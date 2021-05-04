Обязательный атрибут для бренда: когда появится складной iPhone от Apple

Компания Apple работает над собственным складным смартфоном, который должен выйти в 2023 году, сообщает портал MacRumors со ссылкой на заявление аналитика Мин-Чи Куо, известного своими точными прогнозами касательно продукции корпорации из Купертино.

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«Основываясь на результатах нашего последнего отраслевого опроса, мы можем прогнозировать, что в 2023 году Apple выпустит складной iPhone с 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем, который будет поддерживать разрешение QHD+. Также в складной iPhone будет интегрирована сенсорная система серебряных нановолокон TPK silver nanowire touch, которая имеет ряд преимуществ перед технологией SDC Y-Octa, разработанной Samsung и используемой на премиальных моделях смартфонов серии Galaxy S», — сказано в сообщение.

TPK silver nanowire touch должен дать будущему смартфону конкурентное преимущество, которое позволит ему соперничать с другими аналогичными гаджетами долгие годы.

Кроме того, эта технология может быть использована «яблочным» гигантом и в других устройствах, которые складываются более одного раза.

«Будущие складные устройства потребуют сенсорной технологии, которая сможет поддержать несколько изгибов, рулонный формат дисплея и долговечную службу. При сравнении преимуществ TPK silver nanowire touch аналогична или даже превосходит Y-Octa SDC», — отмечает Куо.

Эксклюзивным сборщиком дисплеев будет выступать американская компания SDC из Калифорнии, а эксклюзивным поставщиком дисплейных панелей — компания Samsung Foundry.

По словам аналитика, поставки складных iPhone достигнут 15-20 миллионов единиц. Однако ранее Куо отмечал, что у компании из Купертино есть проблемы, связанные с реализацией технологии и массовым производством гаджета, и дата запуска будет напрямую зависеть от того, сможет ли компания решить их в срок. Более того, он отметил, что разработка находится на ранней стадии и официально еще не начата. Он также не отрицал того факта, что компания может полностью отказаться от идеи запуска такого гаджета.

Тем не менее, Куо предсказал, что складные смартфоны станут «обязательным атрибутом» для всех основных производителей электроники и ускорят следующий цикл замены для флагманских моделей устройств.

Apple же, по его словам, может стать «победителем» в гонке среди других компаний, производящих складные устройства.

«В настоящее время цель раскладных телефонов заключается в том, что они должны совмещать в себе и смартфон, и планшет. Однако на самом деле нынешние подобные устройства являются лишь одной из возможных вариаций складных гаджетов. В будущем складные устройства будут размывать сегментацию продуктов между смартфонами, планшетами и ноутбуками. Благодаря своим кросс-продуктовым экосистемам и преимуществам аппаратного дизайна Apple станет крупнейшим победителем в новой гонке складных устройств», — отмечает аналитик.