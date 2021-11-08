Новый ноутбук Huawei удивит большим экраном, стильным дизайном и производительностью процессора AMD

Бренд Huawei отметил пятилетие серии MateBook премьерой различных устройств: от инновационных флагманов до универсальных помощников. К последним относится и ноутбук MateBook 14 с мощным процессором AMD и экраном с эффектом полного погружения. Предзаказ стартовал в России. Устройство обладает всеми качествами, которые пользователи ценят в ноутбуках: легкий вес, бесшумное охлаждение, сообразительность, стильный дизайн и способность к длительной работе без подзарядки.

В России предзаказ на ноутбук Huawei MateBook 14 уже стартовал и продлится до 25 ноября. Среди технических преимуществ гаджета необходимо упомянуть безрамочный 2K-экран Fullview, обеспечивающий эффект полного погружения. Соотношение размера дисплея к поверхности крышки составляет 90% (толщина рамки менее 5 мм), что позволяет забыть о границах экрана.

Производитель обещает стопроцентную точность цветопередачи sRGB, а также высокие яркость, контрастность и разрешение для впечатляющего просмотра видео, фотографий и любых других изображений. При этом экран имеет сертифицированную систему защиты зрения, гарантирующую комфорт и безопасность использования MateBook 14. Качественную картинку дополняет объемный звук – два мощных динамика и четыре аудиорежима для большего удовольствия от просмотра фильмов или прослушивания музыки даже без дополнительной акустики.

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Еще одним весомым преимуществом является процессор AMD RyzenTM 5 5500U с графикой Radeon Graphics. Это производительное и энергоэффективное решение, разработанное специально для ноутбуков и обеспечивающее быструю работу практически любых приложений, вплоть до «тяжеловесов».

Шесть ядер нового процессора AMD 5-го поколения способны работать на частоте до 4.0 ГГц, делая ноутбук комфортным инструментом для выполнения самых разных задач: от проведения рабочих видеоконференций до просмотра фильмов в высоком разрешении или отдыха за видеоиграми. Помимо мощного процессора, гаджет оснащен большим запасом оперативной памяти – 16 Гб DDR4 3200 МГц, а также быстрым и бесшумным накопителем SSD.

При подключении к электрической сети гаджет можно перевести в режим высокой производительности, нажав клавиши FN+P. Повторное нажатие возвращает MateBook 14 в стандартный режим.

Чтобы ноутбук не перегревался, устройство оснастили системой охлаждения Huawei Shark Fin, которая работает бесшумно и поддерживает оптимальную температуру даже при высокой нагрузке системы. По сравнению с предыдущим поколением устройств инженерам компании удалось добиться увеличения эффективности рассеивания воздуха на 50%.

close 100% Павел Ткачук

Мощный процессор и прочая техническая «начинка» заключены в стильный, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава с алмазной полировкой. Благодаря весу 1,49 килограмма и толщине всего в 15,9 мм ноутбук удобно брать с собой куда угодно.

При разработке его дизайна учитывались не только эстетические качества, но и важные практические соображения: соотношение сторон 3:2 способствует более комфортной работе в офисных приложениях, так как по вертикали на экране помещается больше контента. Устройство также оснащено всеми необходимыми интерфейсами: двумя разъемами USB-A 3.2 для подключения внешних устройств и полнофункциональным USB-C с функциями передачи видео и обратной зарядки.

Приятная деталь — сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания, который освобождает от необходимости вводить пароль при включении и является дополнительной гарантией безопасности хранящихся в компьютере данных.

close 100% Павел Ткачук

Один из важнейших параметров любого ноутбука – время работы без подзарядки. В Huawei учли этот фактор: батарея MateBook 14 обеспечивает длительную автономную работу. В компании обещают возможность просмотра до 11 часов видео в формате Full HD. При этом компактный адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge позволяет зарядить гаджет за максимально короткое время: 15 минут должно хватить на 2,5 часа офисной работы.

Для еще более быстрого беспроводного подключения к ноутбуку фирменного смартфона или планшета Huawei устройство оснащено функцией Share 3.0. Она сводит к минимуму необходимые для соединения действия, позволяя спроецировать на экран MateBook 14 интерфейс смартфона и открыть до трех окон мобильных приложений. Например, можно общаться в мессенджерах, принимать звонки или передавать изображения между ноутбуком и смартфоном, не беря в руки телефон.

Стоимость ноутбука составляет 86 990 рублей, но во время предзаказа и на старте продаж в компании обещают выгодные скидки и приятные бонусы.