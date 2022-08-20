Как ничего не делать и зарабатывать на криптовалюте в криптозиму

С наступлением криптозимы владельцы токенов задумались о новых способах повышения дохода. Продажа криптовалюты сейчас для многих означает уход в глубокий минус. На крипторынке существует вариант переждать криптозиму с помощью пассивного заработка — некоторые из них аналогичны доходам в виде процентов от вкладов и дивидендов. «Газета.Ru» выяснила преимущества и недостатки способов, а также узнала проценты годовых и лучшие криптовалюты для каждого из них.

Депозиты

В криптовалюте тоже есть депозиты, как в банках, только здесь всем управляют биржи, рассказала «Газете.Ru» глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова.

«Банки берут депозиты клиентов, выдают их в качестве кредитов и зарабатывают на разнице ставок. По аналогии криптобиржи берут криптовалюту под процент и перевкладывают ее, например, в маржинальную торговлю», — отметила она.

По словам криптоаналитика, вариативность депозитов в криптовалюте выше как по срокам размещения, так и по условиям (с плавающей ставкой или с фиксированной, с регулярным начислением процентов или в конце срока).

«Депозиты на крупных биржах можно назвать относительно надежным, так как там мала вероятность взлома и «соскамливания» (превращения проекта в мошенничество, где клиентов могут оставить без денег — «Газета.Ru»)», — заметила Тарасова.

Эксперт предупредила, что риски потерять деньги есть, только если биржа будет взломана или сильно упадет курс актива.

Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода сообщил «Газете.Ru», что на бирже Binance существует депозит в криптовалюте SOL под 35% годовых на срок от 15 дней, а также предложение с плавающей ставкой (ставка периодически пересматривается и зависит от ситуации на рынке — «Газета.Ru») 20% для депозита в AXS.

В среднем, фиксированная ставка составляет 2-5%, плавающая — от 2%. По мнению Тарасовой, пассивный доход через депозиты может в редких случаях доходить до 50% годовых.

Лендинг

Лендинг — это предоставление виртуальной валюты другим участникам рынка под проценты и с залогом.

«Метод подходит, если вы хотите доход выше, чем по депозитам, и у вас есть крипта для хранения в долгосрочной перспективе. Лендинг — это такой троюродный брат облигаций», — описала Тарасова из Maerli Capital.

Криптоденьги выдаются с гарантией, что если что-то пойдет не так, то сумма вернется с процентами. Гарантом выступает биржа, через нее и проводится лендинг.

Крупные биржи типа Binance реализуют лендинг через депозиты с фиксированной ставкой, пояснила Тарасова. По ее словам, заработать на лендинге можно 5% годовых, а риски аналогичны рискам депозитов.

Не стоит соблазняться высокими процентами тех или иных проектов, рассказал «Газете.Ru» финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Нужно доверять только тем, кто обладает накопленной за годы высокой репутацией, прошел многочисленные аудиты и имеет незначительную вероятность стать жертвой хакеров», — заверил он.

Стекинг

Стекинг — это по-настоящему пассивная история: есть токены, за наличие которых владелец получает с них доходы.

«Чем больше у вас денег, тем выше доход. Вы размещаете и храните монеты в криптовалютном кошельке в течение длительного времени и за это получаете награды», — объяснила Тарасова из Maerli Capital.

По словам аналитика, стекинг похож на вклад в банке, поскольку в обоих случаях владелец получает проценты с первоначальных инвестиций. Однако доходность при стекинге формируется из того, что пользователь помогает поддерживать работоспособность системы.

Стекинг можно применять в таких криптовалютах, как Tether, USDC, Solana, Cardano, DASH и Tron. На стекинге можно заработать можно от 5% до 70% годовых.

Андрей Лобода из BitRiver оценил доходность стекинга в 5-6%. По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на Ethereum, так как в сентябре компания завершает обновление, которое сделает возможным получение дохода от стекинга.

«Монеты или токены — не самые стабильные в плане их курса. Может быть так, что вы получаете доход, но в твердых валютах он падает», — предупредила Тарасова. По ее словам, это произошло в том числе с популярной валютой Solana.

Для снижения рисков при стекинге необходимо диверсифицировать вложения и никогда не вкладывать все средства в одну криптовалюту, а также выбирать токены с низкой волатильностью, то есть медленным, но постоянным ростом, добавила аналитик.

Важно понимать, что стекинг недоступен для криптовалют, которые «добывают» путем майнинга, вроде биткоина, сообщил Чэнь Лиминь из ICB Fund.

По его словам, популярные криптовалюты для стекинга, помимо Ethereum 2.0, — Avalanche, BNB Chain и Polkadot.

Airdrop

Термин Airdrop чаще всего используется на крипторынке в случае, когда запускается новая монета или токен, и разработчики в качестве рекламного хода раздают их бесплатно, рассказала Тарасова из Maerli Capital.

Она добавила, что во время таких акций получателей множество, а вот каждый из них получает довольно мало монет, максимум на сумму в $20-30.

«Основной Airdrop-заработок может быть, если монета или токен «выстрелят» при запуске, и их цена резко вырастет, а вы успеете продать», — сообщила эксперт.

Аналитик признала, что в таком случае заработать одномоментно сотни и тысячи процентов, но никогда заранее не известно, какой именно токен «выстрелит».

К тому же Тарасова посоветовала особенно внимательно относится к Airdrop-акциям, так как в них крайне много интернет-мошенничества.

По словам Андрея Лободы из BitRiver, главный плюс Airdrop — то, что в нем легко поучаствовать. «Чаще всего достаточно пройти верификацию, оформить подписку на новостную рассылку и подписаться на социальные сети проекта», — пояснил эксперт.

Он также посоветовал внимательно изучить условия акции. «Нужно знать, что новые монеты раздаются бесплатно. Если есть финансовая подоплека — это не Airdrop», — заключил специалист.

Чэнь Лиминь из ICB Fund констатировал, что Airdrop нельзя считать по-настоящему пассивным способом заработка, так как потребует пусть и не сложных, но все-таки определенных действий от владельца криптовалют. Также он заметил, что многие проекты на рынке стали отказываться от подобной практики в криптозиму.

Форк

В основе любой криптовалюты лежит блокчейн или цепочка блоков. Когда совершается форк, то формируется новая монета с похожим названием, но работающая по новым правилам и на новом блокчейне.

По словам Тарасовой из Maerli Capital, после объявления о хардфорке цена монеты чаще всего будет расти, и все постараются купить ее как можно больше, чтобы потом получить столько же новых монет.

«Чем больше покупают, тем быстрее и выше становится цена. Все это напоминает дивиденды по акциям и поведение цены при их объявлении и накануне закрытия реестра», — пояснила она.

Размер заработка на форках неопределенный. Все зависит от монеты и от самого форка. Выше вероятность заработать у тех, кто постоянно и длительно держит ту или иную монету на криптокошельке.

По мнению Тарасовой, можно не только покупать монеты накануне хардфорка, но и купить ее, а продать накануне хардфорка за более высокую цену.

Андрей Лобода из BitRiver привел в пример хардфорк Ethereum в 2016 году, когда от ETH образовалась новая цепь Ethereum Classic, ETC.

«Фактически, это бесплатное получение новых токенов, и это может быть выгодно. Однако объем заработка в данном случае сложно просчитать», — констатировал он.

Чэнь Лиминь из ICB Fund посчитал, что этот вариант не так распространен в последние годы, как другие варианты пассивного дохода на крипторынке.