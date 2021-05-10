WSJ узнала, что супруга Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году

Мелинда Гейтс приступила к подготовке к разводу с основателем Microsoft Биллом Гейтсом еще в 2019 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы.

По информации газеты, супруга Гейтса два года назад обсуждала вопрос развода с адвокатами, обратившись сразу в несколько юридических фирм.

Издание отмечает, что пара не указала причину развода, однако источники сообщили, что женщина была обеспокоена связью своего мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Она неоднократно разговаривала по телефону с консультантами в октябре 2019 года после того, как СМИ сообщили о встречах Гейтса с Эпштейном, свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении у издания. Как указала газета, представитель Гейтса заявила в 2019 году, что основатель Microsoft обсуждал с Эпштейном благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.

Представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, пишет издание.

4 мая стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда приняли решение о расторжении брака после 27 лет совместной жизни. Как сообщал Bloomberg, Мелинда при разводе получила ценные бумаги на $1,8 млрд, на данный момент раздел имущества продолжается.

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году. Ранее Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке пара вырастила трех детей и основала благотворительный фонд, основной задачей которого является поддержка здравоохранения по всему миру.