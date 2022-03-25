Присмотреться к Китаю, не забыть о России. Как выгоднее собрать компьютер

С уходом из России крупных технологических брендов и поставщиков электроники ситуация на рынке комплектующих для ПК осложнилась — подорожали процессоры, видеокарты и другие детали. «Газета.Ru» рассказывает, где их выгоднее покупать.

Где покупать

С учетом приостановки работы и поставок AMD, Intel, Nvidia и других компаний на территории России большинство россиян, нуждающихся в обновлении компьютеров, столкнулись с дефицитом и чрезмерно высокими ценами на комплектующие. Ранее от так называемых «перекупов» и завышенных на территории РФ цен геймеров спасал сайт немецкого интернет-магазина Computer Universe, но в прошлом месяце стало известно, что магазин приостанавливает прием заказов из Российской Федерации с 1 марта.

Это была не единственная платформа, доступная для покупки комплектующих для ПК, консолей и прочей техники. Так, например свою работу продолжает AliExpress, который остается единственной доступной для россиян знакомой площадкой, где также представлены процессоры, видеокарты, материнские платы и т.д.

В беседе с «Газетой.Ru» ИТ-директор российской компании HFLabs Александр Беслик рассказал, что многие европейские магазины сейчас не принимают заказы из России, однако на AliExpress заказать комплектующие можно.

«Но стоит иметь в виду, что стоимость там будет меняться в зависимости от курса доллара. По моим данным,

пока имеет смысл на AliExpress покупать разве что современные процессоры. На покупке некоторых из них можно сэкономить до 10 тыс. рублей. Все остальное пока дешевле брать в России.

Еще все есть в наличии, но железо в нашей стране уже сильно подорожало, и спрос на этом фоне тоже сократился. Если новых крупных поставок не будет, цены продолжат расти», — считает эксперт.

Беслик отметил, что пользователи, желающие сэкономить, будут пытаться купить на AliExpress относительно недорогие, но и не самые современные наборы, состоящие из процессора, памяти и материнской платы. Но, по словам эксперта, при таких покупках есть целый ряд рисков, связанных с доставкой, благонадежностью продавцов и в целом с работоспособностью такого железа.

Заметная разница

Если говорить о процессорах, то, например, AMD Ryzen 7 5800X у китайских продавцов предлагается в среднем по цене около $330, что по описанной ранее схеме составляет примерно 37,4 тыс. руб. Дешевле всего в российском ритейле данный процессор оказался в DNS — там он стоит 45,4 тыс. руб. В среднем его цена у конкурирующих магазинов выше примерно на 5 тыс. руб.

Материнская плата ASUS TUF B550-PLUS на AliExpress в официальном магазине ASUS доступна за $113, что при оплате в долларах составит 12,8 тыс. руб. На сайте «Ситилинка» та же модель доступна уже по цене в 20 тыс. руб.

Последние несколько лет из-за расцвета майнинга криптовалют одним из самых дорогостоящих элементов компьютера является графический адаптер, также известный как видеокарта.

Достаточно производительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 на 8 ГБ в официальном магазине MSI на AliExpress доступна по цене $1,4 тыс., а при оплате в долларах через QIWI-кошелек — 158,7 тыс. руб. В «Ситилинк» эта же модель предлагается по цене 151,6 тыс. руб.

Оперативную память Kingston HyperX FURY Black RGB на 16 ГБ с частотой 3200 МГц (два модуля по 8 ГБ) на AliExpress можно купить за $73. При оплате с QIWI-кошелька — 8,27 тыс. руб. На DNS эти же два модуля обойдутся в 9,8 тыс. руб.

В качестве внутреннего хранилища можно выбрать один из самых популярных SSD от Samsung на 1 ТБ EVO 860. На AliExpress подобный предлагается по цене от $162 (около 18,3 тыс. руб. по курсу QIWI), а на «Яндекс.Маркете» тот же самый накопитель доступен в среднем за 20,4 тыс. руб.

Кейс, кулер и вентилятор для корпуса лучше покупать в России — как минимум потому, что цена на них не особо отличается с «заграничной».

Итого при покупке основных комплектующих для ПК с AliExpress россиянин потратит около 235,47 тыс. руб., а если собирать компьютер, покупая детали в России, выйдет около 247,2 тыс. руб.

Таким образом, если необходимо собрать производительный компьютер с актуальным железом, стоит для начала разобрать, какой элемент выгоднее купить в России, а какой в Китае. Общая разница в сборке в Китае и в России составила всего 11,7 тыс. руб., то есть 5%.

Кроме того, стоит понимать, что покупка комплектующих не в официальном магазине или в ритейле может внести некоторые трудности при оформлении возврата в случае обнаружения брака или утери посылки почтой. С теми же самыми проблемами можно столкнуться, покупая комплектующие в России у перекупов и серых магазинов.

При покупке дорогостоящих компонентов на AliExpress стоит обязательно убедиться, что представленный магазин является, например, официальным магазином ASUS, AMD и прочих брендов, а не индивидуальным предпринимателем, маскирующимся под названием крупных компаний. Не стоит забывать и об отзывах покупателей, которые также имеют важное значение при выборе продавца.