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Россияне чаще покупают подарки на 8 Марта, чем на 23 Февраля

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россияне больше склонны покупать подарки близким на 8 Марта, чем на 23 Февраля. Это показало исследование аналитиков Яндекс Рекламы, поступившее в «Газету.Ru».

По результатам опроса выяснилось, что к Международному женскому дню готовят подарки 90% мужчин и 66% женщин, в то время как ко Дню защитника Отечества — 39% мужчин и 85% женщин.

Большинство опрошенных намерены одаривать родителей.

«На 8 Марта 48% мужчин и 77% женщин подарят подарки мамам», — уточняют аналитики.

При этом каждый третий родитель намерен дарить что-то дочери на 8 Марта и каждый четвертый покупает подарок для сына.

Порадовать в гендерный праздник себя намереваются 29% женщин и 11% мужчин. В частности, подарить себе поход в салон красоты планируют 24% опрошенных женщин.

Ранее сообщалось, что мужчины мечтают о гаджетах на 23 Февраля, но получат дезодоранты.

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