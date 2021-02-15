«Время не на нашей стороне»: Билл Гейтс призвал сохранить климат

Филантроп Билл Гейтс заявил о том, что борьба с изменениями климата является куда более сложной задачей, чем победа над пандемией коронавируса. Эту мысль сооснователь Microsoft высказал в интервью Business Insider.

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В 2015 году Гейтс предупредил общественность о том, что грядет пандемия, и мир к ней абсолютно не готов.

«Мы не инвестируем достаточно средств в систему здравоохранения, чтобы справиться с эпидемией. Время не на нашей стороне», — сообщил Гейтс в рамках конференции шесть лет назад.

Последствия бездействия со стороны властей государств мира можно наблюдать сейчас — COVID-19 унес жизни 2,3 млн людей и заразил свыше 100 млн человек. При этом борьба с пандемией все еще продолжается.

Теперь Гейтс, чей благотворительный фонд вложил и продолжает вкладывать большие суммы средств в победу над новым коронавирусом, предупреждает мир о новой угрозе.

«Подготовка к следующей пандемии в 20 раз проще, чем борьба с изменениями климата», — заявил филантроп, добавив, что последствия от игнорирования этого вызова будут гораздо серьезнее.

По словам Билла Гейтса, когда речь заходит о масштабных вложениях в глобальную систему здравоохранения, это не вызывает особого отклика у инвесторов, потому что все смерти «происходят очень далеко, в бедных странах».

«Все смерти от малярии — в бедных странах. Подавляющее большинство летальных случаев от ВИЧ и туберкулеза — в бедных странах», — отмечает миллиардер.

Когда же речь заходит о климате, это вызывает куда большую озабоченность, но при этом многие люди даже не понимают, что с этим нужно делать.

«Между тем, существует простая задачка — нам нужно большое количество энергии, так откуда же она возьмется? Для этого нам придется придется сделать наши электрические сети в два с половиной раза более производительными, чем сейчас», — пояснил Гейтс.

Он добавил, что в ближайшие пять лет намерен вложить в борьбу с изменением климата около $2 млрд. По мнению филантропа, избежать катастрофы, связанной с климатическими изменениями, возможно при помощи инновационных технологий.

Кроме того, миллиардер призвал увеличить глобальные государственные инвестиции в научные исследования в пять раз — как минимум до $110 млрд в год. Эти средства должны быть направлены на развитие возобновляемых источников энергии и другие технологии.

«Нам предстоит поменять экономику такими темпами, каких еще не было в истории», — заявил Билл Гейтс.

Одновременно с этим филантроп выразил надежду на то, что новый президент США Джо Байден будет активно инвестировать в инновации, чтобы избежать климатической катастрофы.

Ранее Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium рассказал о двух глобальных угрозах, которые окажутся страшнее пандемии коронавируса. Кроме изменений климата миллиардер в качестве нового опасного вызова для человечества также назвал биотерроризм.

«Кто-нибудь, кто захочет нанести ущерб, может создать вирус искусственно, что повышает шансы столкнуться с ним, чем при естественной пандемии», — отметил филантроп.