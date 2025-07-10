Животное 2026 года — Огненная Лошадь. Чего от нее ждать и кому повезет в наступающем году?

По китайскому календарю 2026 годом будет править Красная Огненная Лошадь. Считается, что ее энергия подарит успех тем, кто быстро адаптируется под изменчивое настроение мира. Что обещает символ будущего года, кому он благоволит, а кому стоит быть осторожнее, рассказала специалист по восточной астрологии.

Как определяется животное года

Китайский календарь — это сложная система, основанная на циклах Луны и Солнца. Он представляет комбинацию двух больших периодов. 10-летнего — в нем каждому году присваивается одна из пяти стихий (дерево, огонь, земля, металл, вода) и энергия инь либо ян. И 12-летнего — в нем каждый год получает животное-покровителя.

В соответствии с этой системой 2026 год пройдет под знаком Лошади, а стихией будет Огонь.

Сочетание знаков и элементов в китайском гороскопе повторяется каждые 60 лет. До этого годами Огненной Лошади были, например 1906-й и 1966-й.

Легенда о 12 животных китайского гороскопа Согласно преданию, Будда (по другой легенде, это был Нефритовый император) созвал животных, чтобы выбрать самых достойных и назвать в честь них годы китайского календаря. Чтобы попасть в список, нужно было переплыть широкую реку (по другой версии, прибыть к воротам Нефритового дворца). В какой очередности звери преодолеют испытание, таким и станет порядок в 12-летнем цикле.



В итоге получилась такая последовательность:

• Бык

• Крыса

• Тигр

• Кролик (или Кот)

• Дракон

• Змея

• Лошадь

• Овца (или Коза)

• Обезьяна

• Петух

• Собака

• Свинья

В китайском календаре начало и завершение года смещено относительно привычных россиянам сезонов. Большое празднование Нового года, или Праздника весны в Китае проходит по Лунному календарю.

Год Огненной (или Красной) Лошади начнется 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года .

Китайский календарь имеет для жителей КНР большое значение: по нему узнают характер человека и судьбу, которую животное-покровитель уготовило для него. Чаще китайцы не спрашивают друг у друга возраст, а интересуются, в год кого родился новый знакомый.

Животное-покровитель 2026 года

В китайской астрологии считается, что Лошадь — особенный знак, который славится неуемной энергией, амбициями и независимостью. Она ассоциируется с динамикой и активными переменами, постоянно рвется в бой и хочет новых эмоций. Год Лошади будет наполнен эмоциональными вспышками, красотой и страстью, рассказала «Газете.Ru» специалист по китайской астрологии Маргарита Богатова.

Лошадь несет в себе сильные энергии огня. В 2026 году движение этой стихии достигнет своего пика, поскольку во главе года стоит огонь ян, который привносит в общую энергетику страсть, постоянные трансформации, огромную динамику и расширение во всех сферах. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

close Хань Гань, конь императора Сюань-цзуна Metropolitan Museum

Но стоит помнить, что вместе с энергиями огня придут непредсказуемость и неустойчивость. Поэтому в 2026 году судьба будет благоволить тем, кто успевает подстраиваться под разительные перемены.

2026 год по китайскому календарю: чего от него ждать

По словам Маргариты Богатовой, следующий год обещает быть богатым на инновации, технические открытия и постоянные совершенствования. Основным занятием людей станет осмысление революционных достижений и применение их на практике, чтобы оставаться конкурентоспособными. Одна из таких технологий — искусственный интеллект.

В периоды активного огня (это 2025–2027 годы) в экономической сфере наблюдаются рост и оживление. При этом волатильность рынка даст возможности и спекулянтам: выиграют те, кто успеет подстроиться под галоп Огненной Лошади.

В сфере политики также будут разгораться страсти. Огонь ощутимо влияет на военные действия, стремясь разжечь новые конфликты повсеместно. Он также прибавляет рисков стихийных пожаров. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

2026 год может подарить большие возможности для тех, кто успеет сориентироваться во времени и в быстро меняющейся ситуации. Это касается и рынка труда, и продаж, и интеллектуальных разработок. В год Лошади будет много счастливых неожиданностей и историй внезапного успеха «темных лошадок».

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Люди, рожденные в год Лошади

Люди, рожденные в год Лошади, появлялись на свет в 1906-м, 1918-м, 1930-м, 1942-м, 1954-м, 1966-м, 1978-м, 1990-м, 2002-м и 2014-м. Они отличаются изменчивым характером и многим интересуются. Таких людей называют интеллектуалами, эрудитами. При этом у рожденных в год Лошади есть талант вдохновлять, мотивировать и окружать теплотой других людей.

Считается, что родившиеся под этим знаком обладают внешней красотой и ценят красоту, эстетику в своем окружении. Из негативных качеств отмечают их импульсивность и поспешность.

Известные люди, рожденные в год Лошади

1906 год: бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

1912 год: первый президент КНДР Ким Ир Сен, математик Алан Тьюринг.

1990 год: футболист Тони Кросс, певец Абель Тесфайе (The Weeknd), актер Иван Янковский, шахматист Магнус Карлсен.

2002 год: фигуристка Алина Загитова.

2014 год: наследный принц Монако Жак Оноре Ренье.

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Советы людям, рожденным в год Лошади

В 2026 году Огненная Лошадь благоволит рожденным под ее знаком. Еще повезет тем, кто появился на свет в июне, так как, согласно китайскому гороскопу, Лошадь покровительствует этому месяцу.

Родившиеся в год или месяц Лошади смогут продемонстрировать прекрасные лидерские способности, поскольку к ним прилетает «звезда генерала». А также вторая счастливая звезда «золотой замок» дарит им возможности увеличить свои доходы, найти ответы на финансовые вопросы. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Согласно китайским верованиям, наступающий 2026 год станет для людей под покровительством знака Лошади «годом судьбы», полным испытаний и неожиданных жизненных поворотов. Рожденным в год этого животного следует принимать решения с холодным разумом, без лишних эмоций. Их может преследовать чувство, что их обманывают или несправедливо к ним относятся. Эксперт по китайской астрологии советует следить за здоровьем, поскольку 2026 год несет в себе опасность из-за неблагоприятных звезд. Необходимо прислушиваться к сигналам организма и не поддаваться импульсивным порывам.

Кому еще повезет в год Лошади

С каждым знаком Лошадь взаимодействует по-своему. Любимчиками Огненной Лошади будут люди, родившиеся в годы Быка, Петуха и Козы, а также появившиеся на свет в январе, июле и сентябре. Маргарита Богатова советует усердно потрудиться в 2026 году, чтобы максимально использовать новые знакомства и реализовать собственные проекты.

Среди китайских созвездий есть звезда Лошади Богатства (Тянь Ма), которая дарит хорошие финансовые возможности тем, кто находится в постоянных разъездах, часто перемещается и общается, а также для тех, кто готов к активной экспансии в области бизнеса, работе с новыми рынками. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Стать успешным может открытие нового офиса, запуск бизнеса или представительства в другом городе. В финансовом плане Лошадь будет особенно благосклонна к тем, кто родился в годы Тигра и Обезьяны.

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Сложнее всего придется тем, кто родился в год Крысы 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годы. Они могут ощутить нестабильность, кто-то может переехать в другую страну и испытать связанные с этим фрустрации. У людей, которые родились в декабре (месяц Крысы по китайскому календарю), могут возникнуть нестабильные ситуации на работе, в бизнесе, в области карьеры, в отношениях с коллегами и близким кругом друзей. Чтобы не расстраиваться, нужно помнить, что это не навсегда, а влияние плохих созвездий уйдет вместе с годом лошади.

Как встречать 2026 год Огненной Лошади

Красный цвет имеет большое значение в Китае, именно он является главным цветом Нового года. А так как 2026 год пройдет под покровительством Красной Лошади, этот цвет станет самым подходящим для праздника.

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Кроме того, Лошади благоволят желтому и зеленому цветам. А вот от белого и синего лучше отказаться, чтобы не навлечь невезение. Украсить дом следует фигурками лошади, картинами с этими животными. Не забудьте повесить красные шары и фигурки лошадок на новогоднюю елку, чтобы привлечь удачу.

В знак уважения на праздничный стол конину лучше не ставить. Почтите китайскую традицию и приготовьте блюда из рыбы: она привлечет финансовое благополучие. Кроме того, можно приготовить блюда из курицы: в Китае считают, что она соединяет семьи и приманивает успех. Также в Китае популярна свинина, поэтому если вы любите мясо этого животного, можете украсить им новогодний стол.