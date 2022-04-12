«Машины будут общаться». В Подмосковье протестируют умную дорогу

Уже в июне этого года по подмосковной трассе ЦКАД-3 могут поехать первые машины, подключенные к умной дороге. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «СМАРТС», которая работает с инфраструктурой умных дорог. В автомобилях будут установлены специальные датчики, которые будут предупреждать водителя об обстановке на дороге. Наработки позволят сократить число ДТП и ускорить движение грузов. О том, как это будет реализовано и как на реализации проекта скажутся санкции, — в материале «Газеты.Ru».

Умная дорога в Подмосковье

Третий участок центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье уже готов к проведению эксперимента по запуску подключенных к умной дороге автомобилей, рассказал «Газете.Ru» Виталий Рыбаков — руководитель проекта «Умная дорога» компании «СМАРТС». По его словам, старт эксперимента будет произведен в течение пары месяцев.

«ЦКАД уже готов к проведению эксперимента по движению подключенных к инфраструктуре умной дороги автомобилей, так что до его запуска осталось немного. В настоящий момент идет подготовка к старту движения, в машины уже установлено оборудование. Операции по подготовке займут еще где-то месяца два, после чего эксперимент начнется», — объяснил Рыбаков.

Движение по умной дороге на ЦКАД было запущено еще в 2020 году, однако машины не были подключены к ней, то есть фактически инфраструктура не функционировала. «КАМАЗ» и «Меркатор» будут первыми транспортными средствами, подключенными к этой системе.

Компания СМАРТС должна настроить связь между инфраструктурой умной дороги и автомобилями, а также отработать сценарии работы.

«Например, включение электронного стоп-сигнала, когда машина передала данные о резком торможении другим участникам движения. Или уведомления о приближении автоспецслужб, дорожных работах или стоящем автомобиле. По сути, эксперимент направлен на повышение безопасности дорожного движения. Кроме того, по его завершению оборудование для подключения к умной дороге будет устанавливаться на машины «КАМАЗ» и «Меркатор» еще на этапе производства», — объяснил Рыбаков.

Пока не идет речи о запуске полностью беспилотных авто. Однако в компании отметили, что при удачном завершении эксперимента в будущем на других логистических маршрутах будут запущены автономные машины.

Внедрение беспилотников позволит доставлять грузы примерно в два раза быстрее — пропадает необходимость делать остановки для отдыха водителей.

Почему дорога умная

Развитием умных дорог занимаются во многих странах по схожей схеме: по трассе едут беспилотные машины без водителей, они «общаются друг с другом», обмениваясь данными о движении и окружающей их среде. Информацию они получают посредством внутренних датчиков, выведенных антенн и проложенных в дорожном покрытии кабелей.

В первую очередь это повышает безопасность движения. Например, автомобиль остановился перед переходом, потому что по нему идет пешеход. Другая машина пока находится за углом и препятствие «не видит», тогда первая сигнализирует о человеке на дороге, предотвращая возможное ДТП.

Машины также смогут «договариваться» о согласовании маршрута и скорости. Это позволит, например, скорой помощи даже не включать звуковую сигнализацию — путь будет свободен.

Чтобы воплотить этот проект в реальность, на дороге нужно обеспечить радиопокрытие V2X (Vehicle-to-everything, «машина, подключенная ко всему»).

«Фактически скорость внедрения V2X зависит от сроков внедрения соответствующей инфраструктуры на дорогах и встраивания бортовых устройств автопроизводителями. Кроме того, для масштабного запуска требуется решение вопросов, связанных с нормативной базой по регулированию данной отрасли и обеспечением кибербезопасности «подключенных» автомобилей. В России данные вопросы пока не решены, но активное обсуждение идет уже не один год», — отметила старший менеджер по развитию бизнеса решений на базе KasperskyOS компании «Лаборатория Касперского» Евгения Пономарева.

Умная дорога в России

Участок ЦКАД-3 уже оборудован инфраструктурой V2X, осталось оснастить машины OBU-модулем (Onboard Unit — бортовое оборудование).

«Современный автомобиль напичкан датчиками, радарами и камерами. То есть каждая машина видит окружающую обстановку, но только в прямой видимости, за угол они заглянуть не могут. Если мы устанавливает в авто OBU, то он будет выдавать на планшет предупреждения о сложной дорожной обстановке, будут «общаться друг с другом», — поделился Рыбаков.

Кроме того, есть и другой способ внедрить в трассу инфраструктуру умной дороги.

«Оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле, проложенном в «теле» дороги, превращается в акустический сенсор, и мы «слышим» все, что происходит на трассе. Работает это так — в начале данного участка установлена камера, которая по номерному знаку будет фиксировать автомобиль и закреплять за ним акустический трек. Мы сможем его отслеживать на протяжении всего пути и будем знать, с какой скоростью движется машина, где она останавливалась, съезжала ли с обочины, попала ли в яму и так далее», — рассказал руководитель проекта компании «СМАРТС».

Система может выявлять превышение скорости транспортных средств, может указывать на вероятное препятствие на дороге, обнаруживать съезд автомобиля на обочину в неположенном месте, фиксировать движение пешеходов на определенных участках вдоль трассы.

Все это направлено на повышение безопасности движения — это позволит более оперативно реагировать на ДТП, а также устранять возможные помехи для движения. Потенциальным пользователем системы может быть ГИБДД.

Сейчас эта технология внедрена на участке М5 длиной 240 км между городами Самарской агломерации. В дальнейшем опыт планируют распространять и на другие регионы.

Могут возникнуть проблемы

Оператор российской спутниковой системы навигации ЭРА-ГЛОНАСС отметил, что пока умный участок кольцевой дороги вокруг Москвы является экспериментом, в ходе которого будут подтверждаться гипотезы как улучшения безопасности дорожного движения, так и устойчивости бизнес-моделей.

«Задумку мы оцениваем позитивно, так как она способствует повышению безопасности дорожного движения. В целом проект важный и нужный, так как тестирует новейшие технологии и сценарии V2X, где у России есть хороший задел как на уровне железа, так и на уровне софта. Есть все предпосылки для развития этой технологии как для внутреннего пользования, так для экспортного потенциала», — отметили в пресс-службе компании.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что проект умных дорог надо приветствовать, так как он направлен на повышение безопасности.

«Однако при его реализации могут возникнуть некоторые проблемы, которые могут замедлить внедрение умных дорог. Среди них высокая стоимость оборудования, небольшой объем тестовых данных и неготовность российских производителей грузовых автомобилей после введения санкций выпускать современные грузовики, способные правильным образом и своевременно реагировать на команды установленного оборудования. Например, сейчас КАМАЗ переходит на старые модели К3, УРАЛАЗ тоже не способен пока заменить часть иностранных компонентов управления двигателем и тормозной системой. Нас могут тормозить иностранные составляющие, которые используются как в авто, так в устройствах для создания самой инфраструктуры», — объяснил Бургазлиев.