Снуп Догг снялся в новой рекламной кампании Gucci

Рэпер Снуп Догг стал одним из героев новой рекламной кампании Gucci, посвященной коллекции Love Parade. Об этом сообщает издание Dazed.

На фото, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте Дома, Снуп Догг позирует в зеленом атласном костюме и белой рубашке, которую дополняет небрежно завязанный галстук в виде длинной бархатной ленты. Дополняют образ рэпера ковбойская шляпа и солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами. Помимо Снуп Догга в рекламной кампании приняли участие певица Майли Сайрус и амбассадор бренда Джаред Лето.

«Моя мама воспитала меня как набожного поклонника красоты. Создавая коллекцию, я думал об этом, о даре мечтать, без которого я не могу обойтись, об ауре кино, которая порождает мифологию», — говорит об источниках вдохновения креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Над созданием фотографий для новой кампании работали звездные фотографы Мерт Алаш и Маркус Пигготт. Первая часть презентации коллекции Love Parade, приуроченная к столетию модного Дома, прошла на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе осенью.

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