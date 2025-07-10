Животное 2026 года — Огненная Лошадь. Чего от нее ждать и кому повезет в наступающем году?

Как определяется животное года
Китайский календарь — это сложная система, основанная на циклах Луны и Солнца. Он представляет комбинацию двух больших периодов. 10-летнего — в нем каждому году присваивается одна из пяти стихий (дерево, огонь, земля, металл, вода) и энергия инь либо ян. И 12-летнего — в нем каждый год получает животное-покровителя.
В соответствии с этой системой 2026 год пройдет под знаком Лошади, а стихией будет Огонь.
Сочетание знаков и элементов в китайском гороскопе повторяется каждые 60 лет. До этого годами Огненной Лошади были, например 1906-й и 1966-й.
В китайском календаре начало и завершение года смещено относительно привычных россиянам сезонов. Большое празднование Нового года, или Праздника весны в Китае проходит по Лунному календарю.
Год Огненной (или Красной) Лошади начнется 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года.
Китайский календарь имеет для жителей КНР большое значение: по нему узнают характер человека и судьбу, которую животное-покровитель уготовило для него. Чаще китайцы не спрашивают друг у друга возраст, а интересуются, в год кого родился новый знакомый.
Животное-покровитель 2026 года
В китайской астрологии считается, что Лошадь — особенный знак, который славится неуемной энергией, амбициями и независимостью. Она ассоциируется с динамикой и активными переменами, постоянно рвется в бой и хочет новых эмоций. Год Лошади будет наполнен эмоциональными вспышками, красотой и страстью, рассказала «Газете.Ru» специалист по китайской астрологии Маргарита Богатова.
Хань Гань, конь императора Сюань-цзунаMetropolitan Museum
Но стоит помнить, что вместе с энергиями огня придут непредсказуемость и неустойчивость. Поэтому в 2026 году судьба будет благоволить тем, кто успевает подстраиваться под разительные перемены.
2026 год по китайскому календарю: чего от него ждать
По словам Маргариты Богатовой, следующий год обещает быть богатым на инновации, технические открытия и постоянные совершенствования. Основным занятием людей станет осмысление революционных достижений и применение их на практике, чтобы оставаться конкурентоспособными. Одна из таких технологий — искусственный интеллект.
В периоды активного огня (это 2025–2027 годы) в экономической сфере наблюдаются рост и оживление. При этом волатильность рынка даст возможности и спекулянтам: выиграют те, кто успеет подстроиться под галоп Огненной Лошади.
2026 год может подарить большие возможности для тех, кто успеет сориентироваться во времени и в быстро меняющейся ситуации. Это касается и рынка труда, и продаж, и интеллектуальных разработок. В год Лошади будет много счастливых неожиданностей и историй внезапного успеха «темных лошадок».
Люди, рожденные в год Лошади
Люди, рожденные в год Лошади, появлялись на свет в 1906-м, 1918-м, 1930-м, 1942-м, 1954-м, 1966-м, 1978-м, 1990-м, 2002-м и 2014-м. Они отличаются изменчивым характером и многим интересуются. Таких людей называют интеллектуалами, эрудитами. При этом у рожденных в год Лошади есть талант вдохновлять, мотивировать и окружать теплотой других людей.
Считается, что родившиеся под этим знаком обладают внешней красотой и ценят красоту, эстетику в своем окружении. Из негативных качеств отмечают их импульсивность и поспешность.
Известные люди, рожденные в год Лошади
- 1906 год: бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
- 1912 год: первый президент КНДР Ким Ир Сен, математик Алан Тьюринг.
- 1930 год: актер Клинт Иствуд, актер Олег Анофриев, космонавт Нил Армстронг.
- 1942 год: актер Сергей Шакуров, ученый Стивен Хокинг, боксер Мохаммед Али, певец Лев Лещенко, экс-лидер КНДР Ким Чен Ир, актер Харрисон Форд, певец Муслим Магомаев.
- 1954 год: футбольный тренер Олег Романцев, актер Джон Траволта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, актер Джеки Чан, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, футбольный тренер Валерий Газзаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
- 1966 год: актриса Хелена Бонем Картер, математик Григорий Перельман, боксер Майк Тайсон, бизнесмен Роман Абрамович.
- 1978 год: актриса Екатерина Климова, президент Украины Владимир Зеленский, голкипер Джанлуиджи Буффон.
- 1990 год: футболист Тони Кросс, певец Абель Тесфайе (The Weeknd), актер Иван Янковский, шахматист Магнус Карлсен.
- 2002 год: фигуристка Алина Загитова.
- 2014 год: наследный принц Монако Жак Оноре Ренье.
Советы людям, рожденным в год Лошади
В 2026 году Огненная Лошадь благоволит рожденным под ее знаком. Еще повезет тем, кто появился на свет в июне, так как, согласно китайскому гороскопу, Лошадь покровительствует этому месяцу.
Согласно китайским верованиям, наступающий 2026 год станет для людей под покровительством знака Лошади «годом судьбы», полным испытаний и неожиданных жизненных поворотов. Рожденным в год этого животного следует принимать решения с холодным разумом, без лишних эмоций. Их может преследовать чувство, что их обманывают или несправедливо к ним относятся. Эксперт по китайской астрологии советует следить за здоровьем, поскольку 2026 год несет в себе опасность из-за неблагоприятных звезд. Необходимо прислушиваться к сигналам организма и не поддаваться импульсивным порывам.
Кому еще повезет в год Лошади
С каждым знаком Лошадь взаимодействует по-своему. Любимчиками Огненной Лошади будут люди, родившиеся в годы Быка, Петуха и Козы, а также появившиеся на свет в январе, июле и сентябре. Маргарита Богатова советует усердно потрудиться в 2026 году, чтобы максимально использовать новые знакомства и реализовать собственные проекты.
Стать успешным может открытие нового офиса, запуск бизнеса или представительства в другом городе. В финансовом плане Лошадь будет особенно благосклонна к тем, кто родился в годы Тигра и Обезьяны.
Сложнее всего придется тем, кто родился в год Крысы 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годы. Они могут ощутить нестабильность, кто-то может переехать в другую страну и испытать связанные с этим фрустрации. У людей, которые родились в декабре (месяц Крысы по китайскому календарю), могут возникнуть нестабильные ситуации на работе, в бизнесе, в области карьеры, в отношениях с коллегами и близким кругом друзей. Чтобы не расстраиваться, нужно помнить, что это не навсегда, а влияние плохих созвездий уйдет вместе с годом лошади.
Как встречать 2026 год Огненной Лошади
Красный цвет имеет большое значение в Китае, именно он является главным цветом Нового года. А так как 2026 год пройдет под покровительством Красной Лошади, этот цвет станет самым подходящим для праздника.
Кроме того, Лошади благоволят желтому и зеленому цветам. А вот от белого и синего лучше отказаться, чтобы не навлечь невезение. Украсить дом следует фигурками лошади, картинами с этими животными. Не забудьте повесить красные шары и фигурки лошадок на новогоднюю елку, чтобы привлечь удачу.
В знак уважения на праздничный стол конину лучше не ставить. Почтите китайскую традицию и приготовьте блюда из рыбы: она привлечет финансовое благополучие. Кроме того, можно приготовить блюда из курицы: в Китае считают, что она соединяет семьи и приманивает успех. Также в Китае популярна свинина, поэтому если вы любите мясо этого животного, можете украсить им новогодний стол.