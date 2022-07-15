Берем Google под контроль. Как в России научились управлять Android-смартфонами

Компании и ведомства во всем мире активно внедряют платформы управления, чтобы иметь возможность контролировать рабочие гаджеты сотрудников. Среди них и российская разработка — «Аврора Центр». В новой версии платформы от авторов мобильной ОС «Аврора» появилась возможность подключения устройств на Android. «Газета.Ru» проверила, как работает система с Android-смартфоном. Авторы платформы рассказали, как реализовано оповещение сотрудников об изменениях, способна ли Google отключить российскую разработку и кто уже взял на вооружение их платформу.

Своя платформа управления для смартфонов

Директор по продукту «Открытой мобильной платформы» (ОМП) Петр Филиппов держит в руках смартфон Nokia с ОС Android. Слева от него руководитель отдела поддержки продаж Михаил Зубов, на ноутбуке которого уже открыт веб-интерфейс новой версии «Аврора Центр».

Их разработку можно назвать российским аналогом Citrix Endpoint Management, VMware Workspace ONE и других EMM-решений (сокращение от Enterprise mobility management, или управление корпоративной мобильностью). Все подобные программы работают по примерно одному принципу.

В центре системы находится администратор. Этот руководитель платформы способен удаленно за одним компьютером управлять множеством мобильных устройств одновременно. Именно он регистрирует новые смартфоны и планшеты в системе, а также вводит заперты и разрешения на функции для каждого из гаджетов. Компании и госструктуры заинтересованы в таких центрах для повышения безопасности данных.

Изначально «Аврора Центр» поддерживал смартфоны и планшеты только на отечественной ОС «Аврора», но начиная с новой версии 3.1 компании и госструктуры могут управлять и корпоративными Android-устройствами. Таким образом компания осуществила импортозамещение EMM-решений и обеспечила независимость от сервисов глобальных вендоров.

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Михаил Зубов упомянул, что «Аврора Центр» уже выдержал стресс-тест — 360 тыс. планшетов под управлением ОС «Аврора» были подключены к платформе управления в 2021 году в ходе проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения.

Он заверил, что максимальное количество поддерживаемых устройств может достигать и 500 тыс., что подтверждает нагрузочное тестирование. Это могут быть смартфоны и планшеты как на «Авроре», так и на Android.

Эффективность управления мобильными устройствами обеспечивается с помощью собственной системы мгновенных оповещений — push-сервиса, разработанного специалистами «Открытой мобильной платформы».

«Сервер посылает на устройство команду о каком-то изменении, которое отображается на экране смартфона в виде уведомления привычного всем формата», — пояснил Михаил Зубов. С помощью таких сообщений можно, например, очистить смартфон в случае его кражи.

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Возможность отказаться от Google-сервисов

Для поддержки Android-устройств в «Аврора Центре» не потребуется перепрошивать смартфон — понадобится только приложение.

Приложение «Аврора Центр» выполнено в виде стандартного APK-файла. После его установки на смартфон владелец системы получает расширенные права на устройстве, и может выполнять любые операции внутри Android.

Зубов заверил, что использование платформы «Аврора» снимает риски, связанные с отключением корпоративных смартфонов и планшетов со стороны Google.

Для устройств на Android — это независимость от магазина приложений Google Play и набора приложений Google Mobile Services (GMS), которые по умолчанию устанавливаются на гаджеты.

«Даже если Google, предположим, решит, что какие-то функции нарушают правила и отключит свои серверы, то в нашем случае не ничего не произойдет. Это локальная установка, полностью подконтрольная корпоративному владельцу системы», — сообщил руководитель отдела поддержки продаж.

В «Аврора Центр» список устройств загружается с помощью файла формата CSV (текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. – прим. ред.), чтобы ускорить процесс, а устройства объединяются в группы.

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После создания группы устройствам, входящим в нее, можно назначать те или иные правила и политики. Например, обязательную установку определенного набора приложений или запрет на использование видеокамеры.

В таком случае всем пользователям группы отправляется push-уведомление и правила моментально начинают действовать на устройствах, рассказал Филиппов.

Во время демонстрации добавленный в группу смартфон Nokia с Android отказался вести съемку, ссылаясь на запрет. «Камера будет недоступна и в других приложениях, например, в приложениях сканеров QR-кодов», — пояснил Михаил Зубов.

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Филиппов показал другую функцию «Аврора Центр» — оффлайн-сценарии. Например, если устройство в течение трех дней находится не в сети, то можно создать правило и определить, что именно должно произойти с ним: блокировка или удаление данных из памяти смартфона/планшета.

«Можно применить этот сценарий на всю группу устройств. В таком случае правило будет работать для каждого смартфона. Не одновременно у всех, а именно у конкретного устройства, не выходившего на связь», — пояснил он.

Кто уже использует «Аврора Центр»

По словам менеджеров ОМП, в настоящее время их центр управления уже используется с устройствами на ОС «Аврора» в таких компаниях как «Почта России», «Ростелеком», «Интер РАО» и РЖД.

У «Почты России» на «Авроре» работают 15 тыс. мобильных почтово-кассовых терминалов с предустановленным платежным приложением. Устройства с отечественным софтом позволяют через интернет оказывать дополнительные услуги клиентам.

В «Ростелекоме» отечественный центр управляет более 1 тыс. корпоративных мобильных устройств на «Авроре», которые используются для получения сотрудниками нарядов, обеспечивают фотофиксацию и учет выполненных работ.

В РЖД действует мобильное приложение под «Аврору» для ремонтно-восстановительных бригад. В настоящее время насчитывается 3,6 тыс. действующих устройств у рабочих, в перспективе их число будет увеличено до 100 тыс.

В «Интер РАО» на двух электростанциях внедрен проект «Мобильный обходчик», разработанный ОМП совместно с компанией «Сигма». Проект базируется на «Авроре» и позволяет снимать показания датчиков, установленных на турбинах и генераторах, а также контролировать их температуру и вибрацию, используя мобильные устройства. По словам разработчиков, реализация проекта позволила существенно сократить аварийность оборудования. Теперь «Мобильный обходчик» вводят еще на 20 электростанций.

При этом у всех этих компаний есть и группа различных Android-устройств, которыми теперь они смогут управлять совместно с девайсами на «Авроре».

«Надеемся, что в ближайшее время компании убедятся, что «Аврора» не уступает по функциональности Android, а управление из «Аврора Центр» дает возможность применения устройств во множестве рабочих мобильных сценариев», — заметил Зубов.

Достоинства и недостатки

Важный вопрос — какие именно устройства с ОС Android поддерживает «Аврора Центр». По словам Филиппова, на данный момент у «Авроры Центр» проверена работоспособность на Android 9, 10 и 11.

Помимо Nokia 5.1, на которой проводилась демонстрация работы, «Аврора Центр» протестирован и с другими устройствами, например, с девайсами от Samsung и Huawei — смартфоны этих вендоров являются одними из самых популярных в России.

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Пока версия для Android не располагает абсолютно всеми возможностями доступными для ОС «Аврора», но авторы заверили, что это только первый релиз, и уже в самое ближайшее время произойдет унификация функционала управления «Авроры» и других платформ.

«Реализованная в «Аврора Центре» возможность управления Android-устройствами позволит компаниям и ведомствам перейти к централизованному управлению уже имеющимся парком устройств на Android», — заявил Филиппов.

Директор по продукту пояснил, что бизнес-модель ОМП пока неизменна — распространение своих разработок для бизнеса и государственных структур (B2B и B2G), речи о выходе на рынок массового потребления не идет.