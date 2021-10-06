Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые... 15:29
Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского 15:28
Мужчина подал в суд на гадалку за то, что та не сняла с него порчу 15:26
В Индии хотят заменить автогудки флейтами и скрипками 15:22
Путин: Еврокомиссия ошиблась, когда перешла к биржевой торговле газом 15:21
Психотерапевт назвал незаметные признаки зависимости от смартфона 15:19
Саакашвили не разрешили установить телевизор в камере 15:18
В ГИТИСе подтвердили, что госпитализированному Гаркалину стало хуже 15:18
Лавров сделал замечание иранскому журналисту 15:14
Девушка надела слишком короткие шорты на свидание и попала в реанимацию 15:14
Технологии

«Это не брак. Это дешман». Пользователи жалуются на проблемы в дисплеях Apple

Жалобы на дефекты iPad mini 6 связали с дешевизной комплектующих

close
100%
Depositphotos
В сети стали появляться сообщения о дефекте экрана планшета iPad mini 6 — при нажатии рядом с точкой соприкосновения появляется искажение. Пользователь, обнаруживший проблему, снова столкнулся с ней даже после замены устройства, а сотрудник магазина Apple сказал ему, что не удивится, если компания объявит об отзыве всей партии планшетов. Между тем, некоторые эксперты уверены, что недостатки дисплея связаны с его дешевизной.

У mini большие проблемы

Владелец нового планшета Apple iPad mini обнаружил, что при нажатии на экран, матрица продавливается немного в другом месте. Своей находкой он поделился на форуме Reddit, создав ветку, в которой описал проблему и объяснил возможную причину происходящего.

«Если вы установите свой mini в вертикальное положение и слегка нажмете на экран, тогда вы увидите искажение и обесцвечивание примерно в 2,5 см от верхнего правого края. На большинстве моделей это происходит в трех местах в верхней части дисплея», — заявил автор.

После обнаружения дефекта он заменил планшет на новый по гарантии. При этом сотрудник Apple Store сообщил ему, что не удивится, если купертиновцы решат отозвать партию iPad mini 6. Вскоре после этого уже на новом устройстве им также была обнаружена все та же проблема, причем с еще более заметным дефектом.

Автор считает, что причиной может быть некачественная сборка планшета и зазор между корпусом и дисплеем. Также он не исключил, что дисплей может касаться уголка батареи или каких-то кабелей с обратной стороны.

«Раньше я неофициально заменял экраны и батареи и всякий раз, когда ленточный кабель был неправильно сложен, он нажимал на дисплей и вызывал похожую проблему... Надеюсь, мы сможем получить ответы от Apple», — заключил в своем посте автор.

На проблему обратил внимание главный редактор портала Mobiltelefon.ru Евгений Макаров, который в своем Telegram-канале выразил мнение о том, что дело не в производственном браке.

«Если пользоваться им, не давя пальцем в экран, то разводов нет. Попробуйте в монитор или ТВ пальцем потыкать с усилием. Увидите разводы. Это брак? Не думаю... У iPad mini просто экран дешевый. И оттуда желейность, оттуда структура мягкая и 60 Гц. Конечно, это стремно за его прайс. Но это не брак. Это дешман. И это большая разница», — считает Макаров.

Он также записал серию видео-сравнений разных планшетов с iPad mini 6. Так, Макаров отметил, что даже в самом дорогом Apple iPad Pro встречаются разводы, если приложить немного усилий при нажатии на экран. Такие же проблемы встретились при сравнении mini с Xiaomi Pad 5 и Huawei MatePad 11. Макаров назвал причину разводов на дисплее во время нажатия — во всем виноват тип матрицы, используемой во всех планшетах с обнаруженной проблемой. По его словам, разводы встречаются на всех устройствах с IPS-матрицами вне зависимости от того смартфон это или планшет.

Ранее эксперты iFixit разобрали iPad mini 6 и пришли к выводу, что в планшете Apple действительно используется дешевый дисплей, что также объясняет жалобы первых покупателей планшета на «эффект желе».

Так, при пролистывании контента в портретной ориентации на дисплее iPad mini заметны притормаживания. Apple объяснила, что это не брак, а особенность — изображение на IPS-матрицах обновляется построчно, из-за чего может возникать такой эффект. При этом в более ранних моделях iPad и гаджетах конкурентов «эффект желе» практически незаметен. Эксперты iFixit объяснили, что в других устройствах благодаря более дорогим и качественным комплектующим такой дефект может быть совсем незаметен за счет повышенной частоты обновления изображения 120 Гц, которая отсутствует в iPad mini.

Apple экономит на всем

Смартфоны линейки iPhone 12 стали первыми устройствами Apple, которые лишились наушников и даже зарядного блока. В компании объясняют это тем, что у каждого пользователя дома есть уже достаточное количество зарядных блоков и наушников, избыток которых может в будущем плохо сказаться на экологии. Однако многие пользователи обратили внимание на то, что в комплекте новых iPhone провод Lighting на USB-C не подходит к старым блокам, у которых вход на USB-A. Так, пользователям пришлось отдельно приобретать либо новый провод, совместимый со старым блоком, либо новый блок, чтобы использовать комплектный кабель.

После выхода iPhone 12 на портале MyDrivers появилась статья, в которой подсчитали, что Apple всего лишь за пару месяцев сэкономила $264 млн (около 19,1 млрд руб) на том, что перестала комплектовать свои смартфоны наушниками и зарядным блоком.

В iPhone 12 Apple также решила сэкономить на аккумуляторе — как утверждает Минг-Чи Куо, более простая и компактная конструкция с меньшим количеством слоев выходит на 40–50% дешевле, чем аналогичная часть в линейке iPhone 11.

В будущих iPhone 14 компания также может сэкономить на железе, сменив поставщика и тип памяти, говорится в материале Digitimes. Согласно ресурсу, Apple заключила контракт с поставщиками QLC NAND памяти, которая обходится дешевле других аналогов, но имеет ряд недостатков. Так, в типе QLC количество циклов записи гораздо меньше, что может плохо сказаться на долговечности для пользователей, которые активно используют iPhone для фото- и видеосъемки. При этом считается, что более дорогие iPhone 14 Pro получат TLC-хранилища.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«За что меня бьют? — Симпатичный»
СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях
Органический и ассиметрический: за что дали «Нобеля» по химии
«Нобеля» по химии дали за новый способ синтеза молекул
«Что страшного произошло?» День учителя в школе Красноярска отметили с портретом Сталина
В красноярской школе объяснили концерт с портретом Сталина
Путин: Еврокомиссия ошиблась, когда перешла к биржевой торговле газом
Мать основателя Group-IB Сачкова написала письмо Путину
Матвиенко: сбой в работе западных соцсетей доказывает необходимость развития рунета
В «Комитете солдатских матерей» обвинили «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» в лукавстве
Новости и материалы
Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги
Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского
Мужчина подал в суд на гадалку за то, что та не сняла с него порчу
В Индии хотят заменить автогудки флейтами и скрипками
Психотерапевт назвал незаметные признаки зависимости от смартфона
Саакашвили не разрешили установить телевизор в камере
В ГИТИСе подтвердили, что госпитализированному Гаркалину стало хуже
Лавров сделал замечание иранскому журналисту
Девушка надела слишком короткие шорты на свидание и попала в реанимацию
Глушаков не сыграет за сборную России
В Молдавии заявили о нехватке поставляемого из России газа
В России протестировали систему оповещения о ЧС
Обнаружен новый вид косаток, предпочитающих крупную добычу
Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для своих потребителей
Азербайджан объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией
В Венесуэле 24 футболистки обвинили экс-тренера в сексуальном насилии и домогательствах
Украинская община Крыма обвинила Киев в обмане ООН
В Еврокомиссии рассказали, когда перестанут расти цены на газ
Все новости
«Марионеточный шаг»: УЕФА включил Крым в состав Украины
В Госдуме раскритиковали презентацию УЕФА к Евро-2024
«Pojekhali!»: что пишут зарубежные СМИ о полете «киноэкипажа»
The New York Times назвала полет Пересильд в космос «уникальным»
В сенате США обсуждается план отстранения Цукерберга от единоличной власти в Facebook
Автор утечек секретов Facebook предложила ограничить полномочия главы соцсети
«Квадриллионы долларов»: ученые оценили богатства ближайших астероидов
Планетологи оценили экономический потенциал астероидов 1986 DA и 2016 ED85
Ответ на газовый кризис: Европа проведет реформу рынка электроэнергии
Пять стран ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ
Найдены главные антитела, защищающие от COVID-19. Они появляются при вакцинации
Ученые назвали факторы, влияющие на выживаемость при COVID-19
Последствия наводнения в Сочи
Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса
Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях