части много знакомых локаций из игры 2002 года и реального штата Флорида.

Город станет более интерактивным — побродить теперь можно будет в том числе по мотелям.

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Тачки, стрип-клубы, гонки

По слухам, в автопарке GTA VI будет много уже известных по GTA V и GTA Online машин, но появятся и совершенно новые. Их дизайн будет тщательнее детализирован. В трейлере можно рассмотреть и аэролодку, которая ранее не появлялась в играх серии.

Среди развлечений в игре будут стрип-клубы, ночные клубы с диджеями и шампанским, вечеринки у бассейна, драг-рейсинг и многое другое. Открытый мир игр GTA известен разнообразием и количеством доступных активностей на карте, и шестая часть не должна уступать по этому пункту GTA 5.

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Что еще ждет игроков

В игре появится новый транспорт — аэроглиссере (судне с большим винтом, способное пересечь болото). На нем можно будет уйти от аллигаторов. В трейлере есть сцена, в которой аллигатор забирается в ресторан. Из ролика также известно, что теперь в игре будут и другие животные: собаки, фламинго, дельфины и акулы. По всей видимости, разработчики перенесут фауну прямиком из прошлой части и своего вестерна Red Dead Redemption 2.

Кроме животного мира из ковбойского экшена 2018 года, в новую игру должны перекочевать разные механики. По слухам, ради погружения в игровой процесс разработчики внедрят в GTA VI систему диалогов и возможность поприветствовать персонажей, угрожать им и ограбить.

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Причем из GTA пропадет одна из нелогичных особенностей — главный герой больше не сможет носить с собой десятки видов оружия. Вместо этого подход разработчиков стал реалистичнее, как и в RDR 2. Персонаж теперь будет ограничен несколькими видами вооружения: автоматы и винтовки будут крепиться ремнем на спине. Также появится функция связывания персонажей.

Колесо оружия будет переработано с учетом добавления слотов для предметов повседневного использования, таких как сигареты и лекарства. Игроки смогут подбирать и бросать оружие, а также носить спортивную сумку для хранения предметов.

Некоторые инсайдеры утверждают, что в игре появятся элементы выживания, из-за чего персонажи будут нуждаться в еде.

Уникальная система репутации игрока, внедренная в Red Dead Redemption, появится и в GTA. Игрокам предстоит учитывать это перед принятием решений, которые будут влиять на прохождение игры. По слухам, это также даст новые возможности: можно будет стать полицейским, пилотом, киллером или членом банды.

Мультиплеерная составляющая предстоящей Grand Theft Auto пока не раскрывается. Вероятно, она никак не будет связана с GTA Online, которая появилась в пятой части, и игрокам предстоит заново строить свою криминальную империю.

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Дата выхода

Главным вопросом все еще остается дата релиза Grand Theft Auto VI. Пока известен только год выпуска — 2025. Учитывая, что компания выпускает свои проекты в основном осенью и весной, тут лишь два варианта. Также не исключено, что выход игры по итогу может быть отложен, как это уже было с GTA V и RDR 2.

В 2025 году GTA VI выйдет лишь на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вероятнее всего, во всех случаях игра будет работать при 30 кадрах в секунду. Отдельным вопросом геймеров становится также возможность прохождения игры на слабой Xbox Series S. Возможно, на этой платформе ожидаемый проект будет «идти» хуже всего. Тем не менее до выхода остается еще два года, и у разработчиков достаточно времени, чтобы оптимизировать работу игры на не самой производительной консоли текущего поколения.

Для компьютеров игра пока не заявлена. Но ее релиз на ПК определенно состоится, правда не раньше 2026 года. Об этом свидетельствует прошлый опыт Rockstar Games, которые почти всегда выпускали свои проекты сначала на консолях.