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Животное 2026 года — Огненная Лошадь. Чего от нее ждать и кому повезет в наступающем году?

Год Красной Огненной Лошади: характеристика символа 2026 года по восточному календарю
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Sean Liew/Shutterstock/FOTODOM
По китайскому календарю 2026 годом будет править Красная Огненная Лошадь. Считается, что ее энергия подарит успех тем, кто быстро адаптируется под изменчивое настроение мира. Что обещает символ будущего года, кому он благоволит, а кому стоит быть осторожнее, рассказала специалист по восточной астрологии.

Как определяется животное года Животное-покровитель 2026 года 2026 год по китайскому календарю: чего от него ждать Люди, рожденные в год Лошади Советы людям, рожденным в год Лошади Кому еще повезет в год Лошади Как встречать 2026 год Огненной Лошади

Как определяется животное года

Китайский календарь — это сложная система, основанная на циклах Луны и Солнца. Он представляет комбинацию двух больших периодов. 10-летнего — в нем каждому году присваивается одна из пяти стихий (дерево, огонь, земля, металл, вода) и энергия инь либо ян. И 12-летнего — в нем каждый год получает животное-покровителя.

В соответствии с этой системой 2026 год пройдет под знаком Лошади, а стихией будет Огонь.

Сочетание знаков и элементов в китайском гороскопе повторяется каждые 60 лет. До этого годами Огненной Лошади были, например 1906-й и 1966-й.

В китайском календаре начало и завершение года смещено относительно привычных россиянам сезонов. Большое празднование Нового года, или Праздника весны в Китае проходит по Лунному календарю.

Год Огненной (или Красной) Лошади начнется 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года.

Китайский календарь имеет для жителей КНР большое значение: по нему узнают характер человека и судьбу, которую животное-покровитель уготовило для него. Чаще китайцы не спрашивают друг у друга возраст, а интересуются, в год кого родился новый знакомый.

Животное-покровитель 2026 года

В китайской астрологии считается, что Лошадь — особенный знак, который славится неуемной энергией, амбициями и независимостью. Она ассоциируется с динамикой и активными переменами, постоянно рвется в бой и хочет новых эмоций. Год Лошади будет наполнен эмоциональными вспышками, красотой и страстью, рассказала «Газете.Ru» специалист по китайской астрологии Маргарита Богатова.

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Metropolitan Museum

Но стоит помнить, что вместе с энергиями огня придут непредсказуемость и неустойчивость. Поэтому в 2026 году судьба будет благоволить тем, кто успевает подстраиваться под разительные перемены.

2026 год по китайскому календарю: чего от него ждать

По словам Маргариты Богатовой, следующий год обещает быть богатым на инновации, технические открытия и постоянные совершенствования. Основным занятием людей станет осмысление революционных достижений и применение их на практике, чтобы оставаться конкурентоспособными. Одна из таких технологий — искусственный интеллект.

В периоды активного огня (это 2025–2027 годы) в экономической сфере наблюдаются рост и оживление. При этом волатильность рынка даст возможности и спекулянтам: выиграют те, кто успеет подстроиться под галоп Огненной Лошади.

2026 год может подарить большие возможности для тех, кто успеет сориентироваться во времени и в быстро меняющейся ситуации. Это касается и рынка труда, и продаж, и интеллектуальных разработок. В год Лошади будет много счастливых неожиданностей и историй внезапного успеха «темных лошадок».

Люди, рожденные в год Лошади

Люди, рожденные в год Лошади, появлялись на свет в 1906-м, 1918-м, 1930-м, 1942-м, 1954-м, 1966-м, 1978-м, 1990-м, 2002-м и 2014-м. Они отличаются изменчивым характером и многим интересуются. Таких людей называют интеллектуалами, эрудитами. При этом у рожденных в год Лошади есть талант вдохновлять, мотивировать и окружать теплотой других людей.

Считается, что родившиеся под этим знаком обладают внешней красотой и ценят красоту, эстетику в своем окружении. Из негативных качеств отмечают их импульсивность и поспешность.

Известные люди, рожденные в год Лошади

  • 1912 год: первый президент КНДР Ким Ир Сен, математик Алан Тьюринг.

  • 2014 год: наследный принц Монако Жак Оноре Ренье.

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tristan tan/Shutterstock/FOTODOM

Советы людям, рожденным в год Лошади

В 2026 году Огненная Лошадь благоволит рожденным под ее знаком. Еще повезет тем, кто появился на свет в июне, так как, согласно китайскому гороскопу, Лошадь покровительствует этому месяцу.

Согласно китайским верованиям, наступающий 2026 год станет для людей под покровительством знака Лошади «годом судьбы», полным испытаний и неожиданных жизненных поворотов. Рожденным в год этого животного следует принимать решения с холодным разумом, без лишних эмоций. Их может преследовать чувство, что их обманывают или несправедливо к ним относятся. Эксперт по китайской астрологии советует следить за здоровьем, поскольку 2026 год несет в себе опасность из-за неблагоприятных звезд. Необходимо прислушиваться к сигналам организма и не поддаваться импульсивным порывам.

Кому еще повезет в год Лошади

С каждым знаком Лошадь взаимодействует по-своему. Любимчиками Огненной Лошади будут люди, родившиеся в годы Быка, Петуха и Козы, а также появившиеся на свет в январе, июле и сентябре. Маргарита Богатова советует усердно потрудиться в 2026 году, чтобы максимально использовать новые знакомства и реализовать собственные проекты.

Стать успешным может открытие нового офиса, запуск бизнеса или представительства в другом городе. В финансовом плане Лошадь будет особенно благосклонна к тем, кто родился в годы Тигра и Обезьяны.

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Wikimedia Commons

Сложнее всего придется тем, кто родился в год Крысы 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годы. Они могут ощутить нестабильность, кто-то может переехать в другую страну и испытать связанные с этим фрустрации. У людей, которые родились в декабре (месяц Крысы по китайскому календарю), могут возникнуть нестабильные ситуации на работе, в бизнесе, в области карьеры, в отношениях с коллегами и близким кругом друзей. Чтобы не расстраиваться, нужно помнить, что это не навсегда, а влияние плохих созвездий уйдет вместе с годом лошади.

Как встречать 2026 год Огненной Лошади

Красный цвет имеет большое значение в Китае, именно он является главным цветом Нового года. А так как 2026 год пройдет под покровительством Красной Лошади, этот цвет станет самым подходящим для праздника.

Кроме того, Лошади благоволят желтому и зеленому цветам. А вот от белого и синего лучше отказаться, чтобы не навлечь невезение. Украсить дом следует фигурками лошади, картинами с этими животными. Не забудьте повесить красные шары и фигурки лошадок на новогоднюю елку, чтобы привлечь удачу.

В знак уважения на праздничный стол конину лучше не ставить. Почтите китайскую традицию и приготовьте блюда из рыбы: она привлечет финансовое благополучие. Кроме того, можно приготовить блюда из курицы: в Китае считают, что она соединяет семьи и приманивает успех. Также в Китае популярна свинина, поэтому если вы любите мясо этого животного, можете украсить им новогодний стол.

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