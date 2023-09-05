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Наблюдать и не стрелять: как самостоятельно защищаться от дронов в России?

Киберэксперт Клешнин рассказал, почему россиянам нельзя самим «глушить» дроны

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Shutterstock
Обычные граждане России не имеют права по своему желанию «глушить» воздушные беспилотники. Россиянам можно только следить за радиоэфиром при помощи специальных устройств и, при обнаружении сигнала дрона, уведомлять полицию. Почему в стране действуют такие ограничения и как необдуманное использование «глушилок» может привести к беде на ровном месте, рассказал «Газете.Ru» руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Евгений Клешнин.

Смотри, но не трогай

– Предположим, я хочу защитить от дронов свое место жительства. Пусть это будет частный дом, дача. Какие средства для такой защиты вы можете мне порекомендовать?

– Никакие. Если взять нашу систему Kaspersky Antidrone, то мы можем продавать ее только юридическим лицам, промышленным предприятиям. Потому что право на использование антидрон-решений есть только у структур, упомянутых в 404-ФЗ и 440-ФЗ (ФСБ, полиция, Росгвардия и не только), а частным лицам оно не дано. То есть собственник того или иного дачного участка не является регулятором воздушного пространства над собой. Его регулирует Росавиация, а противодействовать дронам могут только силовые ведомства.

– То есть, вы хотите сказать, что обычный гражданин РФ не вправе использовать даже радиоэлектронное ружье (мобильное средство подавления радиосигнала, похожее на огнестрельное оружие) для защиты своей территории?

– Все так.

– Но это же плохо…

– Нет. Это как раз-таки очень логично.

Потому что если раздать каждому по радиоэлектронному ружью, может начаться хаос.

Еще недавно подавляющее число полетов дронов совершалось нелегально. Сейчас с каждым годом число легальных полетов растет. Полеты согласовывает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» («ОрВД»). Потом, у промышленных организаций есть много беспилотников, включая устройства самолетного типа. А в ближайшем будущем, надеюсь, появятся еще дроны-курьеры и беспилотные аэротакси.

Вот увидел дачник с радиоэлектронным ружьем дрон. Скорее всего, он не определит, легально летит этот беспилотник или нет, гражданский он или военный. Что ему делать? Нейтрализовывать устройство? А за последствия кто будет отвечать, если этот дрон летел легально?

– А какие могут последствия, если выстрелить в дрон?

– Обычно дроны при нейтрализации возвращаются в точку взлета или просто садятся в зоне потери сигнала. Но это хорошие сценарии. Однако всегда есть вероятность плохого исхода. Например, дрон может сесть в воду, на крышу или на дерево. Если есть сильный ветер, дрон может упасть и повредить чье-то имущество или приземлиться далеко от точки потери сигнала. События могут быть совершенно непредсказуемыми.

И потом… Система подавления влияет не только на работу беспилотников, но и на инфраструктуру: беспроводные сети Wi-Fi и Bluetooth. Есть радиоэлектронные ружья, которые глушат даже сигнал GPS. А GPS используется во многих неочевидных механизмах, например, для синхронизации времени в оборудовании на различных промышленных предприятиях.

Вот как минимум по этим причинам использование антидрон-систем должно быть регулируемым.

– Тогда почему радиоэлектронные ружья свободно продаются?

– Оборот подобных систем, действительно, не регулируется. Купить ружье можно, а использовать его официально могут только силовые структуры согласно законодательству.

– А средствами обнаружения я в праве пользоваться?

– Да. На рынке хватает радиочастотных обнаружителей, устройств, которые анализируют радиоэфир на наличие сигналов дронов, стоящих достаточно небольших денег по меркам антидрон-решений: от 100 тыс. рублей и выше.

– И что мне делать, если мой радиочастотный обнаружитель засек дрон? Бежать?

– Не вижу большого смысла бежать, так как вы вряд ли поймете, откуда именно и куда летит дрон. А вот передать полученные данные в правоохранительные органы будет резонно. Силовые ведомства сами разберутся, военное устройство летит или гражданское и нужно ли его нейтрализовать. Оставьте вопросы безопасности экспертам.

– То есть антидрон-системы могут использовать только силовики?

– До недавнего времени было так. Как правило, в городских условиях и на охраняемых территориях этим занимаются представители Росгвардии. В августе этого года, правда, был принят уже упомянутый 440-ФЗ, который позволяет использовать средства подавления некоторым частным охранным предприятиям. Уточню, речь идет не о всех ЧОПах, а только о тех, которые защищают объекты критической инфраструктуры: заводы, электростанции, административные здания и не только.

Хорошие дроны и плохие

– Из каких устройств состоит ваша система Kaspersky Antidrone?

– Kaspersky Antidrone – это программно-аппаратный комплекс, в котором программное обеспечение синхронизирует работу любого количества сенсоров. Набор зависит от того, для какого объекта формируется комплекс и каких задач. В зависимости от этого конфигурации могут быть очень разными.

– Правильно понимаю, что вы говорите про масштабируемость системы: чем больше площадь охраняемой территории, тем больше устройств необходимо?

– Важна не только специфика объекта. Нужно еще учитывать модель угроз.

На модель угроз главным образом влияют типы беспилотников, противодействовать которым будет антидрон-система. Беспилотники бывают разные: некоторые из них, скажем так, любительские, а другие более профессиональные – для киносъемок и так далее. У них у всех разные характеристики.

– А дроны самолетного типа по зубам вашей системе?

– Как раз за счет того, что мы используем целый комплекс технологий, то мы можем обнаружить практически все, что летает. Мультироторные дроны (квадрокоптеры, октокоптеры и гексакоптеры), беспилотники самолетного типа, парапланы, птиц и так далее. Даже на модифицированные устройства нашу систему настроить можно.

– Что вы имеете в виду под модифицированными устройствами?

– Модификация дрона – это переделка обычного магазинного устройства для тех или иных целей. Модификация может быть программная или аппаратная. Как правило модификации подвергаются части, отвечающие за диапазон радиоканала, по которому передаются команды с пульта управления оператора.

– Кому и для чего это нужно?

— В основном это энтузиасты. Замена или расширение радиочастотного диапазона позволяет снизить влияние помех от тех же роутеров – часто Wi-Fi и беспилотники по умолчанию работают в одной частоте 2,4 ГГц. Опытные злоумышленники, конечно, тоже используют разные недочеты в программном обеспечении дронов, чтобы сделать их менее заметными в радиоэфире.

– И что они делают с такими устройствами?

– Например, злоумышленники используют модифицированные дроны для доставки разных запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Телефоны, деньги, наркотики и так далее… Подобных инцидентов по-прежнему много.

– А для промышленного шпионажа модифицированные дроны используются?

– Если вы про аэрофотосъемку охраняемых объектов, то да. Но для этого используются и обычные дроны.

Комплекс для всего

– Так из чего все же состоит Kaspersky Antidrone?

– Для начала, это программное обеспечение, которое использует удобный и понятный интерфейс для наблюдения дронов на охраняемом участке. При помощи него работа всех аппаратных устройств синхронизируется, повышается качество всей системы в целом.

Потом, это радиочастотный обнаружитель, устройство, которое работает по принципу радиоприемника. Оно анализирует радиоэфир на предмет сигнала дронов. Речь идет о сигнале, при помощи которого дрон обменивается с пультом управления оператора видеоданными и командами.

Также многие гражданские дроны (70-80% известных моделей) отправляют в эфир свои GPS-координаты и координаты точки взлета, где, скорее всего, находится оператор.

Далее – пеленгатор, улучшенная версия обнаружителя, которая может указать также направление к источнику сигнала, дрону.

Еще, если не хватает первых двух средств, можно использовать радиолокатор. Он по отраженному радиосигналу может обнаружить не только дрон и направление его движения, но еще и расстояние до него. Особенность локатора еще и в том, что он может обнаружить беспилотник, который сохраняет радиомолчание и выполняет полетное задание, то есть перемещается без радиосвязи с оператором.

Наконец, оптические системы, видеокамеры. Радиочастотный обнаружитель и локатор могут засечь объект на расстоянии до нескольких километров. Камера же позволит за пару километров рассмотреть цель и понять, дрон ли это летит или, например, воздушный шарик. Если дрон, то несет ли он какое-нибудь дополнительное оборудование или груз и так далее. При этом видеоанализом занимается нейросеть, и отрабатывает она гораздо быстрее, чем если бы картинку рассматривал человек.

По сути, это все основные модули обнаружения нашей системы. Этот набор можно считать универсальным для всех моделей угроз.

– А как же «глушилки»?

– Средства подавления, разумеется, тоже есть – это вторая половина нашей системы. Их суть заключается в постановке помех на канал управления дроном. Когда связь прерывается, дрон, если он не летит по полетному заданию, скорее всего, попытается вернуться на точку взлета. В противном случае начнет посадку на месте потери сигнала.

Мы в нашей системе предлагаем как всенаправленные, так и узконаправленные подавители. Они работают в строго заданном диапазоне частот и позволяют воздействовать точно на беспилотник, без влияния на инфраструктуру. Я имею в виду Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные сети.

– Что представляют собой такие подавители?

– Это маломощные излучатели радиосигнала на роботизированном поворотном механизме, что-то вроде турели (механизм для установки тяжелего огнестрельного оружия, позволяющий быстро менять его направление, – прим. ред.). Система обнаружения определяет цель и ее вектор движения, а камера наводит на нее излучатель. Все автоматически.

– А есть другие средства?

– «Другое» – это в основном ручные радиоэлектронные ружья. По сути, они работают по тому же принципу, но являются менее эффективными, чем турели. У ружья есть оператор, то есть человек. Допустим, этому человеку нужно остановить беспилотник. Для этого оператор должен его найти глазами, потом каким-то образом поднять это ружье, затем навести его на цель и только потом активировать нейтрализацию.

Но проблема в том, что люди, даже тренированные, они дроны видят на очень небольшом расстоянии, буквально 150-200 метров. И это должна быть еще хорошая погода.

А если мы говорим про сумерки, то, если человек с этим радиоэлектронным ружьем увидел дрон глазами, то скорее всего беспилотник уже успел отснять все, что хотел отснять.

– А на каком расстоянии работает ваша система?

– Компоненты имеют разные радиусы. Например, локаторы работают в радиусе до двух километров. Оптическая система, камера с нейросетевой обработкой изображения, может засечь и идентифицировать беспилотник на расстоянии до 800 метров.

Точки роста

– Если обычные граждане не являются вашими клиентами, то кто покупает Kaspersky Antidrone?

– Наши типовые заказчики – это представители промышленного сектора и объектов критической инфраструктуры. Иногда, кстати, интересуются администрации стадионов и аэропортов.

Владельцы промышленных предприятий покупают наши системы и передают в пользование Росгвардии или другим специалистам, которые занимаются обеспечением безопасности объекта.

– Как росгвардеец или охранник отличит «хороший» дрон от «плохого»?

– За него это делает система «свой-чужой», встроенная в наш комплекс. Она предполагает наличие «белого» списка, в который заносятся данные, например, о дронах, принадлежащих охраняемому предприятию.

– А если летит чужой дрон?

– Повторюсь, что все запуски гражданских беспилотников в России согласуются «ОрВД». То есть, оператор делает заявку на полет через специальные приложения или по почте, в том числе через «Госуслуги» или в администрации населенного пункта. В заявке передает план полета. «ОрВД» его либо согласовывает, либо нет.

Если в плане полета есть охраняемая территория, то полет не согласуют.

В случае с полетами служебных дронов сценарий аналогичный. Службе безопасности передается серийный номер беспилотника, он вносится в «белый список», система на него не реагирует.

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