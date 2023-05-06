Переехать в Канаду, работая на США. Опыт российского IT-фрилансера

34-летний айтишник Дмитрий Майоров уехал из России в Канаду, но при этом он не устроился на штатную должность в иностранной компании, а продолжил работать как индивидуальный предприниматель на американскую фирму. В интервью «Газете.Ru» он объяснил, почему принял именно такое решение, с чем связан выбор Канады и о каких недостатках северной страны надо помнить задолго до того, как планировать переезд даже при получении предложении о релокации.

Самостоятельный переезд

— Как давно вы уехали в Канаду?

— В Канаду я переехал в 2018 году, сначала самостоятельно получил вид на жительство, и полностью перебрался уже в 2019 году. То есть еще за два года до пандемии.

— Я правильно понимаю, что вы работаете в американской компании?

— Да, работаю в компании 10up ведущим разработчиком на Frontend (создание интерфейсов программ — то, что видит и с чем взаимодействует пользователь — «Газета.Ru»), три года будет в августе. Эта компания занимается дизайном веб-сайтов. Меня взяли на работу в 2020 году.

— Как вы оказались в Канаде?

— Еще когда в России занимался Frontend-разработкой, то уже тогда последние несколько лет до переезда работал в основном с заказчиками из Лос-Анджелеса (другие компании).

Поэтому хотел переехать ближе к США. Это работа была хоть и фриланс, но все равно, когда разница в часовых поясах, это не сильно удобно.

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И я нашел программу на канадском сайте, которая называлась Federal Skilled Worker. Для переезда достаточно соответствовать определенным требованиям: уровню образования, отсутствию судимостей, опыту работы — причем опыт работы должен быть необязательно подтвержденный и соответствующий образованию.

Например, если ты работаешь в сфере веб-дизайна, графического дизайна, то это все, грубо говоря, под общей шапкой IT, и достаточно подтверждения от работодателя, что ты тот, за кого себя выдаешь. Ну, и знания английского.

Если этим требованиям соответствовать, то ты получаешь определенную сумму баллов и примерно раз в месяц, по их количеству, Канада проводит отбор.

— И именно этот отбор позволил впервые уехать в Канаду?

— Да. Проходящие отбор на основе нужного количества баллов получают приглашение прислать полный пакет документов. Примерно год заняла вся эта процедура, от момента идеи до того, когда мне прислали финальное подтверждение.

Сначала они тебе присылают приглашение в посольство. Ты приходишь в посольство, они тебе ставят иммиграционную визу, и ты с ней въезжаешь в Канаду.

— Вы упоминали, что заказчик был в США, а какой опыт до этого был в российских компаниях?

— Изначально я работал графическим дизайнером в Челябинске. И постепенно из графического дизайна, благодаря отцу, благодаря знакомствам, мы стали получать маленькие заказы на сайты. То есть, мы хотели больше заниматься не только графической печатью, но и веб-дизайн тоже подключить.

Потом получилось так, что у нас был заказ на сайт, который нужно было сдать в первых числах января. Я делал веб-дизайн, и мы наняли еще одного сотрудника-программиста. И он пропал, перед Новым годом перестал выходить на связь.

В итоге первый сайт мне пришлось создавать самому. Новогодние праздники потратил на то, чтобы разобраться, как работает Java, и завершить сайт.

— И таким образом вы постепенно пришли к разработке?

— Изначально была эта единичная история, но потом я стал больше заниматься разработкой, когда упал с велосипеда и сломал спину, — мне пришлось шесть месяцев лежать в кровати с корсетом.

Я это время использовал, чтобы дальше развиваться в этой сфере. Это было примерно через полгода после сайта.

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После этого мы начали получать в студии больше заказов. Затем начал работать на фрилансе, потому что через знакомых получил заказ уже от московской компании. И так постепенно превратился во Frontend-разработчика, потому что эта специальность имеет больше связей с дизайном. Мне нравится именно визуальная составляющая.

— Почему именно Канада?

— Один из моих одноклассников уехал до меня по другой программе в Канаду. У меня было три лучших друга в Челябинске, и они все уехали по разным местам. Один в Китай, другой в США, третий в Канаду.

В Канаду получалось переехать быстрее в плане документов. Эта страна более либеральная, если речь идет об иммиграции.

Во время ковида у многих людей здесь закончились разрешения на работу, поэтому власти запустили программу — в случае, если документ истек в пандемию, то иммигранту дается еще 18 месяцев на продление. Я не слышал, чтобы такие истории были в США.

Жизнь в Канаде

— После переезда из России вы начали жить сразу в Торонто?

— Не совсем. Я переехал сначала в Торонто, провел здесь две недели и без каких-то особых причин решил переехать в Монреаль. В Монреале прожил два года и только потом переехал на постоянную жизнь в Торонто.

— С чем связан такой выбор? В Торонто оказалось дороже?

— В плане иммиграции они примерно одинаковые. Везде есть свои плюсы и минусы.

В Монреале и правда подешевле жилье, дешевле стоимость товаров, услуг, но гораздо выше налоги, налог на доход.

В Торонто наоборот — стоимость жилья гораздо выше, стоимость товаров и услуг выше, но налоги меньше. То есть, если зарплата невысокая, то в Монреале жить дешевле.

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Но разница в том, что, если в Монреале хочется по-настоящему жить, то нужно знать французский. Получить особого кайфа от жизни без языка не получится, потому что все равно у города французские корни. Я французский учить не пробовал.

— То есть имеется приоритет французского над английским в общественных местах?

— Когда в Монреале заходишь в магазин, к тебе сначала будут обращаться по-французски, ты будешь отвечать по-английски, и они перейдут на английский.

Еще в Монреале такая штука есть, когда говорят: «Bonjour hi» («здравствуйте» на французском и английском соответственно — «Газета.Ru»), то есть они обозначают, что можно на любом языке говорить. Такая локальная вещь. Там даже есть футболки «Bonjour hi».

Главный минус Канады

— У некоторых IT-специалистов, которые переехали из России в Канаду, более критический взгляд на страну, если речь идет об иммиграции. Например, что из-за налогов очень мало остается денег, и почти все уходят на аренду жилья.

— Это правда. После того как зарплата приходит, из нее вычитается 30% плюс около 2 тыс. канадских долларов (около 116 тыс. руб.) уходит на аренду.

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— А в какой момент эти 30% превращаются в 45% подоходного налога?

— Они превращаются в 45% позже, когда начинаешь зарабатывать ближе к 1 млн канадских долларов (57,9 млн руб. в год).

Грубо говоря, если зарабатывать в Онтарио 80 тыс. (4,6 млн руб.) в год, а это средняя зарплата, то будет 20%-й подоходный налог. При 100 тыс. зарплаты (5,8 млн руб.) — 22%.

И он постепенно растет. Например, при 200 тыс. (11,6 млн руб.) — 34% налога, а при 300 тыс. (17,3 млн руб.) — 40%. Я посчитал, что если зарабатывать 1 млн канадских долларов, то ты платишь больше 50% от зарплаты.

— Ваша зарплата соответствует какому подоходному налогу?

— Моя зарплата соответствует подоходному налогу в районе 30%. Заработок в 150 тыс. (8,7 млн руб.) в год соответствует 29,48% подоходного налога.

Сложности фрилансера в Канаде

— Какой зарплатный максимум для вашей должности в Канаде?

— Я очень мало могу сказать про рынок Онтарио или Торонто, потому что у меня вся работа еще из России была связана с фрилансом. Даже когда я работал на США.

Даже сейчас в Канаде я работаю на 10up в качестве индивидуального предпринимателя. Мой контракт с компанией лишь подразумевает, что я не могу работать ни с кем другим.

— Медицинское страхование вам полагается?

— Нет, но плюс жизни в Канаде в том, что медицина бесплатная.

— Но только в определенных случаях?

— Да, не во всех. Если у тебя совсем нет страховки в Штатах, то там ломаешь руку и попадаешь сразу на $5-10 тыс. (390-780 тыс. руб.).

В Канаде есть две градации медицинских страховок. Первая — по провинциям. Они предоставляют услуги в случае, если ты попал в больницу в связи с чрезвычайным происшествием или заболеванием с риском для жизни. Это как раз бесплатно.

Все, что связано с косметологией и стоматологией — это вторая, дополнительная, можно либо самому оплачивать, либо ее оплачивает работодатель.

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— Американская компания не предлагала вам приехать к ним работать и быть штатным сотрудником?

— Напрямую таких разговоров от них не было, но такие варианты существуют. Есть несколько типов виз, которые позволяют быть резидентом Канады и работать в США. Для этого нужно получить канадский паспорт, прожив в стране три года. У меня это как раз в процессе получения.

Главный плюс Канады

— Получение канадского паспорта связано с желанием более свободно путешествовать по миру?

— Да. С канадским паспортом довольно просто. В шенгенскую зону, например.

У 10up проходит корпоративный саммит раз в год, ближайший будет в Исландии. Мне пришлось получать шенгенскую визу с российским загранпаспортом, чтобы попасть. Если бы был канадский паспорт, можно было бы этим не заниматься.

— Как проходит рассмотрение заявки на паспорт Канады?

— Процесс довольно четко обозначен: сначала дают тест на знание страны, проверяют есть ли какие-то ограничения в плане поездок, считают, сколько ты дней провел на территории Канады, и так далее. Это все четко описано.

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— Все ли устраивает в статусе самозанятного в Канаде?

— Все-таки статус самозанятого не совсем удобен в некоторых моментах, потому что налоги нужно самому считать, всеми вопросами самому заниматься.

Например, я снимаю коворкинг несколько дней в неделю, чтобы не работать постоянно из дома.

Обустройство в Канаде

— Сколько у вас занял период адаптации?

— Около года. Потому что когда приезжаешь, тебе сначала налоги платить не нужно. Год прожил — нужно разбираться как заплатить налоги. А дальше уже — как водительские права сделать, как оформить банковский счет, как сделать медицинскую страховку.

— Арендовать квартиру сразу получилось?

— Не сразу. Чтобы арендовать квартиру, нужно хорошую кредитную историю показать. Плюс представить бумаги о том, что ты работаешь где-то.

И вот эти моменты для людей, которые только приезжают, наверняка самые сложные, потому что ни того, ни другого нет. И нужно как-то из этого выкручиваться.

Можно находить как-то комнату на первое время или у знакомых жить, пока кредитная история строится, пока работу ищешь.

— Как вы создавали кредитную историю?

— Сначала делают предоплатную кредитную карту. По сути она действует как дебетовая. Но есть разные планы. Я стараюсь кредитку использовать как дебетовую карту. Наличные в Канаде в принципе не нужны особо нигде.

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— Насколько сложно было перейти полностью на английский в общении?

— Мне повезло в том плане, что меня родители отдали в языковую школу, когда я был маленький. И я по-английски говорил еще примерно с восьми лет.

Сложно было первые полгода адаптироваться к тому, что русского языка тут нет, и ты все время говоришь по-английски.

Иногда от этого начинаешь уставать. Ощущение, как будто решаешь задачки какие-то.

— Стало легче со временем?

— Пожалуй, что да, мне сейчас сложнее по-русски говорить. Сестра надо мной смеется, когда я начинаю говорить английскими предложениями по-русски. В голове выстраиваешь фразу и говоришь ее по-русски потом.

Она приводит постоянно примеры смешного видео, где женщина из Штатов везде вставляет английские слова.

У меня по работе от трех до пяти звонков в день, то есть я каждый день говорю по-английски.

У нас группа друзей, с которыми я общаюсь здесь, они тоже с разных уголков мира — из Канады, из Индии, из Азии — все говорят по-английски. На русский очень редко приходится переходить.