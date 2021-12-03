10 отличий между версиями WhatsApp для iOS и Android

Версия WhatsApp для iOS имеет восемь функций, которые есть только на iPhone, а версия WhatsApp для Android — две эксклюзивные функции. Приложение регулярно обновляют, однако далеко не всегда функции появляются одновременно на обеих платформах. Чем отличаются версии мессенджера в Google Play и App Store — в материале «Газеты.Ru».

Есть только на iOS

Обычно мессенджер от Meta (бывшая Facebook) запускает почти любую новую функцию сначала в версии для iOS, а лишь затем — в версии для Android. Вероятно, именно по этой причине в WhatsApp на iPhone есть восемь эксклюзивных функций, которые до сих пор недоступны пользователям приложения на Android-смартфонах.

Например, для владельцев iPhone существует возможность предварительного просмотра чата без отправки уведомления о прочтении.

Функция позволяет целиком прочитать последние сообщения в переписке таким образом, что отправитель не получит статуса «прочитано».

Это удобно, если требуется время на размышление, но хочется оставить у собеседника впечатление, будто ответ был написан вскоре после прочтения.

Также на iOS можно хранить в галерее изображения, видео и гифки, которые удалили другие пользователи внутри переписки. Эта функция недоступна по умолчанию, ее необходимо активировать вручную в настройках. Это удобно, если собеседник удалил важный контент по ошибке. Тем не менее, возможность теоретически позволяет и злоупотреблять приватностью собеседника.

С помощью встроенного редактора в WhatsApp пользователи iPhone могут размывать изображения. Функция позволяет скрыть от собеседника часть информации или деталей, которые он не хочет передавать при отправке снимка, например, при отправке документов или личных данных. Также возможность иногда используют для размытия лиц людей.

На iOS можно запретить автоматическое сохранение контента в переписке, в Android пока функция все еще официально не работает — она имеется лишь у малой части пользователей в рамках бета-тестирования. Функция удобна, если пользователь не хочет засорять память своего телефона роликами с невероятно смешными котами и поздравлениями со светлыми праздниками.

Также пока только на iOS есть возможность просматривать общее количество непрочитанных сообщений в чате.

В целом это не имеет большого значения, но функция давно доступна у конкурента, мессенджера Telegram, и помогает определить, насколько активной была дискуссия в групповом чате, пока были отключены уведомления.

Воспроизведение голосовых заметок напрямую из панели уведомлений активно только на iPhone. Таким образом, можно прослушивать сообщения одного собеседника и одновременно читать переписки в других чатах или отвечать кому-то еще.

Загрузка изображений по URL-адресу возможна только для пользователей Apple. Функция удобна, если необходимое изображение доступно только по ссылке и его нужно загрузить себе в память смартфона для демонстрации.

Обрезка видео есть на iOS и без WhatsApp. Но если записать ролик внутри мессенджера и решить выложить его сразу в переписке, то приложение открывает редактор, который позволит обрезать ролик. Это удобно, если в нем есть неудачные фрагменты или дубли.

Есть только на Android

Тем не менее, есть и несколько функций, которые до сих пор доступны только на Android. Их всего две, но обе они действительно удобны при работе в мессенджере.

Например, отправка несжатых фотографий в виде файла.

Сжатие снимков портит их качество, из-за чего отправка фотографий на iOS все еще крайне неудобна.

Также файлы удобнее сохранять в сторонние сервисы, такие как Dropbox, чтобы затем редактировать изображения на ПК.

Кроме того, только пользователям Android доступа функция выбора всех чатов в режиме редактирования. Возможность позволяет пометить прочитанными все переписки или даже удалить все чаты. Также это удобно при архивации ненужных рабочих чатов. Выбрав все чаты, также можно перевести их в беззвучный режим на время отпуска или праздников.