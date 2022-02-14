Спрос на товары для взрослых в России вырос за зиму 2022 года в 6 раз

За зиму 2022 года в России интерес покупателей товарам для комфортной, безопасной и разнообразной интимной жизни вырос в 6,1 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показало исследование AliExpress Россия, оказавшееся в распоряжении «Газеты.Ru».

«Эксперты объясняют это выросшим интересом россиян к теме сексуального здоровья, а также их подготовкой ко Дню святого Валентина и приближающимся гендерным праздникам — 23 февраля и 8 марта», — сообщили представители платформы.

При этом спрос на игрушки для взрослых увеличился в 6,7 раз, а на товары для безопасного секса — в 4,2 раза.

Отмечается, в частности, рост популярности беспроводных электрических вибраторов и тренажеров Кегеля.

Вырос также интерес к покупке лубрикантов — в 1,9 раз — и презервативов — в два раза.

«Россияне предпочитают покупать ультратонкие презервативы из натурального латекса», — уточнили в AliExpress Россия.

Ранее сообщалось, что большинство россиян одобряют курортные романы, но не заводят их.