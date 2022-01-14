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СМИ узнали, кто повлиял на решение Елизаветы II отстранить принца Эндрю от королевской жизни

The Sun: Чарльз и Уильям настаивали на отстранении принца Эндрю от королевской жизни

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Manish Swarup/AP

Принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на том, чтобы отстранить от королевской жизни второго сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, сыграв важную роль в принятии этого решения, сообщает The Sun.

13 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II одобрила лишение 61-летнего принца почетных воинских званий. Принцу также запрещено использовать титул «Его Королевское Высочество».

Заявление последовало после отказа суда в Нью-Йорке об удовлетворении просьбы принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

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