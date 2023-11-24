«Будущее не за запретами»: о чем говорил Путин на форуме об ИИ Путин: искусственный интеллект открыл новую главу в истории человечества

Развитие искусственного интеллекта открыло новую страницу в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, ИИ уже обгоняет способности человека в некоторых сферах. При этом Путин уверен в неспособности роботов полностью заменить людей в некоторых профессиях, например в медицине и образовании. О чем Путин рассказал на форуме об ИИ — в материале «Газеты.Ru».

В разработке искусственного интеллекта происходит революция, сказал Путин на пленарном заседании международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Эксперты называют происходящие процессы революцией, ... кардинальным прорывом в развитии искусственного интеллекта. Я уже сказал, что это вообще новая страница в развитии человечества», — подчеркнул президент.

Он отметил, что широкое использование ИИ стало частью повседневности. Не все получается идеально, признал глава государства, но технологии уже облегчают жизнь во многих областях. В качестве примера Путин рассказал о том, как ИИ помогает прокладывать безопасные маршруты по Северному морскому пути.

«Граждане видят, как искусственный интеллект делает более простыми и удобными многие повседневные процессы. Технологии нового поколения фактически становятся напарниками, партнерами людей ... в самых разных сферах», — резюмировал президент.

Он отдельно перечислил направления, где способности ИИ сравнялись или даже превосходят возможности человека. По словам Путина, это программирование, проектирование, разработка лекарств, создание фильмов и музыки. По оценке президента, в последние годы использование искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере России выросло в полтора раза.

«Но сразу хотел бы отметить: искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — сообщил Путин. Например, ИИ может помочь диагностировать болезнь на ранней стадии, пояснил президент.

Он добавил, что использование машин позволит в будущем отказаться от низкоквалифицированного труда. Для человека останутся более сложные области работы, где нужны умелые специалисты. А значит, появится больше высокооплачиваемых рабочих мест. В итоге уровень зарплат и жизни людей будет расти, полагает президент.

«Как сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми. Вот это вопрос к искусственному интеллекту», — отметил Путин.

В то же время президент коснулся и опасностей, связанных с развитием технологий. По его мнению, нужно задуматься, где границы искусственного интеллекта и «как будет ощущать себя человек среди машин». Эти вопросы сегодня вызывают серьезные споры по всему миру, и кто-то предлагает «поставить на паузу» развитие ИИ.

«Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все », — считает Путин.

Правительство намерено и дальше способствовать развитию ИИ в России. Президент перечислил несколько сопутствующих мер, которые нужно принять:

Россия должна стать одной из «самых комфортных юрисдикций в мире» для работы в области искусственного интеллекта. Для этого правительство по поручению Путина подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Как отметил президент, поправки избавят от лишней бюрократии.

Одновременно следует позаботиться о защите персональных данных россиян. Те же изменения в законодательстве установят ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу в результате тестирования «прорывных технологий», уточнил Путин.

Органы власти всех уровней, библиотеки и архивы должны безвозмездно и оперативно помогать обучать машины. Президент попросил правительство подумать, как это устроить.

Российское образование должно получить доступ к «создаваемым в России суперкомпьютерам». Учащимся, как школьникам, так и студентам, которые работают в области искусственного интеллекта, нужно дать льготы на использование необходимой техники. Мощность самих российских «суперкомпьютеров» нужно нарастить на порядок, призвал президент.