«Пошли вразнос»: Захарова осудила блокировку фильма про Крым

Блокировка американскими IT-компаниями российского контента, относящегося к Крыму, противоречит политике свободы слова, постулируемой Западом, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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На своей странице в Facebook она напомнила про блокировку видеохостингом YouTube документального фильма «Крым. Путь на Родину» и частичную блокировку в Instagram телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым»), лишившую его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий.

«Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему», — сыронизировала дипломат.

По ее словам, американские интернет-платформы «пошли вразнос».

«Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — подчеркнула Захарова.

Она акцентировала внимание на том, что цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется модераторами ресурсов без решений судебных инстанций или профильных компетентных органов власти.

«Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью введения ограничений на распространение контента.

Смешно, потому что от высоких идеалов не осталось и следа — их смыло волной блокировок и зачисток самими платформами неугодных аккаунтов и контента», — детализировала представитель МИД РФ.

В таких атаках на свободу слова она обвинила интернет-монополии.

«Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», — напомнила дипломат.

В комментарии под постом генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Москва должна противостоять обозначенным Захаровой тенденциям.

«Россия должна энергично и жестко бороться с диктатурой глобальных платформ. За общую свободу. Нужно при этом не запрещать только, а давать альтернативные возможности», — призвал политолог.

YouTube ограничил доступ к фильму журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», отметив его как «потенциально шокирующий контент». Премьера документальной киноленты состоялась 15 марта 2015 года. Автор фильма реконструирует события 2014 года, которые привели к воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Журналист назвал происходящее актом диверсионной войны.

«За последние полтора года было заблокировано YouTube 200 российских аккаунтов, нас уже ничего не удивляет. Это идет такая масштабная, диверсионная, информационная война», – заявил Кондрашов.

Журналист отметил, что фильм и раньше вызывал недовольство в США, и привел слова Дженнифер Псаки, которая на тот момент занимала пост официального представителя Госдепартамента США.

«Псаки назвала этот фильм «образцом лживой путинской пропаганды». Правда, на вопрос, смотрела ли она фильм, сказала, что не смотрела», — напомнил Кондрашов.

Член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в комментарии «Газете.Ru» назвала ограничения «очередным актом интернет-цензуры».

«И самое удивительное, что он сделан именно в преддверии очередного празднования «Крымской весны», то есть некое совпадение вызывает дополнительные вопросы к самому факту блокировки. Сделано ли это сознательно? Это большой вопрос», — добавила она.

Роскомнадзор обратился в Google с требованием о снятии всех ограничений с фильма.

Крымский телеканал Instagram обвинила в использовании специальных сервисов для «накрутки лайков». Однако в медиахолдинге заявили, что телеканал этими инструментами не пользуется.