Два в одном: что изменит объединение Яндекса и Delivery Club

Яндекс и VK договорились об обмене активами. После выхода из совместного со Сбером предприятия VK станет владельцем сервиса доставки Delivery Club, который сразу передаст Яндексу в обмен на ресурсы «Дзен» и «Новости». Закрытие сделки ожидается до конца года и потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Индустрия доставки еды по итогам сделки выиграет, полагают эксперты.

Два бренда одной компании

Ранее, 23 августа, VK объявил о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов, а также выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Затем Delivery Club планируется обменять на ресурсы Яндекса «Дзен» и «Новости». Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.

После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу. В результате, как заявляют в Яндексе, в выигрыше останутся и курьеры, и пользователи — первые смогут получать больше заказов в одном районе, а для вторых вырастет выбор заведений и скорость доставки.

Представители ресторанного бизнеса смотрят на сделку с осторожным оптимизмом — в пресс-службе сети «Шоколадница» выразили надежду, что сервисы смогут обменяться своими сильными сторонами, и это даст толчок всему рынку.

«Конечно, это интересная сделка. Считаем, что колоссальный опыт и экспертиза коллег Яндекс Еды и Delivery Club могут создать синергию, и гости получат рывок в сервисе, а уникальные разработки и фишки станут доступны всем и всегда. Также очень надеемся, что как таковая здоровая конкуренция все равно сохранится, раз остаются оба бренда, что и продолжит двигать рынок», — отметила представитель «Шоколадницы».

О намерении сохранить оба бренда ранее уже заявил CEO Яндекс Еды Роман Маресов, который возглавит объединенную компанию.«После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений. Важно, что для закрытия сделки нам еще нужно получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Только после этого сделка состоится. Это должно произойти до конца 2022 года», — сообщил он.

Несмотря на прекращение существования СП, VK и Сбер остаются стратегическими партнерами. По итогам разделения «О2О Холдинга» Сбер получит сервис доставки продуктов «Самокат», лидера по дарскторам. В результате на рынке доставки еды формируется сверхкрупный игрок.

Кроме того, как ранее писал «Коммерсантъ», Сбермаркет планирует запустить собственную службу доставки из ресторанов и кафе. У Сбермаркета, как отмечал собеседник «Ъ» в отрасли, есть своя лояльная аудитория. По его данным, общее число активных пользователей приложения сервиса в iOS и Android превышает 2 млн, у Яндекс Еды — 5,5 млн, у Delivery Club — 6,9 млн. «Сбермаркет сможет перераспределить не менее 30% аудитории в ближайший год-два на доставку из ресторанов»,— не исключает собеседник издания.

«Конкуренция выстраивается иначе»

«Delivery Club и Яндекс Еда и так работали в достаточно близком формате, они достаточно похожи друг на друга. Объединение даст ресторанам больший охват, позволит разработать больше сервисов для партнеров и потребителей. Мне кажется, что это плюсовая история. Рынок в данном случае боится монополии и поднятия цен, но на сегодняшний день конкуренция на рынке выстраивается совершенно иначе», — подчеркнул омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Несколько лет назад у ресторанов появились инструменты для организации собственной доставки, в том числе готовые приложения, рассказывает омбудсмен, и они стали этим пользоваться. По его мнению, имея собственную доставку, заведения могут выбирать, хочется им иметь дело с Яндексом или Delivery Club, либо нет.

Поэтому, как подчеркивает эксперт, агрегаторы не могут диктовать ресторанам условия работы. «В результате сервисы доставки вынуждены предлагать какие-то бонусы, преференции и выгодные программы», — заключил омбудсмен.

Яндекс обещает, что по итогам сделки у ресторанов-партнеров Delivery Club появится больше возможностей для привлечения клиентов. Они смогут расширить зону доставки, используя ресурсы Яндекс Доставки, а также получат доступ к маркетинговой платформе Еды. Это позволит им эффективнее продвигать свое заведение, общаться с клиентами, начислять и принимать бонусные баллы Плюса.

Спрос на доставку еды сейчас распределяется в пользу ресторанов — напрямую из заведений предпочитают заказывать 50% опрошенных, свидетельствует недавний опрос РОМИР. И только 26% покупателей выбирают доставку через агрегаторы.