Убийца Steam Deck из Китая по цене офисного ноутбука: обзор консоли Ayaneo Air Plus

Почти два года назад компания Valve представила Steam Deck, которая по сути является портативным ПК в виде консоли. В мае компания Asus показала свое решение – ROG Ally. Однако рынок портативных ПК-консолей не заканчивается на этих двух брендах. Например, в Китае существуют несколько компаний, выпускающих не менее интересные альтернативы. Одна из них – Ayaneo, которая в скором времени выпустит консоль Air Plus с процессором AMD Ryzen 7 6800U. Подробнее об этом устройстве – в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

Ayaneo Air Plus поставляется в большой коробке, которая вмещает саму консоль, зарядный блок, провод USB-C на USB-C, два переходника с USB-C на USB-A и документацию.

Также стоит отметить, что к зарядному блоку идут сразу три дополнительных переходника на любой тип вилок, в том числе подходящих и для российских розеток.

Зарядный блок можно использовать не только с консолью, но и с другими устройствами. Ток подается в нескольких режимах: 15, 27, 36, 45 и 65 Вт.

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Дизайн и эргономика

Дизайн Ayaneo Air Plus отдаленно напоминает «потолстевшую» Nintendo Switch Lite. Само устройство выполнено из пластика.

Спереди игрока встретят два стика с подсветкой, цельная крестовина, кнопки A, B, X, Y в стиле Xbox, а также кнопки Select, Start, фирменная — для вызова игрового лаунчера Aya Space и программируемая кнопка, которая по умолчанию сворачивает все приложения, выводя на рабочий стол Windows.

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На верхнем торце расположены триггеры и бамперы LB, LT, RB, RT, а также две не сразу заметные и программируемые на нажатие и зажатие кнопки, с помощью которых можно вызывать наэкранную клавиатуру, делать скриншоты и прочее. Также на верхней панели имеется кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальцев, качелька регулировки громкости, отверстие для микрофона, вход для USB-C и отверстие для выдува тепла, – в консоли имеется активное и весьма эффективное охлаждение в виде кулера.

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Снизу, слева и справа симметрично расположились вырезы под динамики, еще один вход для USB-C, разъем 3,5-мм для наушников, микрофон и разъем для карты памяти MicroSD, защищенный плотной заглушкой.

На задней панели нанесены логотип и название бренда, информация о сертификации и отверстия для забора воздуха.

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Консоль толщиной 23,1 мм весит 525 граммов. При долгих сессиях пальцы не затекают, а ее вес не сильно ощущается во время игры. Однако в жаркую погоду проявляется один недостаток – если у вас потеют руки, то они оставляют следы на задней панели. Они не сильно заметны в серо-голубом корпусе, но есть вероятность, что в другом цвете данная проблема будет проявляться сильнее.

В остальном – это в меру компактная и удобная консоль. Но для ее переноски следует наперед озадачиться покупкой транспортировочного чехла, чтобы в сумке или на улице в нее не забивалась пыль, а корпус не затирался и не пачкался.

Экран

Ayaneo Air Plus оснащена сенсорным 6-дюймовым FullHD-дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость IPS-матрицы составляет 400 нит, а контрастность — 1000:1. Также заявлен охват цветового пространства sRGB на 120%.

К качеству экрана вопросов не возникает – цветопередача и отклик на хорошем уровне. Однако яркости может не хватать при игре на улице под прямыми солнечными лучами (пример поведения экрана в солнечный день под открытым небом можно видеть на снимке).

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Также проблемы могут возникнуть с размером экрана. Производитель хотел предоставить пользователям компактное и мощное решение, однако из-за того, что это по сути обычный ПК на Windows 11, могут возникать некоторые сложности.

Например, для удобства использования, масштаб Windows по умолчанию увеличен до 175%, из-за чего в некоторых программах не видна часть интерфейса, в том числе у игровых лаунчеров. Проблема решается уменьшением масштаба до 150% — но тогда попадать по элементам управления Windows 11 на сенсорном экране становится сложнее.

Производитель предусмотрел для этого решение в виде виртуальной мыши, – ею выступает левый стик, а кнопки X и A в роли левой и правой кнопок мыши соответственно.

Подобный размер экрана идеально походит для прохождения многих игр, но, например, в той же GTA иногда бывает сложно разглядеть прицел.

Производительность и игры

Консоль Ayaneo Air Plus доступна в нескольких модификациях. Та, что была на обзоре в «Газете.Ru», работает на 8-ядерном процессоре с 16 потоками AMD Ryzen 7 6800U на архитектуре Zen 3+, интегрированной графике Radeon 680M на архитектуре RDNA 2, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ M.2 2280 SSD NVMe.

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Поначалу к подобному типу устройств и конкретно к Ayaneo Air Plus у корреспондента «Газеты.Ru» было скептическое отношение. Все-таки, современные игры очень требовательны к железу. Как оказалось на практике, портативные консоли на Windows все же могут называться геймерским устройством, но с некоторыми оговорками.

В первую очередь стоит прояснить, что играть на большом 4K-мониторе – это не то же самое, что и играть на небольшом FullHD-дисплее диагональю 6 дюймов, так как картинка на них воспринимается по-разному.

Поэтому на таких консолях не обязательно выставлять самую высокую графику – пользователь все равно не увидит всех деталей. Из-за этого можно пожертвовать некоторыми настройками в пользу быстродействия и энергоэффективности.

Коротко пройдемся по показателям Ayaneo Air Plus в разных играх. Во всех случаях разрешение было указано 1080p. В зависимости от игры можно выставлять несколько пресетов TDP, в том числе кастомный от 5 до 28 Вт, благодаря чему консоль справляется даже с тяжелыми AAA-играми.

Так, в GTA 5 на средне-высоких настройках картинка идет при стабильных 55-60 FPS, а в Online-режиме работает при 50-55 FPS. Причем FPS держится на достойном уровне даже внутри одной из самых «тяжелых» локаций — казино.

Death Stranding работает на самых высоких настройках при 40-45 FPS, а при средне-высоких картинка отрисовывается от 50 до 60 раз в секунду.

Cyberpunk 2077 при средних настройках графики позволяет играть при 45 FPS, а если почти все настройки выставить высокими, то игра идет при 30 кадрах, изредка проседая до 25 FPS.

Консоль также без каких-либо проблем справляется с Resident Evil 4, показывая на средних настройках 55-60 FPS, а в Village — стабильные 60. Также Ayaneo Air Plus была протестирована в Atomic Heart на средних настройках (40-45 FPS), высоких (28-32 FPS) и «атомных» настройках (25 FPS). При низких настройках игра идет в 55-60 FPS. Но при включенном FSR можно играть на средних при стабильных 60 кадрах в секунду.

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Разного рода платформеры, инди- и ретро-игры работают на Ayaneo без нареканий, показывая стабильные 60 кадров в секунду. Также на устройстве можно транслировать игры с «домашних» консолей или эмулировать тайтлы со старых приставок, но тут все зависит от настройки эмуляции, платформы и оптимизации под программу той или иной игры.

С большинством игр консоль справляется вполне неплохо при весьма хорошей графике, что для ее небольшого экрана будет «хватать с головой».

Но все же есть и некоторые неудобства – это не консоль, как Switch, Xbox или PlayStation, а все-таки компьютер. Из-за этого постоянно приходится тратить время на поиски «идеальных» настроек под каждую игру.

К тому же, чем «тяжелее» игра и выше выставлен TDP, тем сильнее будет греться устройство. В этом может помочь активное охлаждение, однако на максимальных значениях оно шумит как привычный игровой ноутбук. Из-за этого запустить ночью в кровати AAA-игру не получится, – если вы не один в комнате, то это будет мешать сну партнера.

Стоит отметить, что встроенные динамики достаточно громкие и справляются со своей задачей, перебивая шум кулера. Однако они довольно простые – насладиться прослушиванием музыки вряд ли получится.

ПО

Ayaneo Air Plus работает под управлением Windows 11 Home. Из коробки доступен выбор английского, китайского и нескольких других азиатских языков. При этом можно скачать языковой пакет уже в настройках системы и после перезагрузки получить полноценную локализацию.

Вместе с тем в консоль установлен лаунчер Aya Space, не имеющий поддержку русского языка. В нем представлены три вкладки – Home (домашняя страница), Games (игры) и Assistant (ассистент). На первой странице вынесены несколько игр из библиотеки и быстрые настройки разрешения экрана, а также доступ к мини-приложениям. Во вкладке Games – все игры, а на последней странице можно скачать мини-приложения для консоли, лаунчеры игровых сервисов по типу Steam, Epic и другие. Там же можно получить больше информации о системе и «железе» консоли, текущей нагрузке, настроить яркость и стиль подсветки стиков, функции кнопок, силу вибрации, включить или отключить гироскоп.

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В целом консоль работает как самый привычный компьютер или ноутбук на Windows 11, но в еще более миниатюрном формате. Фирменный лаунчер в свою очередь придает ему больше возможностей настроки «под себя».

Несмотря на то, что на обзоре побывал инженерный образец, ПО вело себя адекватно. За все время был замечен лишь один баг в лаунчере Aya Space, появившийся после обновления, который в течение нескольких часов был устранен очередным апдейтом.

Аккумулятор

Единственным недостатком Ayaneo Air Plus, который может смутить потенциального покупателя, является автономность. В «тяжелых» и требовательных играх на высокой яркости экрана (около 70%) консоль разряжается практически со скоростью 1% в минуту. В случае с платформерами и простенькими играми и низком TDP все намного лучше.

Консоль поставляется с аккумулятором емкостью 46,2 Вт*ч. На его зарядку уходит полтора часа, а работает он в ААА-играх чуть дольше этого времени. От портативной консоли хочется получить хотя бы четыре часа гейминга в требовательных играх.

Но если давать консоли объективную оценку, то стоит отметить, что ни одно подобное устройство пока не может предложить хотя бы четыре часа в тяжелых играх. Судя по отзывам, Asus ROG Ally и вовсе работает около часа. В случае со Steam Deck ситуация похожая с Ayaneo, но консоль от Valve слабее и заметно массивнее того, что предлагает Ayaneo.

Особенности

Консоль имеет модули Wi-Fi 6Е, Bluetooth 5.2, а также возможность подключения док-станции, что может превратить ее в полноценный компьютер с возможностью подключения периферии и вывода изображения на монитор или телевизор.

Единственное, чего не продумал производитель – возможность подключения SIM-карт. Пожалуй, для портативного устройства, какой консоль и является, подобное бы не помешало, так как некоторые лаунчеры могут просто отказаться включаться без подключения к сети. Или же пользователь не сможет сохраниться, если игра остается в облаке, тем самым потеряв прогресс.

Вывод

Такая консоль, как Ayaneo Air Plus, несомненно, имеет право на существование. Хоть она и называется портативной, пользователь не может взять ее с собой в дальнюю дорогу, так как она просто разрядится через несколько часов. Полноценной заменой ноутбуку, компьютеру или «домашним» консолям назвать ее тоже сложно – это устройства совершенно разной категории.

Если обзавестись док-станцией, то Ayaneo может стать портативной консолью-компьютером, который можно брать с собой или использовать за столом. К тому же стоит она практически столько же, сколько и схожие по характеристикам ноутбуки, которые предлагаются в России.

Версия, побывавшая на обзоре в «Газете.Ru», продается на официальной странице производителя Indiegogo за 63 тыс. руб. При этом доставка осуществляется бесплатно, а также дается год гарантии. Для менее требовательных геймеров имеются модели на Ryzen 3 и Intel Core i3 по цене от 40 тыс. Но, пожалуй, именно модель с Ryzen 7 6800U на 512 ГБ будет самой оптимальной как для игр, так и для повседневных рабочих задач.