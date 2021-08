Развод, домогательства и дружба с Эпштейном: Билл Гейтс дал интервью CNN

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые высказался о разводе с супругой Мелиндой после завершения всех юридических процедур, а также прокомментировал обвинения в домогательствах к сотрудницам Microsoft. Вечером 4 августа филантроп дал интервью ведущему американского телеканала CNN https://twitter.com/AC360/status/1423076754856587266 Андерсону Куперу. Это стало первым публичным выступлением Гейтса с момента официального подтверждения развода пары в понедельник, 2 августа.

О работе с бывшей женой

Говоря о разрыве отношений после 27 лет брака, Гейтс отметил, что для него это «очень печальная веха» в жизни.

«Мелинда — прекрасный человек, и то, что наше партнерство подошло к концу, является источником огромной личной печали», — добавил бизнесмен.

Гейтс заявил, что их совместный с женой благотворительный фонд пока не поменяет структуру. Однако с июля в организации действует специальный двухлетний период, после которого пара определится, готова ли дальше продолжать совместную работу внутри фонда. В случае отказа Мелинда покинет должность соруководителя.

«Мы общаемся и работаем в фонде, это партнерство мы постараемся продолжить», — добавил Гейтс.

По его словам, Мелинда имеет важное значение для развития организации и им нравилась их совместная работа. «Это определенно будет лучшим вариантом для фонда», — заключил он.

О домогательствах в Microsoft

Бизнесмену также задали вопрос об обвинениях в создании некомфортной рабочей среды и домогательствах, которые выдвинули несколько сотрудниц Microsoft и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

По данным The New York Times, в 2006 году Гейтс якобы пригласил на обед сотрудницу Microsoft и сказал: «Если это доставляет вам дискомфорт, притворитесь, что этого никогда не было». Также издание сообщало, что Гейтс приглашал работницу фонда провести вместе время на коктейльной вечеринке в период между 2007 и 2008 годами.

В конце 2019 года совет директоров Microsoft начал расследование в отношении Гейтса после того, как сотрудница заявила, что имела с ним сексуальные отношения в течение многих лет. Представитель Гейтса позже признал, что «почти 20 лет назад [у Гейтса] был роман, который закончился полюбовно».

На вопрос ведущего Купера, сожалеет ли он о своих действиях в отношениях с женщинами на работе, Гейтс ответил утвердительно.

«Я думаю, что все сожалеют, но у меня было время для размышлений, и я считаю, что на этом этапе мне нужно двигаться дальше», — отметил он.

Бизнесмен сразу после этого указал, что «работа очень важна для него» и что произошедшее он будет обсуждать внутри семьи, чтобы «извлечь уроки из того, что произошло».

О дружбе с Эпштейном

Купер также спросил Гейтса о взаимоотношениях с финансистом Джеффри Эпштейном, указав на опубликованные в The New York Times и The Wall Street Journal статьи об их встречах.

Гейтс ответил, что действительно знаком с Эпштейном и проводил с ним встречи за обедами.

«Я несколько раз обедал с ним. В надежде, что действительно появятся обещанные им миллиарды на благотворительность для глобального здравоохранения через его контакты», — пояснил Гейтс.

В результате никаких денег на благотворительность не появилось. «Когда оказалось, что это все ненастоящее, эти отношения закончились», — пояснил бизнесмен.

«Но было большой ошибкой проводить с ним время, создавая ему достойный образ. Было много других [людей] в такой же ситуации, но я совершил ошибку», — признался Гейтс.

В июле 2019 года Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуальных преступлениях и арестован. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В августе 2019-го его обнаружили мертвым в своей камере — по официальным данным, он покончил жизнь самоубийством. Однако неофициально имеются подозрения в том, что его убили из-за наличия компромата на многих влиятельных лиц.