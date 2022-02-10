Принц Чарльз повторно заразился коронавирусом

Принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на его представителей.

«Сегодня утром у принца Уэльского оказался положительный результат на COVID-19, и теперь он самоизолировался», — говорится в публикации.

Отмечается, что Чарльз отменил все ранее запланированные мероприятия на четверг, 10 февраля.

Это второй раз, когда 73-летний принц заражается коронавирусом. До этого он болел весной 2020 года.

Днем ранее стало известно о положительном результате теста на COVID-19 у короля Испании Филиппа VI.

Также сообщалось о заражении инфекцией 81-летней королевы Дании Маргрете II. Она переносит болезнь в легкой форме.