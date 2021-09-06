Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка 18:23
Тренера сборной Мальты обрадовала новость о травме Головина 18:21
Ученые гадают о предназначении таинственных камней, найденных при раскопках... 18:21
Military Watch рассказал о китайских танках, которые станут угрозой для Т-90 18:18
Молодящиеся белые карлики сломали астрономам «звездные часы» 18:16
Отец зачисленной в МГУ девятилетней девочки опроверг обвинения в оскорблении... 18:15
Россиянам раскрыли способ сэкономить при покупке автомобиля 18:13
Тренер сборной Мальты: с приходом Карпина у сборной России появился новый стиль 18:09
Российский голос Бельмондо рассказал, за что актера полюбил весь мир 18:07
Татарстанская чиновница подрезала иномарку в центре Казани 18:04
Технологии

Он ненавидит всех, кроме белых мужчин. Что не так с современным ИИ

Искусственный интеллект в Facebook посчитал афроамериканцев приматами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Пользователи Facebook обвинили алгоритмы ИИ платформы в расизме за то, что нейросеть приняла афроамериканцев на фото за обезьян. Это не единственный случай предвзятого отношения искусственного интеллекта к людям. В чем ранее обвиняли алгоритмы ИИ и в чем причины этого явления — в материале «Газеты.Ru».

Искусственный интеллект Facebook пометил темнокожих мужчин как «приматов», сообщил Mashable.

Об этом сообщили некоторые пользователи социальной сети, просматривающие видеозаписи с афроамериканцами. По их словам, алгоритмы Facebook, которые должны предоставлять пользователям релевантный контент, предложили им продолжить просмотр роликов с «приматами».

Сама компания принесла извинения пользователям и назвала ошибку, совершенную ИИ, недопустимой. Причем это не единственный случай, когда нейросети уличали в предвзятости.

В 2020 году ученые университета Нью-Йорка установили, что искусственный интеллект от Google, Microsoft и Amazon анализирует фотографии женщин и мужчин по-разному.

В ходе тестирования ИИ должен был составить аннотации к 20 официальным фотографиям политических деятелей, размещенным в Twitter. На снимках были десять женщин и десять мужчин.

Все мужчины были помечены алгоритмом Google ярлыками «бизнесмен» и «чиновник», а женщин отметили понятиями, связанными с внешностью, например, «волосы», «улыбка» и «шея».

Сервисы Amazon и Microsoft продемонстрировали менее очевидную предвзятость, хотя программа Amazon сообщила, что более чем на 99% уверена, что две из десяти женщин-сенаторов были либо «девушками», либо «детьми». У службы Microsoft возникли проблемы с определением пола по фотографиям женщин. Программа назвала женщинами только восемь из десяти участниц исследования, а двух других она пометила как мужчину и «человека другого пола».

Таким образом, ученые пришли к выводу, что ИИ необъективен и имеет гендерные предрассудки. Это связано в первую очередь с тем, что на фотографиях, используемых для тренировки алгоритмов зрения ИИ, часто изображены стереотипные ситуации, например, когда женщина стоит у плиты, а мужчина стреляет из оружия.

Исследователи AI Multiple утверждают, что такое поведение алгоритмов ИИ — следствие действий его создателей. Дело в том, что при обучении нейросетей специалисты используют неполный или содержащий предубеждения контент.

В 2014 году компания Amazon запустила кампанию по подбору персонала с помощью ИИ. Нейросеть должна была рассматривать резюме кандидатов и выносить решение о принятии на работу. Через год специалисты Amazon обнаружили, что новая система рекрутинга ИИ несправедливо оценивает кандидатов и проявляет предвзятость в отношении женщин.

Дело в том, что Amazon использовала для обучения нейросети данные, содержащие предрассудки в отношении женщин. Более того, 60% сотрудников компании были мужчинами, поэтому ИИ решил, что кандидаты мужского пола более предпочтительны.

В системе здравоохранения также нашлось место для предвзятого ИИ. Алгоритм прогнозирования рисков в области здравоохранения США был разработан для предсказания того, какие пациенты будут нуждаться в дополнительной медицинской помощи. Во время его работы выяснилось, что ИИ давал неправильные результаты — нейросети отдавали предпочтение белым пациентам перед афроамериканцами.

Разработчики использовали в качестве обучающего материала расходы предыдущих пациентов на здравоохранение как косвенный показатель медицинских потребностей. Это заставило ИИ думать, что у афроамериканцев нет нужды в дополнительной помощи.

Искусственный интеллект действительно способен сделать ошибки, которые для кого-то могут показаться забавными, а для кого-то оскорбительными, сообщил «Газете.Ru» основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

«Это связано с тем, что нейронные сети, определяющие пол, возраст, настроение, расу человека, тренируются на больших данных и, возможно, эти большие данные могли привести к путанице. К таким ситуациям нужно относиться с понимаем и не принимать близко к сердцу», — заключил эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Великолепный профессионал: умер Жан-Поль Бельмондо
«Начнет работать через несколько дней»: Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2»
Завершена укладка последней трубы «Северного потока — 2»
«Жаль, что у театра такая политика»: из МХТ убрали Серебренникова
Актеров разочаровал отказ МХТ от спектакля Серебренникова
В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных
В Россию из Казахстана вернется космический корабль «Буран»
Синоптик объявил о приходе «бабьего лета» в Москву
Неизвестные создали дипфейк Олега Тинькова для поддельной рекламы
Новости и материалы
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка
Тренера сборной Мальты обрадовала новость о травме Головина
Ученые гадают о предназначении таинственных камней, найденных при раскопках в Шотландии
Military Watch рассказал о китайских танках, которые станут угрозой для Т-90
Молодящиеся белые карлики сломали астрономам «звездные часы»
Отец зачисленной в МГУ девятилетней девочки опроверг обвинения в оскорблении студентов
Россиянам раскрыли способ сэкономить при покупке автомобиля
Тренер сборной Мальты: с приходом Карпина у сборной России появился новый стиль
Российский голос Бельмондо рассказал, за что актера полюбил весь мир
Татарстанская чиновница подрезала иномарку в центре Казани
Анализ ДНК раскрыл причины рака легких у некурящих
Врач рассказала, почему пожилым людям нужно есть арбузы
Глава МИД Украины призвал конгрессменов США способствовать усилению давления на Россию
Стали известны сроки восстановления игрока сборной России Головина
Эксперт рассказал, зачем мошенникам нужна биометрия россиян
«Русал» может потерять до трети производства алюминия из-за событий в Гвинее
Комментатор «Матч ТВ» назвал сексизмом наличие черлидерш на хоккейных аренах
Умер Жан-Поль Бельмондо
Все новости
«Поставки нефти и бокситов под угрозой»
Мировая реакция на военный переворот в Гвинее
Заговор и иные действия. За что осудили лидеров белорусского протеста
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Почему опасно покупать поддельные сертификаты о вакцинации
Чем рискуют покупатели фейковых документов о наличии прививки от СOVID-19
Как России выйти на мундиаль
После матча с Кипром Россия лидирует в отборочной группе ЧМ-2022
«Невозможно трансформировать в одночасье». В России снова обсуждают отмену МРОТ
Голикова заявила о хаосе в стране в случае отказа от МРОТ
Отмена конституции, арест президента. Как в Гвинее проходит госпереворот
Россия и Китай призвали освободить арестованного президента Гвинеи
Голос Ирландии: Долорес О'Риордан исполнилось бы 50
Не тот особый режим: Япония выступила против инициативы Путина
Токио выразил протест по вопросу особого налогового режима на Курилах
Умер свидетель G9O81, названа дата вынесения вердикта — что произошло в деле MH17
Судья Стинхейс назвал причину смерти свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Замедляет сперматозоиды: как коронавирус бьет по мужскому здоровью
Андрологи рассказали, как коронавирус портит качество спермы
Ноль эмоций: как алкоголь делает мужчин агрессивными
Ученые: алкоголь лишает мужчин способности распознавать эмоции
«Пропагандировали террористическую идеологию среди граждан РФ»
В ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии
Вашингтон призвал Москву освободить крымских татар
США требуют освободить крымчан, задержанных в Симферополе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях