Илон Маск помог биткоину обновить рекорд

Биткоин обновил свой рекорд по стоимости на бирже — одна из самых популярных криптовалют продается по цене в $44 тыс. Как сообщает портал The Next Web, причиной этому стали новости о крупной инвестиции Tesla.

В финансовом отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, опубликованном в общем доступе, говорится о том, что компания Илона Маска приобрела биткоинов на сумму $1,5 млрд. Это сообщение мгновенно увеличило стоимость криптовалюты на рынке более чем на 10%.

«В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в сообщении Tesla.

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Теперь Tesla может инвестировать не только в криптовалюту, но и другие цифровые активы, а также золотые слитки, золотые фонды ETF и т.д. В компании также добавили, что планируют в будущем принимать биткоин в качестве формы оплаты за электрокары Tesla.

При этом компания призналась, что понимает «риски», связанные с использованием биткоинов: «Мы верим, что наш запас биткоинов высоколиквиден. Однако цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен».

Стоит отметить, что глава Tesla Илон Маск и ранее влиял на стоимость криптовалют. На прошлой неделе он своими твитами вызвал рост стоимости Dogecoin — забавной шуточной криптовалюты, названной в честь интернет-мема Doge (рус. «Доге»). После поддержки со стороны Маска цена Dogecoin увеличилась на 50%.

Однако, если Dogecoin торгуется по $0,05 за единицу, то биткоин — одна из самых дорогих и распространенных криптовалют в мире. В конце января Маск разместил хэштег #bitcoin в своей биографии в Twitter-аккаунте, после чего биткоин подорожал на 19%.

Во время сессии вопросов и ответов в приложении Clubhouse в начале текущего месяца, Маску задали вопрос о том, как он относится к биткоину. Сначала предприниматель признался, что должен «тщательно следить за языком», но затем дал ответ, который опять сказался на цене криптовалюты.

«Биткоин — хорошая вещь», — заявил Маск, добавив, что очень поздно открыл его для себя. По словам миллиардера, он должен был купить его еще восемь лет назад.

Учитывая волшебное влияние, которое Илон Маск имеет на цену биткоина, стоит ожидать дальнейшего подорожания этой криптовалюты, особенно если Tesla действительно начнет принимать ее в качестве оплаты. Аналитик Wedbush Дэн Ивс сообщил о том, что «Маск и Tesla с головой окунулись» в рынок криптовалют, что в конечном итоге может положительно сказаться на акциях компании.

«С точки зрения акций, этот шаг может обернуться большим импульсом для активов Tesla, поскольку все больше инвесторов при оценке бизнеса начинают принимать во внимание биткоины и криптовалюты, которыми владеет компания», — сообщил Ивс.

Ранее стало известно, что стоимость активов Илона Маска за неделю выросла на $11,5 млрд. По подсчетам Forbes, состояние бизнесмена достигло $184,3 млрд.