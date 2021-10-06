Жалобы на дефекты iPad mini 6 связали с дешевизной комплектующих

В сети стали появляться сообщения о дефекте экрана планшета iPad mini 6 — при нажатии рядом с точкой соприкосновения появляется искажение. Пользователь, обнаруживший проблему, снова столкнулся с ней даже после замены устройства, а сотрудник магазина Apple сказал ему, что не удивится, если компания объявит об отзыве всей партии планшетов. Между тем, некоторые эксперты уверены, что недостатки дисплея связаны с его дешевизной.

У mini большие проблемы

Владелец нового планшета Apple iPad mini обнаружил, что при нажатии на экран, матрица продавливается немного в другом месте. Своей находкой он поделился на форуме Reddit, создав ветку, в которой описал проблему и объяснил возможную причину происходящего.

«Если вы установите свой mini в вертикальное положение и слегка нажмете на экран, тогда вы увидите искажение и обесцвечивание примерно в 2,5 см от верхнего правого края. На большинстве моделей это происходит в трех местах в верхней части дисплея», — заявил автор.

После обнаружения дефекта он заменил планшет на новый по гарантии. При этом сотрудник Apple Store сообщил ему, что не удивится, если купертиновцы решат отозвать партию iPad mini 6. Вскоре после этого уже на новом устройстве им также была обнаружена все та же проблема, причем с еще более заметным дефектом.

Автор считает, что причиной может быть некачественная сборка планшета и зазор между корпусом и дисплеем. Также он не исключил, что дисплей может касаться уголка батареи или каких-то кабелей с обратной стороны.

«Раньше я неофициально заменял экраны и батареи и всякий раз, когда ленточный кабель был неправильно сложен, он нажимал на дисплей и вызывал похожую проблему... Надеюсь, мы сможем получить ответы от Apple», — заключил в своем посте автор.

На проблему обратил внимание главный редактор портала Mobiltelefon.ru Евгений Макаров, который в своем Telegram-канале выразил мнение о том, что дело не в производственном браке.

«Если пользоваться им, не давя пальцем в экран, то разводов нет. Попробуйте в монитор или ТВ пальцем потыкать с усилием. Увидите разводы. Это брак? Не думаю... У iPad mini просто экран дешевый. И оттуда желейность, оттуда структура мягкая и 60 Гц. Конечно, это стремно за его прайс. Но это не брак. Это дешман. И это большая разница», — считает Макаров.

Он также записал серию видео-сравнений разных планшетов с iPad mini 6. Так, Макаров отметил, что даже в самом дорогом Apple iPad Pro встречаются разводы, если приложить немного усилий при нажатии на экран. Такие же проблемы встретились при сравнении mini с Xiaomi Pad 5 и Huawei MatePad 11. Макаров назвал причину разводов на дисплее во время нажатия — во всем виноват тип матрицы, используемой во всех планшетах с обнаруженной проблемой. По его словам, разводы встречаются на всех устройствах с IPS-матрицами вне зависимости от того смартфон это или планшет.

Ранее эксперты iFixit разобрали iPad mini 6 и пришли к выводу, что в планшете Apple действительно используется дешевый дисплей, что также объясняет жалобы первых покупателей планшета на «эффект желе».

Так, при пролистывании контента в портретной ориентации на дисплее iPad mini заметны притормаживания. Apple объяснила, что это не брак, а особенность — изображение на IPS-матрицах обновляется построчно, из-за чего может возникать такой эффект. При этом в более ранних моделях iPad и гаджетах конкурентов «эффект желе» практически незаметен. Эксперты iFixit объяснили, что в других устройствах благодаря более дорогим и качественным комплектующим такой дефект может быть совсем незаметен за счет повышенной частоты обновления изображения 120 Гц, которая отсутствует в iPad mini.

Apple экономит на всем

Смартфоны линейки iPhone 12 стали первыми устройствами Apple, которые лишились наушников и даже зарядного блока. В компании объясняют это тем, что у каждого пользователя дома есть уже достаточное количество зарядных блоков и наушников, избыток которых может в будущем плохо сказаться на экологии. Однако многие пользователи обратили внимание на то, что в комплекте новых iPhone провод Lighting на USB-C не подходит к старым блокам, у которых вход на USB-A. Так, пользователям пришлось отдельно приобретать либо новый провод, совместимый со старым блоком, либо новый блок, чтобы использовать комплектный кабель.

После выхода iPhone 12 на портале MyDrivers появилась статья, в которой подсчитали, что Apple всего лишь за пару месяцев сэкономила $264 млн (около 19,1 млрд руб) на том, что перестала комплектовать свои смартфоны наушниками и зарядным блоком.

В iPhone 12 Apple также решила сэкономить на аккумуляторе — как утверждает Минг-Чи Куо, более простая и компактная конструкция с меньшим количеством слоев выходит на 40–50% дешевле, чем аналогичная часть в линейке iPhone 11.

В будущих iPhone 14 компания также может сэкономить на железе, сменив поставщика и тип памяти, говорится в материале Digitimes. Согласно ресурсу, Apple заключила контракт с поставщиками QLC NAND памяти, которая обходится дешевле других аналогов, но имеет ряд недостатков. Так, в типе QLC количество циклов записи гораздо меньше, что может плохо сказаться на долговечности для пользователей, которые активно используют iPhone для фото- и видеосъемки. При этом считается, что более дорогие iPhone 14 Pro получат TLC-хранилища.