«Тонут» даже смартфоны с влагозащитой: почему нельзя плавать с телефоном и снимать под водой

Современные флагманские смартфоны обеспечивают защиту от влаги, что, на взгляд неискушенного пользователя, означает безопасность воздействия воды для гаджета. Но надо понимать разницу между влагозащитой и водонепроницаемостью, а также уточнить несколько нюансов перед тем, как использовать смартфон под проливным дождем или в бассейне. Можно ли купаться с современными смартфонами в руках — в материале «Газеты.Ru».

Что такое IP67, IP68 и IPX8

IP, или степень защиты — это классификация защиты электроники, установленная Международной электротехнической комиссией (IEC). Первое число в коде обозначает степень защиты от попадания в устройство посторонних твердых предметов, таких как пыль или песок. Эти уровни защиты варьируются от 0 до 6. Второе число представляет степень защиты от проникновения влаги или жидкости, а уровни защиты варьируются от 0 до 8.

Иногда встречаются рейтинги, в которых одна из цифр заменена на X. Например IPX8 — в этом случае компания не предоставила подробную информацию о тестировании, поэтому номер рейтинга был заменен на X. Устройство с рейтингом IPX8 может выдержать погружение в воду, но официально оно не было оценено по защите от пыли.

Рейтинг пыле-влагозащиты iPhone 13 Pro — IP68, что означает, что он защищен от попадания пыли внутрь и выдерживает погружение в воду. Galaxy S21 Ultra также имеет рейтинг IP68. Несмотря на одинаковую сертификацию, заявленная защита у них все-таки отличается.

Для получения восьми баллов по рейтингу IEC устройства должны выдерживать погружение в воду по крайней мере на один метр в течение 30 минут. S21 Ultra может быть погружен в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, в то время как Apple заявляет, что iPhone 13 Pro можно погружать в воду на глубину до 6 метров в течение 30 минут. То есть при одинаковой сертификации уровень защиты может быть разным, так как для получения рейтинга достаточно пройти требуемый порог. Перед покупкой рекомендуется изучить заявленную производителем степень защиты, а не ориентироваться на общие цифры.

Не все так просто

Несмотря на то, что последние iPhone могут выдержать погружение в воду до шести метров, не стоит брать гаджет с собой в бассейн, например, в кармане плавательных шорт. Дело в том, что степень защиты проверяется в «особых» условиях, например, в воде без какого-либо течения. Перемещение телефона в воде увеличит давление и повысит вероятность попадания жидкости внутрь, что нанесет непоправимый ущерб устройству.

Рейтинг IEC предназначен исключительно для пресной воды. Это не гарантирует защиту от погружения в другие жидкости, такие как соленая вода, пиво, кофе, газированные и другие напитки. Стоит также учесть, что в бассейнах могут быть дополнительные химические вещества, такие как хлор, которые могут повлиять на устойчивость гаджета. Морская вода в свою очередь может вызвать множество проблем, в том числе привести к повреждению металлических деталей в гнезде для зарядки.

Многие пользователи заблуждаются, считая, что влагозащита нужна для возможности использовать смартфон под водой. Такие гаджеты не предназначены для подводного плавания и использования их камеру ради съемки морских животных или видео для TikTok с прыжками в воду — такое давление может нанести смартфону физические поломки. Защита от воды нужна, если пользователь случайно пролил напиток на гаджет или чтобы обеспечить защиту для звонка под проливным дождем.

Самый главный недостаток пыле-влагозащиты заключается в том, что попадание влаги в защищенные смартфоны не является гарантийным случаем.

Производители объясняют это тем, что при поломке гаджета эксперты не смогут установить, соблюдались ли рекомендации по эксплуатации смартфона. Кроме того, производители не гарантируют, что смартфон сохранит свои свойства после ремонта или вскрытия. Поэтому даже если смартфон имеет наивысшую степень защиты IP68, все равно рекомендуется использовать эту функцию исключительно в качестве подстраховки, причем только если ранее он не вскрывался.

Ошибочное восприятие функции влагозащиты нередко приводит к судебным тяжбам. Так, 3 февраля стало известно, что Федеральный суд США отклонил коллективный иск, в котором Apple обвиняли во введении пользователей iPhone в заблуждение о свойствах влагозащиты смартфонов компании. Истцы утверждали, что Apple преувеличивает устойчивость iPhone к воде и повреждениям в своей рекламе.

В России подобные случаи также доходят до суда. Например, житель Липецка потребовал компенсацию из-за того, что у него перестал включаться iPhone 7 после контакта с влагой из-за ранее проводившегося вскрытия. Суд постановил, что пользователь нарушил условия использования смартфона, и отклонил его иск.

Водоотталкивающие смартфоны

Чтобы создатели техники могли рекламировать, что продукт обладает пыле-влагозащитой, он должен пройти строгие тесты, чтобы убедиться в соответствии требованиям. Испытания требуют финансовых затрат, поэтому некоторые компании не хотят тратить на это деньги, особенно когда речь идет о моделях побюджетнее. При этом не исключено, что смартфон может быть защищен от воды — просто он не сертифицирован.

Некоторые производители используют такие термины, как «водоотталкивающий» или «водостойкий» без прохождения сертификации. В этих устройствах могут встречаться прорезиненные уплотнения в лотке для SIM-карт или водоотталкивающее покрытие для предотвращения попадания влаги. Хотя эти телефоны вполне могут пережить случайное погружение, не стоит это проверять или злоупотреблять такой опцией.

Как «высушить» смартфон

Если в защищенный смартфон со степенью защиты IP67 или IP68 попала жидкость, отличная от воды, следует в первую очередь промыть пораженный участок пресной водой, протереть его микрофиброй, а также убедиться, что на нем не осталось влаги, и открыть лоток. Затем надо перевернуть смартфон так, чтобы USB-разъем был направлен вниз. После этого следует оставить гаджет в сухом месте или перед потоком холодного воздуха от вентилятора в сторону разъема — это ускорит процесс сушки.

Не стоит сушить смартфон при помощи внешнего источника тепла, а также не рекомендуется вставлять в USB-разъем посторонние предметы, например, салфетки.

Если смартфон промок в процессе зарядки, следует сразу же отсоединить провод от гаджета и не заряжать его, пока он полностью не высохнет. Использование аксессуаров или зарядка влажного устройства могут ему повредить. Необходимо подождать не менее пяти часов перед тем, как заряжать телефон или вставлять в разъем проводные аксессуары.

Также вода в зарядном порте может ухудшить работу динамика или микрофона, пока она полностью не испарится.