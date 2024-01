Лучшие игровые новинки, с которых стоит начать 2024 год

Условные обозначения: ПК – персональный компьютер;

PS4 – PlayStation 4;

PS5 – PlayStation 5;

XO – Xbox One;

XSX – Xbox Series X;

XSS – Xbox Series S;

NS – Nintendo Switch.

Самые зрелищные и дорогие игры

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Marvel's Spider-Man 2 — это сиквел Marvel's Spider-Man (2018), крупнобюджетной игры от студии Insomniac Games, демонстрирующей многие новейшие технологии в индустрии. Вторая часть — полный эксклюзив для PlayStation 5, оригинальный же проект доступен и на ПК.

В новом боевике от Insomniac Games игроку предстоит взять на себя управление не одним Человеком-пауком, а сразу двумя: Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Правда, не одновременно, а постепенно, по мере развития сюжета.

Даже оригинальная Marvel's Spider-Man остается очень красивой игрой, а во второй части разработчики пошли еще дальше: Нью-Йорк стал более детализированным, анимация персонажей — богаче, а городские пейзажи — еще более завораживающими.

Также новинку хвалят за постановочные кат-сцены. Они стали настолько кинематографичными, что некоторые журналисты называют Marvel's Spider-Man 2 главным киноблокбастером года.

Рейтинг на Metacritic: 90 из 100.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (NS)

Продолжение The Legend of Zelda: Breathe of The Wild — главной игры для Nintendo Switch и главной игры в истории по мнению многих журналистов. The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom — игра, которая заставила многих россиян скачать эмулятор Nintendo Switch на компьютер, продираясь сквозь все сложности его установки и настройки.

Новинка Nintendo настолько большая и комплексная, что очень сложно описать ее кратко. Если отбросить нюансы, Tears of The Kingdom — это эталон приключения в формате видеоигры. В ней мы берем под управление отважного рыцаря Линка в фэнтезийном мире Хайрул, исследующего мир в поисках принцессы Зельды и способа остановить воплощение зла Ганондорфа.

Необходимо отметить, что в игре представлена бесподобная система крафта, позволяющая игрокам мастерить всевозможные механизмы из подручных средств. Конечно, эта механика не настолько продвинута, как в Minecraft, но она все равно позволяет энтузиастам создавать человекоподобных роботов, большие самолеты и танки буквально из грязи и палок.

События The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom разворачиваются на небесных островах, на Земле и в гигантских подземельях — на их изучение у геймеров уйдут сотни часов.

Рейтинг на Metacritic: 96 из 100.

Baldur's Gate 3 (ПК, PS5, XSX, XSS)

Baldur's Gate 3 продолжает культовую серию классических ролевых игр, действие которых разворачивается в фэнтезийной вселенной Dungeons & Dragons.

D&D – это прежде всего настольная игра, которая крайне популярна в США, она славится практически полной свободой действий игроков. Правила буквально представляют собой многотомники, а одна кампания может длиться десятилетиями.

Разработчикам Baldur's Gate 3, бельгийской студии Larian Studios, удалось сделать, казалось бы, невозможное: они перенесли аналоговую настольную игру с ее многообразием действий в формат видеоигры. Поэтому в Baldur's Gate 3 можно взаимодействовать почти с любым видимым предметом и побеседовать с каждым существом. Например, играя за друида, можно попросить прохожего заняться сексом, перевоплотившись в медведя. При этом каждое взаимодействие с предметом и каждый диалог обязательно будут иметь последствия: одни будут незначительными, а другие — масштабными.

Сюжет игры пересказывать не имеет смысла — у каждого игрока он будет свой. Объединяет их только завязка: главному герою нужно извлечь из мозга космического паразита, который постепенно растет и начинает влиять на сознание. И да, несмотря на то, что Baldur's Gate 3 — это классическое фэнтези, в мире игры есть место и пришельцам.

Рейтинг на Metacritic: 96 из 100.

Diablo IV (ПК, PS4, PS5, XO, XSX, XSS)

Diablo IV — новая игра компании Blizzard, которая много лет подряд хоронила репутацию создателя лучших видеоигр. Однако выход Diablo IV если не остановил, то точно замедлил ее падение в глазах гигантской армии поклонников.

Все потому, что в Diablo IV разработчики не стали изобретать велосипед: они взяли Diablo II (2000) и сделали ее современную версию с цифрой IV в названии и актуальным сюжетом. Diablo IV и Diablo II — это два очень брутальных боевика с видом сверху в сеттинге темного фэнтези и с интригующим мистическим сюжетом. Геймплейная фишка игры — возможность зрелищно расправляться с ордами адской нечисти, используя невероятные физические и магические способности полубогов и полудемонов.

Отдельной похвалы от журналистов и игроков новинка удостоилась за поддержку со стороны разработчиков. Раз в несколько месяцев Blizzard выпускает для игры небольшие дополнения, которые расширяют мир и историю Diablo VI.

Рейтинг на Metacritic: 86-91 из 100.

Изобретательные и нетребовательные игры

Cocoon (ПК, PS4, PS5, XO, XSX, XSS, NS)

Cocoon — первая игра независимой студии Geometric Interactive, основанной Йеппе Карлсеном, выходцем из коллектива Playdead, который известен по мрачным платформерам Limbo и Inside. В обоих проектах он был главным дизайнером геймплея.

Cocoon стала главным откровением года на инди-сцене. Как и игры Playdead, она не имеет сюжета как-такового: игрок получает в свое управление некое насекомое, которому нужно изучать локации, решать простые головоломки и двигаться вперед.

Фишка игры — ее многоуровневость: здесь есть «уровни в уровнях», которые раскрываются, как матрешки. При этом в каждом из них у персонажа появляются разные способности, а действие в одном мире влияет на события в другом. Все это невероятно переплетается и увлекает, но при этом сделано так грамотно, что не запутывает игрока.

Рейтинг на Metacritic: 88-90 из 100.

Jusant (ПК, PS5, XSX, XSS)

Jusant — это игра от небольшой французской студии Don't Nod, известной прежде всего по серии трогательных интерактивных фильмов Life is Strange про подростковую любовь. Несмотря на богатый опыт в разработке именно интерактивного кино, в своем новом продукте студия сделала большой шаг в сторону и создала симулятор скалолазания. Крайне редкий жанр. В прошлом в нем выделялась разве что Grow Home (2015).

В Don't Nod рискнули: они сделали игру, в которой нужно просто ползти вверх, и сделали ее замечательной. В Jusant довольно просто научиться играть, а как только усваиваются основы управления и базовые игровые механики, сразу появляется азарт: если ошибешься — сорвешься вниз, потеряв прогресс.

При этом игра очень красивая и постоянно радует живописными пейзажами, даже несмотря на рисованную стилистику. Сам процесс вскарабкивания проработан очень тонко и изобретательно: ползти вверх в Jusant так же увлекательно, как и просто ходить в культовом симуляторе курьера Death Stranding.

Рейтинг на Metacritic: 83-85 из 100.

Sea of Stars (ПК, PS4, PS5, XO, XSX, XSS, NS)

Sea of Stars — это классическая ролевая игра с пиксельной графикой от коллектива Sabotage Studio, известного прежде всего по приключенческой The Messenger. Действие обеих игр разворачиваются в одной вымышленной вселенной.

Новинку отличают очаровательный визуальный стиль, обаятельные персонажи, а также добрая, смешная и местами драматичная история. Геймплейно игра будет знакома всем, кто когда-либо играл в классические японские «ролевки»: управляешь группой карапузов, которые бегают по карте, периодически телепортируешься на арену с врагами, получаешь опыт, прокачиваешь характеристики.

Новшеством Sea of Stars стала боевая система. Бои проходят в давно появившемся пошаговом режиме, но для выполнения наиболее удачных ударов игрок должен попадать в тайминги, а не просто выбирать и активировать заклинания. В остальном Sea of Stars очень уютный проект, который дарит приятное ощущение доброй сказки.

Рейтинг на Metacritic: 87-91.

Dredge (ПК, PS4, PS5, XO, XSX, XSS, NS)

Дебютная игра маленькой Black Salt Games. Хотя разработчики у проекта малоизвестные, издателя им удалось найти звездного — компанию Team17, прославившуюся еще в 90-х благодаря серии Worms. В последние годы Team17 ищет самородков вроде Black Salt Games и выводит на рынок их необычные игры.

Dredge — это аркадный симулятор рыбалки с уклоном в сюжет и исследование. Рыбалка, правда, подразумевается промышленная, а не спортивная. Игрок плавает на ботике в архипелаге и вылавливает из воды разную морскую живность удочками и сетями. Почти каждое действие при этом сопровождается мини-играми. Например, для вытягивания рыбы из воды нужно вовремя нажимать одну и туже кнопку — это задача на внимательность и реакцию.

Мини-игры стали ключевой геймплейной особенностью Dredge. Благодаря им повторяющиеся задачи всегда интересно выполнять, ведь они каждый раз сопровождаются уникальными активностями. Добавляет разнообразия в игровой процесс и возможность прокачки рыболовного судна и снастей.

Сеттинг у Dredge тоже занимательный: «лавкрафтианский», то есть мрачный и жутковатый. Сюжет при этом интригует тем, что герою нужно раскрыть много тайн жителей рыбацкого городка, в который он случайно попал. В нем есть место монстрам, мистике и, как ни странно, юмору.

Рейтинг на Metacritic: 80-85 из 100.