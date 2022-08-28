Сколько зарабатывает «исконно русский» блогер

Может ли блогер-новичок заработать на российских платформах? Двое блогеров доказали, что да, — их не самый большой успех на иностранных площадках не помешал преуспеть на отечественных. «Газета.Ru» опросила экспертов, — они подтвердили, что на большинстве отечественных площадок можно и нужно зарабатывать, но есть нюансы. По мнению специалистов, эти сервисы все еще остаются на вторых ролях и пока не до конца способны быть полноценными конкурентами YouTube и TikTok.

Со второй попытки

Дарья Стрелкова в 2020 году создала канал на YouTube, где публиковала ролики с рецептами блюд. Это крайне популярная категория роликов в России, однако Дарья не была так тепло встречена зрителями, как другие авторы. Одна из вероятных причин — слишком серьезная конкуренция на площадке в этой категории. За два с половиной года блогерша собрала чуть больше 50 тыс. подписчиков.

Последние свои ролики на YouTube Дарья опубликовала четыре месяца назад, вскоре после решения YouTube об отключении монетизации для авторов из России. В попытке увеличить количество зрителей Стрелкова создала аккаунт в TikTok, где собрала чуть больше 11 тыс. подписчиков. Она предлагала переходить по ссылке в профиле на YouTube и смотреть полные версии ее рецептов.

Успех к блогерше пришел на отечественной площадке «Яндекс.Дзен», который и стал ей заменой YouTube, только куда более успешной. К концу августа этого года у нее уже более 150 тыс. подписчиков, и даже самые недавние видео собирают по 40-50 тыс. просмотров меньше чем за неделю.

Стрелкова не боится использовать уже ставшие привычными названия для кулинарных видео, в которых зрителя завлекают тем, что рецепт «необычный» и «вкусный». Могут использоваться такие вариации, как «накормила им всю семью» или «легко и быстро, готовлю каждый день».

close 100% Дарья Стрелкова/Яндекс.Дзен

Например, всего за неделю ролик блогерши под названием «Рыбу на праздник подаю оригинально (сразу два рецепта для вкусного застолья)» собрал около 400 тыс. просмотров. Комментарии как обычно разнятся от положительных до критических, но показатель интереса к ролику говорит в пользу того, что на платформу активно заходят.

Другой пример — тревел-блоги. Эта категория на YouTube и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) уже давно имеет своих главных лиц, а также облюбована российским телевидением. И в такой обстановке в 2021 году появился проект блогера из Нидерландов Махила Снейпа. Он путешествует по России и странам СНГ вместе с женой, россиянкой Алевтиной Снейп.

Как и все блогеры, сначала он попробовал себя в иностранных площадках. Однако не встретил успеха: TikTok помогает собрать 38 тыс. подписчиков, а YouTube — совсем скромные 1230 человек. Однако вскоре Снейп создал страницу во «ВКонтакте», где публикует те же ролики, а также профиль на «Яндекс.Дзен». В результате каждая из площадок стабильно приносит ему куда больше просмотров.

Например, практически каждое видео во «ВКонтакте» собирает у Махила от 20 тыс. просмотров и более. В «Дзене» на блог Снейпа под названием «Голландец в России» подписаны 74 тыс. пользователей. При этом просмотры роликов еще более внушительные — от 40 тыс. Благодаря алгоритмам многие видео достигают еще более высоких показателей — 100-200 тыс. просмотров за месяц.

Пока что блогер перестал вести TikTok, но не отказывается полностью от YouTube, продолжая публиковать там ролики формата Shorts, аналога коротких вертикальных видео от Google. Все ролики блогер ведет на русском языке, а общается на родном только в редких комментариях на YouTube.

close 100% Махил Снейп Кадр из видео/Dutchman in Russia/Голландец в России/YouTube

Денежные потоки

В настоящее время более 40% блогеров одновременно ведут аккаунты как в российских соцсетях, так и в запрещенных иностранных, рассказала «Газете.Ru» операционный директор агентства по работе с блогерами Perfluence Евгения Казакова.

«Наибольшую выгоду, по подсчетам аналитиков, из перехода извлекли как раз микроинфлюенсеры и блогеры-новички», — отметила она.

По оценке специалиста, блогер-новичок в среднем сможет заработать с одного рекламного поста в Telegram до 1500 руб., если имеет от 2 тыс. до 5 тыс. подписчиков.

Во «Вконтакте» платят 1 тыс. руб. за 50 тыс. просмотров. За интеграцию рекламы в статьях на «Яндекс.Дзен» блогер с аудиторией от 1 тыс. до 5 тыс. подписчиков заработает от 500 до 2 тыс. рублей.

Казакова пояснила, что четкой зависимости размера гонорара и количества подписчиков нет, важна только статистика просмотров у конкретного блогера. Таким образом, чем выше активность под каждым роликом, тем выше гонорар в сумме.

Однако даже в такие тяжелые времена начинающие блогеры могут заработать больше на YouTube за счет рекламных интеграций (коротких рекламных вставок про товар или услугу внутри видео — «Газета.Ru»), констатировал в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Продюсерского центра Михалева» Андрей Михалев.

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«Нано-инфлюенсеры, у которых нет и одной тысячи подписчиков, могут получать в среднем 1-2 тыс. рублей за пост», — пояснил он. По словам эксперта, обычно малый и средний бизнес выбирает микро-инфлюенсеров — с аудиторией до 100 тыс. человек.

Такие блогеры могут предлагать интеграцию в своих роликах за сумму от 6 до 30 тыс. руб. в зависимости от количества подписчиков и просмотров роликов. При этом обычно рекламодатель не ограничивается одной публикацией, а заказывает серию постов, добавил Михалев.

Сейчас полноценной замещающей инфраструктуры все еще нет — новым блогерам будет довольно сложно расти и окупать затраты на создание контента, хотя монетизировать его уже можно, заявил «Газете.Ru» директор компании по работе с блогерами Yoola Илья Бородин.

«Пока речь идет о суммах в десятки раз меньше, чем на том же YouTube — вопрос исключительно в том, насколько быстро площадки смогут выстроить привлекательные модели монетизации», — констатировал он.

По данным Бородина, заработок от монетизации на YouTube мог начинаться с пары десятков долларов и заканчиваться десятками тысяч, в то время как заработки на российских площадках — с десятков тысяч рублей и доходят до сотен тысяч рублей в пике.

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Евгения Казакова рассказала, что у рекламодателей есть интерес к отечественным площадкам, однако пока предпочитают совмещать работу на них с работой в Instagram и на YouTube.

«По нашим внутренним данным, сейчас ситуация стабилизировалась и компании совмещают активность как в зарубежных соцсетях, так и на российских площадках. При этом, спрос на микроблогеров с апреля 2022 года везде вырос более чем на 30%», — добавила она.

На вторых ролях

Главная проблема блогеров-новичков на отечественных платформах — они пытаются найти аудиторию у сервиса, который сам по себе действует в роли догоняющего, рассказал «Газете.Ru» IT-эксперт, основатель сервиса подбора видео для текстового контента Harvester Андрей Иванов.

«Во «ВКонтакте» и «Дзене», и даже Rutube есть алгоритмы релевантности и продвижения популярных видео. Но их проблема в отсутствии уникальности для пользователя. Они всегда вторые. То есть там будут скорее копии, а не места «рождения» контента», — пояснил он.

Специалист добавил, что стартовать с нуля дают возможность всем, но фактически новичку заработать нереально. «Это получается только у тех, кто имеет доступ к особенной, эксклюзивной и ценной информации или умеет создавать цепляющие заголовки к статьям или роликам», — сообщил он.

По словам специалиста, во втором случае контент для авторов не так важен — важно, что они получили клик на статью или ролик.

Иванов заявил, что не менее сложно для российских платформ привлечь к себе новых пользователей, которые будут смотреть и читать контент.

«Платформа — это место потребления. И оно как правило одно из-за особой манеры каждого человека. Грубо говоря, Артемия Лебедева кто-то в спортзале в наушниках в виде подкаста слушает, а кто-то именно смотрит», — рассказал эксперт.

Евгения Казакова из Perfluence посчитала, что сложнее всего в настоящее время блогеру-новичку работать с Rutube. «Причин для перехода по сравнению с аналогами не появилось, без них — нет активной аудитории, а без аудитории — рекламодателей», — добавила она.

close 100% Depositphotos/rutube.ru, коллаж «Газеты.Ru»

По ее словам, история с Rutube может сработать только в том случае, если сразу несколько свежих и интересных блогеров заявят о себе и смогут вовлечь туда аудиторию и новых авторов.

«Чтобы набрать несколько тысяч подписчиков и стать привлекательным для рекламодателей блогеру-новичку достаточно нескольких недель с учетом того, что он ежедневно снимает и выкладывает вовлекающие видео. Если смотреть на внутреннюю статистику, то количество новых инфлюенсеров в российских соцсетях увеличилось на 15-20%», — рассказала она.

Согласно данным Казаковой, быстрее всего развиваются блогеры, которые создают контент в категориях: скидки и финансовая грамотность, юмор и развлечения, дети, лайфхаки, бизнес и предпринимательство.

Илья Бородин из Yoola уверен, что российские площадки действительно испытывают дефицит качественного контента, поэтому для блогеров-новичков это может быть хорошей возможностью для роста. «При условии, что монетизация не является для него критически важной в моменте», — заключил он.

По оценке IT-эксперта Андрея Иванова, YouTube из-за своего статуса незаменимого видеохостинга, ассоциирующегося с блогерами по всему миру, сможет в итоге сохранить лидерство, по крайней мере на ближайшие годы. Остальным платформам приходится только подхватывать, констатировал он.

«В течение трех лет предположу, что TikTok отдаст YouTube свои лавры», — завершил свой прогноз специалист.