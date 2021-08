Снайпер Петрова против нацистов. История серии игр Call of Duty

На четыре фронта

В онлайн-игре Warzone прошла официальная презентация Call of Duty: Vanguard.

События Call of Duty: Vanguard развернутся во время Второй мировой войны. В ролике были показаны четыре фронта: североафриканский, восточный, западный и тихоокеанский.

Каждую кампанию игрок будет проходить за нового протагониста. Так, в Vanguard можно будет увидеть британского сержанта Артура Кингсли, лейтенанта Полину Петрову, капитана Уэйда Джексона, а также лейтенанта Лукаса Риггса.

Примечательно, что прототипами героев являются реальные люди, отличившиеся в боях Второй мировой войны. Так, в основе персонажа Петровой лежит советская женщина-снайпер Людмила Павличенко, на счету которой свыше 300 уничтоженных солдат и офицеров противника.

У каждого из четырех героев есть уникальные геймплейные способности.

Сюжет будет рассказывать об истории формирования специального военного отряда под названием «Проект «Феникс».

Запланированная дата выхода — 5 ноября 2021 года. Уже открыт предзаказ — на ПК игра будет стоить от 3499 рублей, на PS4 от 4899 руб., владельцам PlayStation 5 придется отдать от 5499 руб. Стоимость для владельцев Xbox One и X/S названа в долларах — они заплатят от $60 (около 4500 рублей по текущему курсу).

Игры, определившие жанр

Как и другие представители жанра FPS, серия игр Call of Duty начиналась с сеттинга Второй мировой войны. Изначально игра была идейным преемником классической Medal of Honor. В разработке игр участвовали одни и те же люди — несколько сотрудников студии 2015 Inc (Medal of Honor), решили сделать собственный шутер и основали Infinity Ward (Call of Duty).

Первая игра от Infinity Ward вышла в 2003 году и сразу задала тренд в жанре.

В отличии от Medal of Honor, которая давала игроку совершать одиночные диверсии, Call of Duty бросала главного героя на передовую фронта, давая ему возможность участвовать в масштабных операциях.

Пользователю давали возможность взглянуть на конфликт сразу с нескольких сторон. У игры было четыре сюжетные кампании — за американских, британских и советских солдат, а в четвертой сразу три армии добивали солдат Рейха.

Помимо сюжетной составляющей, первая Call of Duty запомнилась игрокам отличной картинкой, хорошо срежиссированными миссиями и наличием прорывного на те годы ИИ, который позволял как противникам, так и союзникам по-настоящему вести боевые действия: отстреливаться, бросать гранаты, прятаться за укрытиями и прикрывать союзников.

Call of Duty 2 вышла уже через два года — в 2005 году. Разработчики снова позволили протагонисту принять участие в важнейших операциях Второй мировой, в том числе в обороне Москвы и высадке в Нормандии.

В игру были добавлены такие популярные в будущем механики как отсутствие шкалы здоровья и его автоматическое восстановление, а также отображение текущих целей на карте.

Call of Duty 3 вышла в 2006 году и не встретила теплого приема из-за ряда факторов. Во-первых, в отличие от своих предшественников, игра прошла мимо ПК и вышла на консолях Xbox 360 и PlayStation 3, сократив количество потенциальных игроков.

Революция внутри серии

А вот Call of Duty 4: Modern Warfare стала культовой и изменила вектор развития студии.

В 2007 году Infinity Ward впервые отказалась от сеттинга Второй мировой войны и отправила игрока в современные горячие точки. Игру хвалили за графику, зрелищные экшн-сцены и сюжет, рассказывающий о судьбах конкретных персонажей. Так, капитан Прайс со временем стал лицом игр серии Modern Warfare, если не всей франшизы.

Мультиплеер также не остался без внимания, многие игроки и по сей день считают его эталонным. Стоит отметить, что впервые он появился еще в третьей части, но до ума его довели лишь в Modern Warfare.

Через год была выпущена, пожалуй, самая кровавая и жестокая часть франшизы.

В Call of Duty: World at War было представлено две кампании: американская против японцев, и советская — против немцев.

В игре впервые в серии были показаны сцены «расчлененки», сожжения врагов огнеметом, убийства штыком и другие кровавые картины. О жестокости игры говорит и начало советской кампании, где главный герой приходит в сознание в горе трупов.

Там же впервые появился режим Zombie-mode, где нужно было противостоять зомби-нацистам. Он полюбился игрокам, и позже появлялся во всех играх франшизы.

В 2009 году на свет появилась Call of Duty: Modern Warfare 2, которая продолжила сюжет первой части. Тайтл получился крепким, но чего-то нового в серию не привнес, чего не скажешь о Black Ops, вышедшей в 2010 году.

Ответвление Black Ops стало экспериментом в серии игр благодаря студии Treyarch, которая участвовала в разработке проекта.

Black Ops отличалась закрученным нолановским сюжетом, не лишенным конспирологии и идей о «плохих русских». В первый день продаж было куплено около 5 млн копий игры. Это сделало Black Ops самой успешной игрой в истории индустрии — на тот момент.

Press F to pay respects

Call of Duty: Modern Warfare 3 завершала историю, которая началась в 2007 году. В игре мир стоит на пороге Третьей мировой из-за конфликта России и США. Игроки и критики ожидали, что Call of Duty: Modern Warfare 3 не будет ничем уступать первым двум частям, однако франшиза стала топтаться на месте.

Ситуацию немного удалось исправить после выхода Black Ops 2, которая снова была создана в тандеме с Treyarch. Разработчики привнесли в Black Ops 2 нелинейный сюжет и футуристический сеттинг, который на тот момент выглядел свежо и еще не приелся игрокам.

С 2013 года в жизни франшизы наступила черная полоса.

Тогда Infinity Ward выпустила игру Call of Duty: Ghosts, которую публика невзлюбила сразу после выхода первого трейлера. Call of Duty: Ghosts часто называют худшей игрой серии из-за сомнительной графики, унылого сюжета и слабого мультиплеера.

В 2014 году вышла Call of Duty: Advanced Warfare, вновь показавшая игрокам мир будущего. Большинству она запомнилась лишь благодаря мему «Press F to pay respects».

Call of Duty: Black Ops 3 и Call of Duty: Infinite Warfare ушли в откровенную фантастику, которая надоела игрокам.

В 2017 году студия решила вернуться к корням и сделать то, что у нее получается лучше всего — шутер про Вторую мировую. Call of Duty: World at War II получила положительные отзывы, однако воскресить былую славу франшизы не смогла.

Спустя год студия вновь пошла на эксперимент. В Black Ops 4 разработчики убрали одиночную кампанию и ограничившись мультиплеером, зомби-режимом и королевской битвой. Однако отсутствие сюжетной линии и система внутриигровых платежей не понравились никому.

Затем студия решила перезапустить культовую Call of Duty: Modern Warfare — не получилось, игра получила крайне низкие баллы на Metacritic.

Последней игрой франшизы на текущий момент является Call of Duty: Black Ops Cold War, которая вышла в 2020 году. Сюжет разворачивается во времена Холодной войны между СССР и США.