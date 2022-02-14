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Супруга принца Чарльза заразилась коронавирусом вслед за мужем

Герцогиня Корнуольская Камилла получила положительный результат теста на COVID-19

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ALPR/AdMedia/Global Look Press

Супруга принца Чарльза, находящегося первым в очереди на британский престол, герцогиня Корнуоллская Камилла заразилась коронавирусом, сообщает CNN. О положительном результате теста на COVID-19 стало известно в понедельник, 14 февраля, спустя четыре дня после известия о повторной болезни мужа.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуольская получила положительный результат на COVID-19 и самоизолируется. Мы продолжаем следовать указаниям правительства», — говорится в заявлении Кларенс Хауса — официальной резиденции принца Уэльского.

По информации телеканала, 74-летняя герцогиня трижды проходила вакцинацию.

В четверг, 10 февраля, стало известно, что принц Уэльский Чарльз повторно заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. До этого он переболел весной 2020 года.

Днем ранее, 9 февраля, стало известно о положительном результате теста на COVID-19 у короля Испании Филиппа VI.

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Королевская семья Британии
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