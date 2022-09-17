Как теперь зарабатывать на Ethereum. Советы аналитиков

Криптовалюта Ethereum перешла на новый процесс — и скоро ее нельзя будет майнить при помощи видеокарт. Криптоаналитики констатируют, что зарабатывать на «эфире» все еще можно, но не всем. Стекинг, который можно сравнить с банковским вкладом, будет выгоден при немалых вложениях — от трех миллионов рублей. Что делать людям с ETH в кошельке и куда стоит пойти майнерам — в материале «Газеты.Ru».

Старый-новый эфир

В Ethereum-мире произошло обновление The Merge («Слияние») — переход криптовалюты с протокола Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Это означает, что теперь майнеры не смогут добывать новые токены. Процесс будет постепенным.

Теперь власть в Ethereum перешла от майнеров к валидаторам — пользователям, которые вносят свою долю монет для обработки транзакций и добавления новых токенов, рассказал «Газете.Ru» финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь.

По его словам, некоторые майнеры, несогласные с политикой Ethereum, намерены отделиться и продолжить майнинг эфира своими силами под альтернативным названием.

«Майнеры теперь могут поддержать потенциальный форк (деление одной криптовалюты на две разных. — «Газета.Ru») Ethereum и после «слияния» продолжить добычу «старого эфира» с неясными перспективами», — допустил он.

Эксперт отмечает, что на рынке будут присутствовать две монеты — базовый Ethereum (ETH) с технологией стекинга и новый Ethereum PoW (ETHW), работающий по классическому майнинговому процессу.

Лиминь рассказал и про другой вариант — некоторые майнеры переключатся на добычу других монет, которые работают на алгоритме EthHash. На нем построены Ethereum Classic, Ravencoin, Ergo, Firo, Cortex.

Но ситуацию альтернативы не спасут, констатировал эксперт, майнить «эфир» в любом виде — невыгодно.

«Рентабельность «конкурентов» была ниже Ethereum и раньше, а из-за перетока майнеров в криптовалюты на EthHash многие игроки в силу возросшей конкуренции будут вынуждены выйти из бизнеса», — пояснил аналитик.

На 99% зеленая монета

Переход на новый алгоритм приведет к мощным изменениям в инфраструктуре — теперь Ethereum не требует колоссального объема электроэнергии для работы видеокарт. Создатели монеты говорят о 99%-м снижении энергопотребления.

«Совсем скоро можно ожидать заметного снижения потребления электроэнергия для майнинга второй по популярности криптовалюты в мире. Оборудование будет распродаваться за ненадобностью, и ситуация на рынке видеокарт также улучшится», — считает глава криптоторгового терминала Letit Рустам Буркеев.

По его словам, в ближайшие месяцы видеокарты станет еще легче приобретать, не опасаясь отсутствия запасов в магазинах, а цены на них будут продолжать снижаться.

Что вместо майнинга?

Главным способом заработка в текущих условиях внутри Ethereum станет стекинг, как и следует из названия процесса, говорит Рустам Буркеев из Letit.

«На фоне падения других криптовалют стекинг эфира достаточно привлекателен в плане доходности», — отметил он.

Стекинг похож на вклад в банке, поскольку в обоих случаях владелец получает проценты с первоначальных инвестиций. Однако доходность в случае со стекингом основана на том, что пользователь эфира помогает поддерживать работоспособность системы.

По словам Буркеева, также владельцы Ethereum могут изучить варианты заработка на торговле монетой на криптобирже. «Трейдинг может приносить прибыль при правильном распределении активов даже при падении отдельных видов криптовалюты», — пояснил эксперт.

Чэнь Лиминь из ICB Fund считает, что стекинг — лучшая из форм пассивного дохода в Ethereum после The Merge. Эксперт предупреждает — успешно зарабатывать смогут лишь люди с существенными криптонакоплениями.

«Для этого потребуется депонировать [открыть вклад в криптовалюте. — «Газета.Ru»] 32 ETH (около $48 тыс., или более 2,8 млн руб. по текущему курсу) в смарт-контракт и в дальнейшем выступать валидатором», — объяснил аналитик.

Сервис StakingRewards оценивает доходность стекинга эфира в 4,64%.

Лиминь отмечает, что пользователи смогут вернуть вложенные токены и полученные проценты только после хардфорка Shanghai, дата которого пока крайне расплывчата, — 2023 год.

По его словам, можно участвовать в стекинге через сервисы вроде Coinbase или Lido Finance. На таких биржах возможно купить часть эфира на личный счет.

Лиминь пояснил, что после этого пользователь переводит ETH сервису для обработки. Система учитывает долю эфира каждого владельца в общей массе клиентов и начисляет между ними вознаграждение пропорционально их доле. Чаще всего проценты начисляются ежемесячно, но возможна и другая периодичность выплат. Но тоже не скоро.

У сервисов нет минимальных сумм для вложений, то есть можно вложить и несколько монет или даже частей монет эфира, речи о трех миллионах рублей уже не идет.

Однако за услуги будет взиматься комиссия. Например, в Lido Finance она составляет 10% от полученного дохода.

Таким образом, в настоящее время при небольшой сумме стекинг является достаточно медленным способом заработка. По мнению Лиминя, со временем доходность от стекинга может возрасти до 7-8%, но пока следует ожидать более скромных процентов.

Что будет с курсом?

«Эфир» не отреагировал на долгожданную новость, хотя все ждали роста, сообщил «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его мнению, в настоящее время стоимость монеты будет определяться скорее внешними условиями, которые воздействуют на крипторынок в целом.

«Рост ставок ФРС США и уход инвесторов от риска значительно сокращают капитализацию криптовалют», — добавил он.

Чэнь Лиминь из ICB Fund в свою очередь считает, что The Merge принес ожидаемую фиксацию прибыли по факту сбывшихся ожиданий.

«15 сентября курс второй по капитализации криптовалюты в моменте снизился на 10%. До этого события Ethereum демонстрировал лучшую по сравнению с биткоином динамику», — заметил аналитик.

Лиминь скептически смотрит на рост стоимости актива в недалеком будущем.

«Ethereum может остаться в коридоре $1,4-2 тыс. и при негативном сценарии даже вернуться к минимумам июня — $1 тыс. за токен», — предупредил он.

По его прогнозу, до конца 2022 года ФРС США осуществит еще три повышения ставки и это напрямую может способствовать росту курса криптовалюты.

В связи с этим о курсе «эфира» в $3 тыс. и тем более $5 тыс. можно будет говорить только в 2023 году. Условиями для роста станет решение ФРС изменить свою политику и наличие прогресса в борьбе с инфляцией в США, заключил Лиминь.

Что делать с оборудованием?

Директор российского подразделения Binance Владимир Смеркис подчеркивает в разговоре с «Газетой.Ru», что по ликвидности и надежности инвестиций Ethereum все еще остается лидером. И если владельцы ETH останутся, то майнерам придется уйти. Их ждут три основных варианта:

— перейти на добычу других монет (Zcash, Ethereum Classic или Ravencoin),

— сдать оборудование в аренду,

— продать.

«Некоторые майнеры будут заниматься сдачей мощностей в аренду для наукоемких исследований или обработки графики, кто-то продаст оборудование и купит для добычи биткоина ASIC-системы, которые работают по другому алгоритму (SHA256)», — заключает Смеркис.

По мнению Рустама Буркеева из Letit, продажа майнингового оборудования — один из основных путей сохранения и повышения доходов на рынке криптовалют после обновления Ethereum.

«Речь о том, чтобы продать майнинговое оборудование и полностью уйти в стекинг. Конечно, можно попробовать переключиться и на другие криптовалюты», — заключил специалист.