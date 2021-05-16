«На дорогах непролазная грязь»: что мешает запуску машин с автопилотом

Депутат Государственной думы, член комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил уверенность, что в ближайшем будущем Россия не готова выпускать на дороги транспорт с технологией автопилота. В беседе с «Газетой.Ru» Лысаков выделил сразу несколько причин, мешающих реализации этой идеи.

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«Стоит начать с того, что в РФ существует лишь 1,2 млн км дорожной сети, хотя по объективным показателям, автомобилистам необходимо увеличить протяженность дорожной сети вдвое. Это необходимо для полного удовлетворения потребностей водителей. Более того, она должна иметь и многополосные федеральные трассы, и скоростные трассы, которые у нас просто отсутствуют. Даже если взять Китай и Европу, то там дорожная сеть качественная и полностью удовлетворяет потребности автомобилистов. В таких условиях передвигаться на автопилоте реально», — отметил Лысаков.

Также чиновник обратил внимание на то, что в России передвижению на автомобиле с использованием автопилота мешает «сплошная, круглогодичная грязь».

«Наши проектировщики таким образом строят дороги, что после дождя вся грязь начинает стекать прямо на них. В Европе я такого никогда не наблюдал — там дорога аж блестит. У нас же на любой трассе непролазная грязь и элементарно не видно разметки, на которую и ориентируется автопилот. Так что в наших реалиях он просто не будет работать», — считает Лысаков.

Более того, по словам депутата, нужно еще разобраться с законодательством, регулирующем другие транспортные средства, например, такси.

«У нас есть всего лишь одна статья, регулирующая таксомоторную деятельность, в законе, который был принят в 2011 году. Это о чем говорит? О том, что прежде чем говорить о регулировании автопилота, надо подумать о том, что же у нас происходит с самым распространенным видом транспорта — такси. А у нас и оно не отрегулировано. А кроме такси, есть каршеринг, райдшеринг — о их регулировании пока даже не идет речи, хотя в этих видах перевозок есть криминальные случаи. Эти темы более актуальны с точки зрения госрегулирования», — уверен Лысаков.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики Михаил Блинкин на вопрос о внедрении автопилота на дорогах призвал обратить внимание на международные акты. Так, в Женевской конвенции по дорожному движению сказано, что за рулем транспортного средства обязательно должен быть водитель.

«Поправки в документ еще не внесены, однако уже есть две позиции автопилота, которые могут легализовать. Первая, это когда на дорогах высшей технической категории грузовик будет передвигаться на автопилоте. Вторая позиция сугубо городская: беспилотная подача автомобиля клиенту в каршеринге. Это два самых ближайших изменения, которые могут нас ожидать», — рассказал Блинкин.

Также эксперт отметил, что передача управления от водителя автопилоту уже давно стало обыденной вещью. При этом ответственность все равно лежит на водителе транспортного средства в случае ДТП.

«Если водитель передаст управление автопилоту юридически ничего не изменится: за рулем все тот же человек с той же ответственностью. С точки зрения законодательства здесь ничего хитрого нет, так как ответственность все равно лежит на водителе. Однако гораздо более сложная ситуация возникает тогда, когда транспортное средство передвигается вовсе без человека. Тогда здесь нужны очень серьезные поправки в законодательство, но до этого нам очень далеко, так как пригодных для полного автопилота дорог в России очень мало», — поделился с «Газетой.Ru» эксперт.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сообщил о том, что в тестовом режиме беспилотные автомобили уже проходят тестирование в 13 регионах России с декабря 2018 года. Планировалось, что тестовая эксплуатация будет завершена в 2022 году.

«В настоящее время Минпромторг планирует увеличить число регионов для возможности тестирования беспилотников до 15-16 и продлить эксперимент до 2025 года. Пока законодательно закреплено, что беспилотник не может передвигаться без оператора (термин «водитель» уже не совсем корректен), однако, Минпромторг предлагает постепенно разрешить тестирование и в полностью автономном варианте. На мой взгляд, было бы целесообразнее между этими вариантами, включить «дистанционный способ контроля в экстренных ситуациях», когда оператор находится не в машине, а за пультом управления и в случае экстренных событий, может вмешаться в процесс движения беспилотника», — сообщил Бургазлиев.

По его словам, прежде чем выпускать транспорт с автопилотом на дороги, нужно будет внести изменения не только в ПДД, но и в кодексы РФ (административный и уголовный), а также в законы о страховании и ряд других нормативных актов.

«Это достаточно сложная и кропотливая работа, однако, во всем мире уже занимаются этим направлением, и Россия не должна отставать», — заключил эксперт.

Представитель пресс-службы компании «Яндекс», занимающейся разработкой собственных беспилотных транспортных средств, рассказал «Газете.Ru», что в России уже идет разработка нормативных правовых актов в соответствии с комплексом мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных автомобилей. Входящие в комплекс нормативно-правовые акты будут составлять постоянное регулирование, в то время как механизм экспериментальных правовых режимов позволит собрать необходимые данные и статистику для создания будущего федерального законодательства.