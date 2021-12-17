Эксперты объяснили разницу между junior, middle и senior-разработчиками

Современные IT-специалисты отличаются друг от друга по навыкам, виду работы и накопленному опыту. При этом от специальности разработчика напрямую зависит и его зарплата. Какие виды разработчиков существуют на рынке, сколько они зарабатывают и что требуют компании от соискателя — в материале «Газеты.Ru».

Junior, middle и senior – чем отличаются грейды разработчиков

Многие IT-компании используют грейды, которые разделяют разработчиков по навыкам и опыту работы. Их три – Junior, middle и senior.

«Junior-разработчик — это пусть и младший, но специалист. Зачастую «джун» – это вчерашний студент, а в ряде случаев и талантливый школьник. Подразумевается, что он самостоятельно умеет писать код, может справиться с простыми задачами сам, не отвлекая старших коллег, а со средними по сложности задачами — под присмотром ментора», – рассказали «Газете.Ru» в IT-школе разработчиков LearnUp.

Средние показатели зарплаты «джуна» в регионах России колеблются от 30 до 40 тыс. рублей, в Москве от 50 до 60 тыс. рублей.

Middle-разработчик — это следующий уровень, такой сотрудник уже имеет некоторый опыт в программировании. Он уже может самостоятельно выполнять сложные задачи, но ему необходимо указать направление.

Средние показатели зарплаты «мидла» в регионах составляют 90-100 тыс. рублей, а в Москве – 110-120 тыс. руб.

«Senior-разработчик знает несколько языков программирования, может с нуля реализовать архитектуру проекта, выбрать стек технологий, подходящий под техническое задание с учетом будущего развития проекта. Он постоянно изучает новые технологии и решения, появляющиеся в индустрии, сравнивает инструменты и находит плюсы и минусы каждого решения», – рассказали в LearnUp.

Средние показатели зарплаты сеньора – 150-160 тыс. рублей в регионах и 200-210 тыс. руб. в Москве.

Виды и типы разработчиков

По словам CEO GeekBrains Александра Волчека, разработчики распределяются по видам и типам. Так, есть Frontend, Backend и Fullstack-разработчик.

«Frontend-разработчик делает страницы сайта: получает макет от дизайнера и превращает его в готовую страницу. Специалист «расставляет» на места все элементы и проверяет, что все «тянется» на разных экранах, хорошо выглядит на смартфонах и не «разваливается», если изменить размер окна. Это называется верстка, а frontend-разработчиков часто называют верстальщиками», – объяснил Волчек.

Программный директор факультета backend-разработки направления «Программирование» Skillbox, директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay Даниил Пилипенко отметил, что Frontend-разработчики работают с такими технологиями, как HTML, CSS и JavaScript.

«HTML — это язык, с помощью которого описывается структура страницы — то, какие на ней должны быть элементы: блоки, ссылки, кнопки, изображения, формы и так далее. CSS — это технология, позволяющая задавать стили элементов на веб-странице: их размеров, расположения на странице, отступов, границ, цветов и шрифтов. JavaScript — это язык программирования, который придает веб-странице интерактивность, делает ее «живой», – объяснил Пилипенко.

По его словам, в настоящее время frontend-разработка — самая востребованная специальность среди программистов.

Зарплаты начинающих frontend-разработчиков (с опытом до 2-х лет) — начинается от 60 тыс. и доходит до 140 тыс. рублей в месяц, а доход высококвалифицированного senior-разработчика с опытом более пяти лет может достигать 500 тыс. рублей в месяц.

Backend-специалист занимается «невидимой» частью сайта, рассказал Волчек. Он отвечает за базы данных и пользовательскую информацию: работает с информацией, которую сохраняют пользователи, и делает так, чтобы все правильно сохранялось и отображалось там, где это необходимо.

«Backend можно разрабатывать практически на любых языках программирования, но чаще всего это делают на Java, Python и PHP. Специалисты начинающего уровня, например, владеющие языком Java, могут начать карьеру с зарплаты в 70-80 тыс. рублей в месяц, а уже через 4-5 лет выйти на 300-350 тыс. рублей в месяц», – отметил Пилипенко.

Fullstack-разработчиками называют разработчиков, которые владеют как frontend-, так и backend-технологиями и могут делать веб-приложения «под ключ». Такие специалисты особенно востребованы на фрилансе.

«Как правило, их знания сконцентрированы на backend-составляющей, а frontend на достаточном для верстки несложных веб-страниц. Их зарплаты также высоки, как у backend- и frontend-разработчиков, а на фрилансе их ставки достигают $70 в час. Это порядка 800 тыс. рублей в месяц при работе 8 часов в день и 5 дней в неделю. Разумеется, такие доходы приходят не сразу: для этого нужно качественное обучение и несколько лет опыта работы», – поделился Пилипенко.

Что нужно работодателю

HR-директор Enaza Group Екатерина Шляпина отметила, что на рынке нет общепринятого понятия, какими навыками должен обладать «джун», «мидл», или «сеньор», поэтому в каждой компании градация своя.

«Иногда мы не входим в свои рамки, которые мы определили. Поэтому у нас иногда в речи, при собеседованиях просматривается и звучат такие термины, как «джун+» или «джун+++», – поделилась эксперт.

Технический директор компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) Сергей Павлов также отметил, что разделение разработчиков по уровням достаточно условное.

«Junior способен под надзором решать типовые задачи, middle может без надзора самостоятельно решать задачи и исправлять ошибки, senior способен решать нетривиальные задачи и справляться со сложными проблемами. Дальше требования к senior растут в зависимости от сложности проектов, в которых он участвует», – объяснил Павлов.

Переход от одного профессионального уровня к другому занимает от двух до нескольких лет. Так, на переход junior-специалиста к middle может уйти один-два года, а уже развитие middle специалиста сложно измерять годами.

«Тут нужно смотреть на опыт, ведь человек может достаточно долго проработать на одном проекте, исправляя дефекты и не получая нужных навыков. Поэтому и через три года он может оставаться на уровне middle-специалиста. Если речь идет про активную разработку и часто сменяемые проекты, решение разнообразных проблем, то путь к senior может быть проделан за полтора-два года», – объяснил Павлов.

Как построить карьеру разработчика

Получить необходимую для позиции junior теоретическую базу можно в университете, обучаясь на технических факультетах, или на курсах повышения квалификации, рассказал CEO GeekBrains Александр Волчек.

«Набраться опыта можно благодаря бесплатным стажировкам в крупных компаниях. Однако стоит понимать, что отбор кандидатов даже на позицию стажера довольно жесткий, конкуренция на начальной ступени IT очень высока. Компании понимают, что позиция junior-специалиста подразумевает некие риски в связи с небольшим опытом кандидатов. Однако любой сотрудник должен приносить пользу, поэтому даже на начальном уровне специалист должен иметь портфолио и опыт реализации задач в продакшн», – объяснил эксперт.

Более углубленные знания, которые необходимы Middle-разработчику, можно получить с помощью специализированных курсов и самостоятельного изучения актуальной технической литературы.

«Однако важнее всего опыт. Чтобы стать middle-разработчиком, необходимо поработать год или немного больше на позиции junior-специалиста, уметь решать практические задачи, начиная от типовых и заканчивая более сложными», – рассказал Волчек.

На этапе «сеньора» задачи более глобальны и подчинены бизнес-логике. Появляется собственная зона ответственности, которая лежит в больших процессах с множеством взаимодействий и согласований.

«Специалист такого уровня должен уметь соединять разные системы между собой, передавать между ними данные, владеть несколькими языками программирования и т.п. Зачастую на такую позицию попадают опытные middle-специалисты», — заключил эксперт.