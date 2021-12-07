Какой iPhone выбрать, если 13 Pro Max не найти в магазинах

Россияне рискуют остаться без подарка под елкой — Apple так и не справилась с дефицитом, новых iPhone на всех не хватает, и нередко своего заказа приходится ждать два месяца. Ритейлеры говорят, что время ожидания флагманских моделей 13 Pro и 13 Pro Max может доходить до восьми недель. Другая проблема в том, что не каждый может позволить себе смартфон стоимостью выше ста тысяч рублей. «Газета.Ru» разбиралась, какой iPhone выбрать под Новый год. Может быть, его даже получится купить.

Самый дефицитный iPhone в истории

Осенью Apple вышла на рынок с несколькими устройствами — это традиционный базовый iPhone 13 и флагман iPhone 13 Pro. Последний понравился любителям продукции Apple еще со времен презентации, но компания из-за проблем с чипами и поставками до сих пор не может удовлетворить спрос покупателей. Если на старте продаж недоступным был только iPhone 13 Pro на 1 ТБ, то сейчас в магазинах сложно найти 13 Pro и в других версиях. Особенно в Max-варианте.

При попытке заказать один из смартфонов флагманской серии iPhone 13 Pro в качестве подарка на Новый год можно столкнуться с тем, что их нет в наличии. При заказе на сайте Apple сообщается, что доставка возможна через две недели, а в случае с отечественным ритейлом дела обстоят еще хуже.

Так, в re:Store iPhone 13 Pro Max в любой конфигурации доступен исключительно по предзаказу. Также отсутствует и большая часть версий iPhone 13 Pro, а единственный доступный вариант — 13 Pro 256 ГБ в золотом цвете. По номеру поддержки «Газете.Ru» сообщили, что доставка будет возможна позже — срок ожидания от трех до восьми недель. То есть шансов успеть до праздников практически нет.

В «Ситилинк» вообще нет ни одной модели iPhone 13 Pro или Pro Max, а на вопросы о возможности предзаказа представители магазина предлагают «отслеживать ситуацию на сайте».

В «Эльдорадо» есть небольшой выбор iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 128 и 256 ГБ. Возможности купить более дорогие модификации смартфонов Apple нет, и о сроках поставок новых партий неизвестно.

В каталоге магазина цифровой и бытовой электроники DNS отсутствует возможность покупки iPhone 13 Pro Max — смартфонов нет в наличии, в то время как iPhone 13 Pro доступен лишь в двух цветах в версииях на 128 ГБ. Сроки новых поставок также не сообщаются.

А что взять

Но есть варианты и попроще — тем более они стоят дешевле психологической отметки в 100 тысяч рублей. Например, это обычный iPhone 13, без приставки Pro.

Это один из немногих смартфонов компании Apple, который не так сильно пострадал от дефицита полупроводников и других компонентов.

Поэтому его можно купить практически в любых официальных и неофициальных магазинах — цены на iPhone 13 128 ГБ стартуют с отметки в 80 тыс. руб.

Лучший из доступных

Кроме модельного ряда 2021 года на официальном сайте Apple есть iPhone 11 и iPhone 12 — и они не слишком сильно уступают iPhone 13, если говорить о требованиях среднестатистического пользователя.

iPhone 11 и 12 продаются на официальном сайте Apple по цене от 50 и 64 тыс. руб. соответственно — за версии на 64 ГБ встроенной памяти.

Самый доступный

На официальном сайте Apple самым доступным смартфоном по состоянию на декабрь 2021 года является iPhone SE второго поколения — в модификации на 64 ГБ встроенной памяти он предлагается за 40 тыс. руб.

При выборе iPhone SE придется смириться со слабыми показателями времени автономной работы устройства — его можно сравнить с iPhone 7.

Самый компактный

Несмотря на то, что аналитики прогнозировали финансовый успех компактных iPhone, 13 mini не стал популярным. В любом случае, спрос на компактные смартфоны все еще есть — кто-то не готов смириться с тем, что современные флагманы оснащаются огромными дисплеями.

Несмотря на свои габариты, этот смартфон остается одним из самых производительных на рынке, но и у него есть недостаток — в маленький корпус трудно уместить большой аккумулятор. Стоимость этой модели составляет 70 тыс. руб.