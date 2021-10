Эксперты рассказали, почему консоль от Apple обречена на провал

Switch от Apple

В сети появилась информация о том, что Apple намерена в скором времени представить собственную игровую консоль.

По слухам, устройство от Apple станет портативным, как Nintendo Switch, но при этом получит производительность уровня Sony PlayStation 5.

Кроме того, сообщается о том, что Apple уже запустила разработку нескольких крупных игр. У компании будут свои альтернативы популярным тайтлам, доступным на Switch, таким как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey.

Компания давно показала свой интерес к видеоиграм, представив в 2019 году Apple Arcade — онлайн-сервис цифрового распространения игр по подписке для мобильных устройств, компьютеров и телеприставки Apple TV. Теперь слухи указывают на то, что Apple разрабатывает портативную консоль, которая будет конкурировать с Nintendo Switch, которая на данный момент является единственным игроком на рынке портативного гейминга. Также в декабре ожидается выход портативной консоли от Valve — Steam Deck.

К тому же недавно стало известно, что Apple, не создав ни одной игры, заработала на них больше любой другой компании и издателей. Игры — одна из самых прибыльных сфер в последнее время и особую роль в этом сыграла пандемия COVID-19, которая также нарушила планы Apple по выпуску консоли.

Неудачный опыт

Apple уже имела опыт на рынке игровых консолей — в середине 1990-х компания представила консоль под названием Apple Bandai Pippin. Целью компании было создание недорогой системы, предназначенной в основном для запуска игр и воспроизведения мультимедийных файлов c компакт-дисков.

Pippin работала на MacOS 7.5.2 на базе процессора PowerPC 603 с частотой 66 МГц и модемом со скоростью 14,4 кб/с. Устройство оснащалось CD-ROM-приводом и видеовыходом для ТВ. Консоль компании провалилась — Bandai произвела около 100 тыс. штук, но продала за все время всего 40 тыс.

В 2006 году Pippin получил 22 место в списке 25 худших технических продуктов за все время по версии журнала PC World Magazine.

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что опыт с Pippin скорее поможет, чем помешает новым планам Apple.

«Стоит учитывать, что техническая составляющая Pippin была на достаточно высоком уровне для тех времен. Но Apple отказалась от самостоятельной реализации консоли и была настроена продавать лицензию на производство другим компаниям, что получилось только с японской компанией Bandai. В итоге такое бизнес-решение повысило окончательную стоимость консоли до 620$ при том, что консоли конкурентов стоили в два раза дешевле. Это по большей части и привело к провалу сначала на азиатском рынке, а затем и на американском», — заявил Мешалкин.

Эксперт считает, что текущие шансы Apple намного выше, чем были во времена выхода Pippin. По его словам, Apple на данный момент одна из главных технологических компаний, которая обладает обширной технической базой и широкими ресурсами дистрибуции.

На этот раз Apple будет стремиться к массовому рынку, чтобы конкурировать с японской компанией Nintendo. Успех Switch связан с ее портативностью, но она отстает от конкурентов с точки зрения аппаратного обеспечения. Это одна из причин, по которой Steam Deck стала предметом массового обсуждения в интернете — портативная консоль Valve сможет запускать игры AAA без каких-либо проблем. По слухам, консоль Apple будет совместима с готовящейся к релизу AR/VR-гарнитурой.

«Дальше всё будет зависеть только от самого продукта, но, судя по уже упомянутым в разных источниках планам, там все в порядке. Портативность, мощность как у PS5, совместимость с гарнитурой AR/VR – если это подтвердится, новая консоль обещает быть как минимум конкурентоспособной», — считает Мешалкин.

Он добавил, что, если у Apple получится создать качественную консоль, которая не будет уступать по техническим характеристикам конкурентам, легко впишется в текущую экосистему и получит достойную поддержку среди игровых студий, то компания сможет составить конкуренцию даже лидерам сферы.

«Apple – гении маркетинга, которые способны продавать все, что угодно по премиум-цене. Так что все должно получиться, но им предстоит решить непростую задачу – как избежать внутренней конкуренции консоли со смартфонами. iPod, например, этой конкуренции не выдержал», — заключил Мешалкин.

Ложка дегтя

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что у консоли Apple не получится завоевать рынок.

«Компании Apple нужны новые продуктовые направления, у них сейчас с этим достаточно туго. Игровая консоль потенциально может быть таким направлением. Проблема заключается в том, что, несмотря на относительную популярность App Store, в играх компания настроила против себя Epic Games, ряд других партнеров, а сама Apple не очень-то и сильна в этой сфере с точки зрения железа и прочего. Игровая консоль – специфичная вещь, которую нельзя с кондачка создать», — заявил Муртазин.

Аналитик считает, что планам Apple может навредить развитие облачного гейминга, из-за которого консоль Apple может стать «дорогой тупиковой ветвью» для компании.

«Исходя из этого, у Apple вряд ли что-то получится, и они смогут на этом рынке, скажем так, существовать в недолгосрочной перспективе. То есть продукт будет умеренно популярным или непопулярным вовсе и в конечном итоге уйдет с рынка. Наверное, так нужно расценивать то, что они делают», — заявил Муртазин.

Ведущий аналитик и директор по развитию Gameinvest Егор Рощупкин считает, что Apple в очередной раз показывает, что готова побороться за свой кусок прибыли на конкурентном рынке.

«Слухи, которые появились относительно их консоли, пока официально не подтверждены, но есть доля сомнений в том, что у Apple получится достойный продукт в профиле, где изначально разработчики фирмы не сильны», — заявил Рощупкин.

Он отметил, что позиционирование консоли Apple в качестве мобильной, которую можно использовать и в квартире, стационарно, и в дороге, не означает, что это является ее конкурентным преимущество. Однако что-то более конкретное о перспективах нового устройства можно будет сказать лишь после его официальной презентации.