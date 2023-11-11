Роботы роняют смартфоны и фотографируют еду. День из жизни фабрики в Китае

Корреспондент «Газеты.Ru» посетил штаб-квартиру, производственный центр и лабораторию по тестированию камер китайского производителя техники Oppo. Как роботы собирают и тестируют смартфоны, роняя их с высоты, зачем в лаборатории «город интерьеров» и почему в производстве практически не участвуют люди – в репортаже из Чунцина, Дунгуаня и Шэньчжэня — технологических хабов Китая.

Фабрика без людей

Компания Oppo начала свою деятельность с MP3-плеера для китайского рынка и DVD-плеера для американского. Сейчас она занимает четвертую позицию по поставкам смартфонов на глобальном рынке, уступая лишь Samsung, Apple и Xiaomi (данные аналитической компании Canalys по итогам третьего квартала 2023 года).

За двадцать лет существования Орро отстроила восемь производственных центров в Китае, Индии, Индонезии и Турции. Один из них расположен в городе Чунцин в центральной части Китая с населением в два раза больше, чем в Москве.

Производственный центр Oppo в Чунцине имеет площадь 1 кв. км. По заявлению представителей бренда, это их крупнейший интеллектуальный производственный центр, открывшийся в 2019 году. Фабрика включает интеллектуальный производственный комплекс с использованием технологии SMT (технология поверхностного монтажа) со сборкой в лаборатории тестирования качества, которую осуществляют роботы.

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Снаружи фабрика выглядит как отель или бизнес-центр: на территории завода много зелени, есть фонтан с небольшим водопадом и прудом.

Чтобы попасть на ее территорию, нам пришлось заклеить камеры на смартфонах специальными стикерами. Обклеили каждый «глазок», в том числе пять камер складного смартфона Oppo Find N3, который был взят на тестирование.

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Сборочный цех довелось увидеть через стеклянные окна. И первое, что бросилось в глаза, — практически полное отсутствие людей. По словам сопровождавшей нас Коко Джан, специалиста по продуктам Oppo, большую часть задач здесь выполняют роботизированные станки.

«90-95% процесса SMT было автоматизировано, чтобы свести к минимуму человеческие ошибки», — говорит Джан.

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Роботы отвечают практически за все, начиная с печати плат, монтажа, склеивания и заканчивая тестированием устройств. Из-за этого может показаться, что будущее уже наступило, и люди больше не нужны, но нет — ключевые задачи и подготовку станков к работе все же выполняет человек.

В другом крыле фабрики нам показали, как готовые устройства проходят испытания, прежде чем их начнут развозить по точкам сбыта.

Самым запоминающимся был чуть ли не единственный человек, сотрудник Орро в халате, напоминающий врача, который сидел в белой комнате и просто играл в мобильные игры. Он проверял поведение смартфонов под длительной нагрузкой. Идеальная работа — играешь в игры и получаешь деньги.

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В Чунцине Oppo проводит более 150 тестов своих смартфонов, большинство из которых автоматизировано. Один из самых эффектных — тест на падение. Здесь он проходит в несколько этапов: смартфоны роняют с высоты 1, 1,5 и 1,8 метров на твердую поверхность.

Среди тестов запомнились Plug and Unplug, в котором в смартфон вставляют и вынимают зарядное устройство, тест нажатия кнопок, тест на сгиб, при котором имитируют ситуацию, при которой человек убирает устройство в задний карман джинсов и садится на стул. Роботизированные манипуляторы также проводят тест на складывание и раскладывание раскладушек.

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«Тест кнопок выполняется в общей сложности 800 тысяч раз для боковой клавиши включения, клавиши регулировки громкости звука и сканера отпечатка пальца. Если бы пользователь нажимал на клавиши 1 раз в 1 секунду, выполнение всех тестов вручную заняло бы 10 дней», — заявила Коко Джан.

Подобным образом тестируются определенные партии смартфонов всех выпускаемых моделей.

Понимая, сколько сил, времени и нервов может потребоваться на проведение подобного рода тестов человеком, вопросы о причине, по которой тут задействованы именно роботы, сразу же отпадают.

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Фотолаборатория в стиле IKEA

В другой части Китая — городе Дунгуане — расположена еще одна лаборатория Орро. Здесь роботы тестируют камеры смартфонов при различных сценариях. Для этого на территории Oppo Imaging Lab площадью 600 кв. м построили 16 локаций, которые отдаленно напоминают выставочные комнаты в IKEA. Это — целый «город интерьеров».

Например, тут выстроены интерьеры в стиле караоке-клуба, детской комнаты, супермаркета, книжного магазина и даже фастфуда KFC. Причем, если мебель в этих локациях настоящая, то еда – бутафорская. Так, кофе, включая кружку и саму жидкость – пластиковые, а всякие фрукты и круассаны – резиновые, но женская косметика в одной из локаций была настоящей.

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Все предметы в этих зонах приклеены к своим местам, чтобы ничего не сместилось. Это сделано для того, чтобы на каждой фотографии условия были идентичны.

Зачем нужны все эти локации? По ним разъезжают напоминающие пылесосы роботы, к которым прицеплены смартфоны. На полу по территории всего комплекса расположены специальные стикеры, которые показывают роботам, где нужно остановиться и сделать фото.

«В процессе разработки нового смартфона проходит не менее 150 циклов фототестов, по 500 фотографий в каждом раунде. Это примерно 75 тыс. фотографий для каждой модели смартфонов», — поделилась Коко Джан.

Тесты в этой лаборатории полностью автоматизированы благодаря роботам, которые разъезжают по локациям и самостоятельно регулируют уровень освещения в каждом помещении. Это помогает определить сильные и слабые стороны камеры в разных условиях съемки.

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«Ранее для проведения тех же тестов инженеру приходилось тратить на тест двух-трех смартфонов целый день. Теперь один раунд фототеста занимает всего два часа, что в пять раз быстрее, чем раньше», — отметила Джан.

По итогам каждого круга фототеста инженеры Oppo проверяют динамический диапазон, цветопередачу, яркость, четкость изображения, уровень цифрового шума и качество портретных снимков, – для этого даже используются специальные манекены, которые расставлены по локациям. После выполнения всей процедуры инженеры Oppo изучают снимки и улучшают алгоритмы обработки фото до «идеала».

Когда работа алгоритмов камеры проходит все проверки и получает одобрение от инженеров, Oppo организует специальные поездки для проведения тестовых съемок уже в реальных условиях. На этом этапе тестируется та же система, но уже людьми и в разных городах мира при различной погоде.

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Офис и эксклюзивные смартфоны

Корреспондент «Газеты.Ru» также побывал в штаб-квартире Oppo в китайском городе Шэньчжэнь. Там показали знаковые для компании устройства, в том числе их первые складные смартфоны, которые так и не поступили в продажу. Возможно, об их существовании не знают даже самые авторитетные инсайдеры.

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Это несколько складных прототипов разного типа, первый из которых датируется апрелем 2018 года. Для сравнения, Samsung Galaxy Fold вышел лишь в сентябре 2019 года. Протестировать эти гаджеты нам не удалось: они стоят за стеклом, как экспонаты в музее.

Там же были продемонстрированы первые телефоны Oppo, которые выпускались еще до появления операционной системы Android, и эксклюзивные для китайского рынка устройства, включая фирменные телевизоры и умные часы.

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Самым примечательным устройством в этой части экскурсии был Oppo Find X — очень необычный смартфон с выезжающей из корпуса панелью, в которой встроены две основные и одна фронтальная камеры. Устройство без каких-либо вырезов под камеры выглядит действительно красивым и аккуратным. Жаль, что никто из производителей так и не стал развивать это направление.