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Донателла Версаче стала звездой рекламной кампании собственного бренда

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Evan Agostini/AP

Глава модного дома Versace, 66-летняя Донателла Версаче, снялась для рекламной кампании сезона «Весна-лето 2022» своего бренда. Фотография, на которой компанию ей составляют супермодели Джиджи и Белла Хадид, опубликована в официальном Instagram-аккаунте Versace.

«Кампания «Весна-лето 2022» — это исследование семьи и духовной близости в разных формах, сестринства, общности, а также погружение в глобальную семью Versace Донателлы Версаче», — объясняет концепцию снимка подпись в посте.

В личном аккаунте Донателла Версаче также опубликовала фото и объяснила, что понятие семьи многое для нее значит — поэтому она пожелала, чтобы новая рекламная кампания была посвящена сестрам.

«Мне так понравилась эта кампания, что я не смогла устоять и присоединилась на снимке к своим королевам Versace! Девчонки, вы вдохновляете и добавляете сил, я так вас люблю!» — написала креативный директор бренда, основанного ее братом Джанни Версаче.

Модный дом отошел к Донателле Версаче после смерти ее брата, убитого в 1997 году.

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