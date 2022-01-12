Пекин принялся за алгоритмы: чего ждать американским ИТ-гигантам

Правительство Китая разработало требования, регулирующие работу рекомендательных алгоритмов ИТ-компаний. Среди прочего, у китайских пользователей появится возможность самостоятельно выбирать и удалять ключевые слова, которые используются для таргетирования рекламы, а также вовсе «отключать» такие сервисы.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. сообщает CNBC.

Алгоритмы оказывают огромное влияние на работу большинства технологических корпораций — от рекомендаций товаров и услуг до распространения контента в лентах социальных сетей.

Согласно положениям нового китайского закона, ИТ-компании будут обязаны информировать пользователей об «основных принципах, назначении и механике» своих рекламных сервисов.

Также оговаривается, что онлайн-платформы должны способствовать «безопасному использованию» сервисов пожилыми людьми, защищая их от мошенников, и не могут применять рекомендательные алгоритмы в противоправных целях. Например, для создания угрозы национальной безопасности или распространения фейков.

За нарушение правил игроки цифрового рынка могут быть оштрафованы на сумму от $1,5 тыс. до $16 тыс. (от 10 тыс. до 100 тыс. юаней).

Сами китайские пользователи получат возможность отказаться от использования алгоритмов и самостоятельно выбирать или удалять теги, на основании которых формируется таргетированная реклама.

С подобными инициативами выступают многие развитые страны мира.

Так, проект закона ЕС «О цифровых услугах» регламентирует, что крупные онлайн-платформы обязаны «ясно, в доступной и понятной для пользователя форме информировать их об основных принципах работы рекламных сервисов».

В России граждане получат право отказывать алгоритмам социальных сетей в обработке своих персональных данных. Возможность отключать рекомендательные системы станет одним из главных положений нового законопроекта, который, как ожидается, будет внесен в Госдуму в 2022 году.

Как отмечают эксперты, китайские нововведения нацелены на более тщательное регулирование контента в интернете, повышение прозрачности работы крупных технологических компаний, а также на борьбу с антиконкурентным поведением.

Глава отдела цифровой торговли Всемирного экономического форума Зиян Фан заявил, что положения нового закона «довольно обширны и частично носят технический характер».

Поэтому, по его мнению, правоохранительным органам и ИТ-компаниям, которые будут нести основную ответственность за их соблюдение, только предстоит выработать способы применения правовой нормы. Он также отметил, что нововведения смогут повлиять на бизнес-модели технологических компаний.

«Эти правила могут оказать большее влияние на компании в краткосрочной перспективе, особенно в связи с тем, что китайские технологические корпорации спешат соблюдать эти правила, а также ряд других технических требований, принятых недавно», – подчеркнул Фан.

Речь идет о принятых в КНР в прошлом году законодательных инициативах.

В 2021 году китайское правительство уже представило антимонопольные правила для интернет-платформ, приняло закон о защите данных и сократило время, в течение которого дети могут играть в онлайн-игры.

«В то же время, хотя эти правила являются обширными, они не являются абсолютным «смертным приговором» для ИТ-компаний. Вполне возможно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе компании смогут выработать решения для их соблюдения при одновременном достижении своих бизнес-целей», – заключил он.