«Дорога в один конец»: к чему приведут санкции США против Xiaomi

Администрация президента США Дональда Трампа расширила список компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР, и внесла в него еще девять китайских корпораций, сообщает агентство Reuters.

В санкционный перечень попала и компания-производитель электроники Xiaomi.

Китайский вендор стал объектом нового инвестиционного запрета, согласно которому американские вкладчики должны отказаться от своих активов в компаниях, внесенных в черный список.

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Акции Xiaomi упали на рекордные 11% сразу после появления новости. К моменту публикации заметки бумаги компании частично отыграли свои позиции (-10,26%, цена составляет 29,30 гонконгского доллара против 32,65 накануне). Ранее под санкции США попадали и другие технологические компании Китая, в том числе бренд Huawei. Это привело к тому, что вендор был вынужден прекратить сотрудничество со многими американскими компаниями, в том числе и Google, что в свою очередь вызвало отказ от использования операционной системы Android в гаджетах Huawei.

Не исключено, что санкции против Xiaomi также будут иметь долгоиграющие экономические последствия. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что запрет на инвестирование в акции американским гражданам влияет на капитализацию компании и на возможность участия иностранного капитала в производстве компонентов устройств Xiaomi. Однако по-настоящему сильно по компании мог бы ударить запрет доступа к мобильным сервисам Google.

«Xiaomi занимает третье место в мире по продажам смартфонов по итогам III квартала 2020 года. Из всех ограничений на мобильные сервисы подобный запрет сильнее всего ударил бы по возможности обновлять ОС Android, что сказалось бы на безопасности и корректном подключении новых устройств», — рассказал Миронюк.

При этом Xiaomi способна адаптировать структуру капитала до ноября 2021 года и привлекать необходимые для развития средства, считает аналитик.

«Даже замена определенных поставщиков не критична для бизнеса. Если санкции не будут расширены и определенным крупным компаниям не «запретят» работать с Xiaomi, как, например, TSMC был ограничен в возможности выпускать процессоры для Huawei, коррекция в акциях компании не станет продолжительной», — рассуждает эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group в беседе с «Газетой.Ru» заметил, что Xiaomi может повторить путь Huawei, которая давно попала в санкционный список Пентагона.

«Санкции для компаний, попавших в этот список, добавляются поэтапно. Сначала инвесторам дается время, чтобы вывести капитал из корпораций. В данном случае этот период закончится в ноябре 2021 года: до этого времени американские граждане и компании имеют возможность спасти свои деньги. Дальше по ходу пьесы будут добавляться другие санкционные ограничения: запрет на работу с компанией, запрет использования американских технологий и так далее», — объяснил Муртазин

По мнению Reuters, внесение Xiaomi и ряда других китайских брендов в список компаний нон-грата — попытка Дональда Трампа ужесточить торговую войну с Китаем в последние дни своего президентского срока. Таким образом Трамп хочет подорвать развитие технологического сектора Китая.

Однако Муртазин предупредил, что такое решение может оказать большое негативное влияние на технологическую индустрию самих Соединенных Штатов.

«Торговая война, которая сейчас идет между США и Китаем, в конечном счете приведет к разрыву связей между этими странами и формированию двух плюсов в IT мире: американского и китайского.

Для Америки это смертельно, потому что их гегемония в технологиях заканчивается на наших глазах», — обратил внимание Муртазин.

Такие решения американского правительства не сыграют на руку технологической отрасли США, потому что сейчас есть возможности для появления альтернатив Google или другим американским компаниям, продолжил он.

«Я думаю, что Америка играет с огнем. Они свое лидерство в технологиях сейчас очень активно тратят на решения политических задач, и это дорога в один конец, к сожалению», — заключил эксперт.