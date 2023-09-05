Наблюдать и не стрелять: как самостоятельно защищаться от дронов в России?

Обычные граждане России не имеют права по своему желанию «глушить» воздушные беспилотники. Россиянам можно только следить за радиоэфиром при помощи специальных устройств и, при обнаружении сигнала дрона, уведомлять полицию. Почему в стране действуют такие ограничения и как необдуманное использование «глушилок» может привести к беде на ровном месте, рассказал «Газете.Ru» руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Евгений Клешнин.

Смотри, но не трогай

– Предположим, я хочу защитить от дронов свое место жительства. Пусть это будет частный дом, дача. Какие средства для такой защиты вы можете мне порекомендовать?

– Никакие. Если взять нашу систему Kaspersky Antidrone, то мы можем продавать ее только юридическим лицам, промышленным предприятиям. Потому что право на использование антидрон-решений есть только у структур, упомянутых в 404-ФЗ и 440-ФЗ (ФСБ, полиция, Росгвардия и не только), а частным лицам оно не дано. То есть собственник того или иного дачного участка не является регулятором воздушного пространства над собой. Его регулирует Росавиация, а противодействовать дронам могут только силовые ведомства.

– То есть, вы хотите сказать, что обычный гражданин РФ не вправе использовать даже радиоэлектронное ружье (мобильное средство подавления радиосигнала, похожее на огнестрельное оружие) для защиты своей территории?

– Все так.

– Но это же плохо…

– Нет. Это как раз-таки очень логично.

Потому что если раздать каждому по радиоэлектронному ружью, может начаться хаос.

Еще недавно подавляющее число полетов дронов совершалось нелегально. Сейчас с каждым годом число легальных полетов растет. Полеты согласовывает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» («ОрВД»). Потом, у промышленных организаций есть много беспилотников, включая устройства самолетного типа. А в ближайшем будущем, надеюсь, появятся еще дроны-курьеры и беспилотные аэротакси.

Вот увидел дачник с радиоэлектронным ружьем дрон. Скорее всего, он не определит, легально летит этот беспилотник или нет, гражданский он или военный. Что ему делать? Нейтрализовывать устройство? А за последствия кто будет отвечать, если этот дрон летел легально?

– А какие могут последствия, если выстрелить в дрон?

– Обычно дроны при нейтрализации возвращаются в точку взлета или просто садятся в зоне потери сигнала. Но это хорошие сценарии. Однако всегда есть вероятность плохого исхода. Например, дрон может сесть в воду, на крышу или на дерево. Если есть сильный ветер, дрон может упасть и повредить чье-то имущество или приземлиться далеко от точки потери сигнала. События могут быть совершенно непредсказуемыми.

И потом… Система подавления влияет не только на работу беспилотников, но и на инфраструктуру: беспроводные сети Wi-Fi и Bluetooth. Есть радиоэлектронные ружья, которые глушат даже сигнал GPS. А GPS используется во многих неочевидных механизмах, например, для синхронизации времени в оборудовании на различных промышленных предприятиях.

Вот как минимум по этим причинам использование антидрон-систем должно быть регулируемым.

– Тогда почему радиоэлектронные ружья свободно продаются?

– Оборот подобных систем, действительно, не регулируется. Купить ружье можно, а использовать его официально могут только силовые структуры согласно законодательству.

– А средствами обнаружения я в праве пользоваться?

– Да. На рынке хватает радиочастотных обнаружителей, устройств, которые анализируют радиоэфир на наличие сигналов дронов, стоящих достаточно небольших денег по меркам антидрон-решений: от 100 тыс. рублей и выше.

– И что мне делать, если мой радиочастотный обнаружитель засек дрон? Бежать?

– Не вижу большого смысла бежать, так как вы вряд ли поймете, откуда именно и куда летит дрон. А вот передать полученные данные в правоохранительные органы будет резонно. Силовые ведомства сами разберутся, военное устройство летит или гражданское и нужно ли его нейтрализовать. Оставьте вопросы безопасности экспертам.

– То есть антидрон-системы могут использовать только силовики?

– До недавнего времени было так. Как правило, в городских условиях и на охраняемых территориях этим занимаются представители Росгвардии. В августе этого года, правда, был принят уже упомянутый 440-ФЗ, который позволяет использовать средства подавления некоторым частным охранным предприятиям. Уточню, речь идет не о всех ЧОПах, а только о тех, которые защищают объекты критической инфраструктуры: заводы, электростанции, административные здания и не только.

Хорошие дроны и плохие

– Из каких устройств состоит ваша система Kaspersky Antidrone?

– Kaspersky Antidrone – это программно-аппаратный комплекс, в котором программное обеспечение синхронизирует работу любого количества сенсоров. Набор зависит от того, для какого объекта формируется комплекс и каких задач. В зависимости от этого конфигурации могут быть очень разными.

– Правильно понимаю, что вы говорите про масштабируемость системы: чем больше площадь охраняемой территории, тем больше устройств необходимо?

– Важна не только специфика объекта. Нужно еще учитывать модель угроз.

На модель угроз главным образом влияют типы беспилотников, противодействовать которым будет антидрон-система. Беспилотники бывают разные: некоторые из них, скажем так, любительские, а другие более профессиональные – для киносъемок и так далее. У них у всех разные характеристики.

– А дроны самолетного типа по зубам вашей системе?

– Как раз за счет того, что мы используем целый комплекс технологий, то мы можем обнаружить практически все, что летает. Мультироторные дроны (квадрокоптеры, октокоптеры и гексакоптеры), беспилотники самолетного типа, парапланы, птиц и так далее. Даже на модифицированные устройства нашу систему настроить можно.

– Что вы имеете в виду под модифицированными устройствами?

– Модификация дрона – это переделка обычного магазинного устройства для тех или иных целей. Модификация может быть программная или аппаратная. Как правило модификации подвергаются части, отвечающие за диапазон радиоканала, по которому передаются команды с пульта управления оператора.

– Кому и для чего это нужно?

— В основном это энтузиасты. Замена или расширение радиочастотного диапазона позволяет снизить влияние помех от тех же роутеров – часто Wi-Fi и беспилотники по умолчанию работают в одной частоте 2,4 ГГц. Опытные злоумышленники, конечно, тоже используют разные недочеты в программном обеспечении дронов, чтобы сделать их менее заметными в радиоэфире.

– И что они делают с такими устройствами?

– Например, злоумышленники используют модифицированные дроны для доставки разных запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Телефоны, деньги, наркотики и так далее… Подобных инцидентов по-прежнему много.

– А для промышленного шпионажа модифицированные дроны используются?

– Если вы про аэрофотосъемку охраняемых объектов, то да. Но для этого используются и обычные дроны.

Комплекс для всего

– Так из чего все же состоит Kaspersky Antidrone?

– Для начала, это программное обеспечение, которое использует удобный и понятный интерфейс для наблюдения дронов на охраняемом участке. При помощи него работа всех аппаратных устройств синхронизируется, повышается качество всей системы в целом.

Потом, это радиочастотный обнаружитель, устройство, которое работает по принципу радиоприемника. Оно анализирует радиоэфир на предмет сигнала дронов. Речь идет о сигнале, при помощи которого дрон обменивается с пультом управления оператора видеоданными и командами.

Также многие гражданские дроны (70-80% известных моделей) отправляют в эфир свои GPS-координаты и координаты точки взлета, где, скорее всего, находится оператор.

Далее – пеленгатор, улучшенная версия обнаружителя, которая может указать также направление к источнику сигнала, дрону.

Еще, если не хватает первых двух средств, можно использовать радиолокатор. Он по отраженному радиосигналу может обнаружить не только дрон и направление его движения, но еще и расстояние до него. Особенность локатора еще и в том, что он может обнаружить беспилотник, который сохраняет радиомолчание и выполняет полетное задание, то есть перемещается без радиосвязи с оператором.

Наконец, оптические системы, видеокамеры. Радиочастотный обнаружитель и локатор могут засечь объект на расстоянии до нескольких километров. Камера же позволит за пару километров рассмотреть цель и понять, дрон ли это летит или, например, воздушный шарик. Если дрон, то несет ли он какое-нибудь дополнительное оборудование или груз и так далее. При этом видеоанализом занимается нейросеть, и отрабатывает она гораздо быстрее, чем если бы картинку рассматривал человек.

По сути, это все основные модули обнаружения нашей системы. Этот набор можно считать универсальным для всех моделей угроз.

– А как же «глушилки»?

– Средства подавления, разумеется, тоже есть – это вторая половина нашей системы. Их суть заключается в постановке помех на канал управления дроном. Когда связь прерывается, дрон, если он не летит по полетному заданию, скорее всего, попытается вернуться на точку взлета. В противном случае начнет посадку на месте потери сигнала.

Мы в нашей системе предлагаем как всенаправленные, так и узконаправленные подавители. Они работают в строго заданном диапазоне частот и позволяют воздействовать точно на беспилотник, без влияния на инфраструктуру. Я имею в виду Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные сети.

– Что представляют собой такие подавители?

– Это маломощные излучатели радиосигнала на роботизированном поворотном механизме, что-то вроде турели (механизм для установки тяжелего огнестрельного оружия, позволяющий быстро менять его направление, – прим. ред.). Система обнаружения определяет цель и ее вектор движения, а камера наводит на нее излучатель. Все автоматически.

– А есть другие средства?

– «Другое» – это в основном ручные радиоэлектронные ружья. По сути, они работают по тому же принципу, но являются менее эффективными, чем турели. У ружья есть оператор, то есть человек. Допустим, этому человеку нужно остановить беспилотник. Для этого оператор должен его найти глазами, потом каким-то образом поднять это ружье, затем навести его на цель и только потом активировать нейтрализацию.

Но проблема в том, что люди, даже тренированные, они дроны видят на очень небольшом расстоянии, буквально 150-200 метров. И это должна быть еще хорошая погода.

А если мы говорим про сумерки, то, если человек с этим радиоэлектронным ружьем увидел дрон глазами, то скорее всего беспилотник уже успел отснять все, что хотел отснять.

– А на каком расстоянии работает ваша система?

– Компоненты имеют разные радиусы. Например, локаторы работают в радиусе до двух километров. Оптическая система, камера с нейросетевой обработкой изображения, может засечь и идентифицировать беспилотник на расстоянии до 800 метров.

Точки роста

– Если обычные граждане не являются вашими клиентами, то кто покупает Kaspersky Antidrone?

– Наши типовые заказчики – это представители промышленного сектора и объектов критической инфраструктуры. Иногда, кстати, интересуются администрации стадионов и аэропортов.

Владельцы промышленных предприятий покупают наши системы и передают в пользование Росгвардии или другим специалистам, которые занимаются обеспечением безопасности объекта.

– Как росгвардеец или охранник отличит «хороший» дрон от «плохого»?

– За него это делает система «свой-чужой», встроенная в наш комплекс. Она предполагает наличие «белого» списка, в который заносятся данные, например, о дронах, принадлежащих охраняемому предприятию.

– А если летит чужой дрон?

– Повторюсь, что все запуски гражданских беспилотников в России согласуются «ОрВД». То есть, оператор делает заявку на полет через специальные приложения или по почте, в том числе через «Госуслуги» или в администрации населенного пункта. В заявке передает план полета. «ОрВД» его либо согласовывает, либо нет.

Если в плане полета есть охраняемая территория, то полет не согласуют.

В случае с полетами служебных дронов сценарий аналогичный. Службе безопасности передается серийный номер беспилотника, он вносится в «белый список», система на него не реагирует.