Дочь Джуда Лоу вышла на подиум на Неделе моды в Милане

Айрис Лоу стала участницей показа новой коллекции Roberto Cavalli в рамках Недели моды в Милане, сообщает Daily Mail.

Дочь британского актера Джуда Лоу вышла на подиум в зеленом мини-платье и черных грубых ботинках. Образ 21-летней девушки дополнила кожаная портупея и крупная роза на груди. Элементы образа Айрис Лоу встречались и в нарядах моделей Адут Акеч и Виттории Черетти, которые также участвовали в показе.

Основными элементами коллекции «Осень-зима 2022» Roberto Cavalli стали БДСМ-цепочки, хищные принты и клетчатый орнамент. Итальянский бренд высоко ценится за свои экзотические расцветки и создание пескоструйного рисунка на джинсах.

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