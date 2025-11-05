«Шесть-семь»: что значит эта фраза и как поколение альфа разозлило ею учителей

Как появился мем «6-7» и почему он стал словом года

У англоязычных пользователей интернета в 2025 году стал популярным мем «шесть-семь». Многие считали эту фразу очередным бессмысленным набором слов и предрекали ей потерю актуальности через пару месяцев. Но выражение стало настолько популярным, что его признали словом 2025 года. Откуда взялся мем «шесть-семь», что он означает и почему так раздражает взрослое поколение — в материале «Газеты.Ru».

Откуда появился мем «шесть-семь»

Фраза «шесть-семь» появилась в песне американского рэпера Skrilla (настоящее имя — Джемиль Эдвардс). В 2024 году он опубликовал песню Doot Doot, в которой была такая строчка:

«Six-seven, I just bipped right on the highway» («6-7, я просто выскочил на шоссе»)

Популяризировали фразу школьники и баскетболисты. Когда трек Skrilla получил известность, баскетбольный клуб Overtime Elite опубликовал ролик с местной звездой Тайленом Кинни. На видео друг просит спортсмена оценить напиток из кофейни «Старбакса» по шкале от 1 до 10. Кинни в ответ предполагает: «Наверное, 6-7» и будто взвешивает в ладонях варианты. Поэтому иногда фразу «шесть-семь» используют, имея в виду «неважно», «мне все равно».

Ролик набрал множество просмотров, а Кинни снял несколько видео под песню с этим жестом. Также спортсмен нашел способ монетизировать завирусившийся мем: он создал собственную линию товаров Mr.67 и бутилированную воду «67».

Другие пользователи подхватили тренд. Они стали выкладывать многочисленные ролики с яркими моментами игры звезды баскетбольной команды НБА «Шарлотт Хорнетс» ЛаМелло Болла, чей рост — 6 футов 7 дюймов (около 2 — 2,1 метра). Это только усилило популярность мема среди молодежи. А на баскетбольных матчах в США начали появляться зрители, кричащие «шесть-семь» в камеры.

В чем смысл фразы «шесть-семь»

Точное значение выражения «шесть-семь» неизвестно, но есть несколько теорий о загадочной комбинации цифр. По одной из них, в треке Skrilla назван номер улицы в Филадельфии, где жили его друзья. По другой, рэпер имел в виду полицейский код 10-67 — его используют, чтобы сообщить о смерти. Учитывая, что американские рэперы любят читать об опасной жизни и гангстерских группировках, это логично. В следующей строчке рэпер произносит I know he dyin' («я знаю, что он умирает»), что только подтверждает эту теорию.

Из-за возросшей популярности фразы в сети появилось несколько роликов, авторы которых пытаются объяснить смысл выражения.

Сам рэпер рассказал, что не ожидал от Doot Doot такого эффекта. Он не планировал ее выпускать и разместил в сети лишь в конце 2024 года, чтобы оживить собственные платформы. В выражение «six-seven» он не вкладывал особый смысл, а добавил его как звуковой элемент. Но песня вдруг завирусилась в TikTok. Skrilla воспользовался ситуацией и уже объявил о концертном туре, где несколько раз исполнит вирусную песню.

Журналисты The Wall Street Journal мем «шесть-семь» назвали примером «брейнрота» (англ. brainrot — «разложение мозга») — контента, в котором шум, нелепость и искаженные слова соединяются в один видеоряд. Летом 2025 года популярными примерами жанра «брейнрот» были многочисленные ролики со сгенерированными нейросетью персонажами Бомбардиро-Крокодило и Балериной Капучино. Иногда этим словом обозначают низкокачественные мемы, которые могут оказать на пользователей негативное влияние.

Так что выражение «шесть-семь» не имеет особого смысла, но часто используется из-за эффекта неожиданности и стремления стать «своим». В школах США из-за этой фразы случился не один конфликт.

Популярность среди школьников

Выражение «шесть-семь» обрело большую популярность среди школьников США в 2025 году. В TikTok появилось множество видео, где подростки на уроках кричат: «Six-seveeen!» и показывают жест, придуманный Тайленом Кинни. Поводом становится любое упоминание чисел шесть и семь: оценка за контрольную работу (в США некоторые школы используют 100-балльную систему оценивания), номер страницы или задачи, оставшиеся 6-7 минут до конца занятия. Часто подобные выкрики мешают учебному процессу: в день ученики могут произнести надоевшую фразу 75-80 раз.

Но еще удивительнее реакция преподавателей на этот тренд: многие оказались не готовы к нему. Учителя США начали намеренно избегать выражения «шесть-семь» на уроках. Они просят учеников открыть другие страницы или дают решать задачу под другим номером.

Кто-то из учителей сам произносит это выражение вслух, чтобы помешать школьникам сорвать урок своими выкриками или привлечь внимание к своей речи. А некоторые учителя запрещают произносить «шесть-семь» во время занятия.

«Я преподаю уже 20 лет и имею дело со всевозможными видами сленга. Но ничто не сводило меня с ума больше, чем это», — рассказала Today.com Адрия Лапландер, учительница языка и литературы у шестиклассников в Мичигане.

Каждому, кто произнес «шесть-семь» в классе, она задала написать эссе из 67 слов о том, что означает вирусная фраза. Лапландер рассказала, что пригрозила тем, кто пять раз прокричит «шесть-семь», заданием сочинения уже из 670 слов. Так ей удалось восстановить порядок в аудитории, хотя некоторые ученики все еще кричат «шесть-семь» за дверью в ожидании ее реакции.

«Это будто чума — вирус, захвативший сознание детей. Нельзя произнести ни одну комбинацию цифр 6 и 7, чтобы как минимум 15 детей не начали кричать: «Шесть-семь!» — рассказал CNN учитель Гейб Данненбринг из Южной Дакоты.

Но нашлись и те, кто позитивно отнесся к появившемуся тренду. В социальных сетях есть ролики, где учителя ради смеха давали студентам тесты по математике, где каждый ответ — «6», «7» и «67».

Как мем получил распространение

Фраза «шесть-семь» существует уже почти год. Это довольно долгий срок для социальных сетей, где тренды обычно «живут» не более сезона. Журналисты CNN предсказали, что в ближайшее время тренд может исчезнуть, так как многие дети уже считают его неактуальным. В то же время платформа TikTok насчитывает более 2 миллионов постов, помеченных тегом #67.

Недавно тренд подхватил мультсериал «Южный парк»: в новом эпизоде Картман и его друзья то и дело кричат «шесть-семь» в любых ситуациях. Это вызывает гнев директора, и он приглашает в школу инвестора-миллиардера для чтения лекции о конце света и антихристе. На протяжении всей речи школьники повторяют фразу «шесть-семь», поэтому лектор объявляет цифры демоническими, а в школе вводится чрезвычайное положение.

По мнению кинокритиков, «Южный парк» затронул эту тему не для привлечения родителей к проблеме, а чтобы ввести в сюжет новую линию и персонажей.

Сайт Dictionary.com выбрал выражение «шесть-семь» в качестве слова 2025 года. Для этого эксперты проанализировали заголовки в СМИ, поисковые запросы и тренды в соцсетях. И выяснилось, что летом 2025 года популярность фразы возросла в шесть раз, что и предопределило ее победу.

Филолог Дмитрий Филатов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил: то, что «шесть-семь» стало словом года, говорит о заметном сдвиге в понимании того, что сегодня считается значимым языковым явлением.

Если раньше такие звания получали слова, отражающие политические или технологические реалии (в 2023 — «галлюцинировать», в 2022 — «женщина», в 2020 — «пандемия»), то теперь внимание смещается к тому, как люди общаются и выражают себя в цифровой среде. Выбор мема в этой роли демонстрирует, что изменились приоритеты: цифровая среда выдвигает на первый план не диктум (факт), а модус — то, как мы говорим, а не о чем. Дмитрий Филатов филолог

В России фраза «шесть-семь» не так популярна, как в США. Скорее всего, это обусловлено отсутствием оригинального трека рэпера Skrilla в чартах известных музыкальных платформ.

Но тренд на завирусившиеся фразы из песен не нов. В 2023 году на онлайн-платформах был опубликован трек рэпера ALBLACK 52 «+7(952)812», который породил волну роликов в социальных сетях. Подростки и молодые люди появлялись в кадре, пели и танцевали, а музыкальным сопровождением служил отрывок со словами «52, да здравствует Санкт-Петербург, и это город наш». Примечательно, что многие видео могли быть сняты не в городе, о котором идет речь в тексте композиции. «52» в этом случае означало часть никнейма исполнителя.

В начале 2024 года мем трансформировался: сократился до фразы «Пятьдесят два!» и фирменного жеста. Человек вытягивает две руки, и одна из них с пятью растопыренными пальцами смотрит вниз, а другая согнута в кулаке с выпущенными двумя пальцами, смотрящими вверх. Тогда в школах появился похожий на «шесть-семь» эффект: ученики то и дело произносили «Пятьдесят два!», видя страницу или задание №52.

Филолог уточнил, что подобные фразы становятся «заразными» не только из-за удачного ритма, но и прежде всего из-за своего меметического устройства. Его можно сравнить со своеобразным вирусом: мем должен легко воспроизводиться, с течением времени трансформироваться и включаться в разные контексты, эволюционировать.

В эпоху бушующего информационного потока, когда все быстро устаревает, именно такое свойство, как приспособляемость, позволяет мемам выживать. Что же касается удачных меметических высказываний, то они сразу попадают в зону коллективного цитирования: их можно произнести в определенной ситуации, а отсутствие у них конкретного значения позволяет «доиграть» или «докрутить» смысл и этим вызвать узнавание. Дмитрий Филатов филолог

Для некоторых мемы вообще становятся паролем: ты понимаешь мем — значит, ты принадлежишь к сообществу, считает эксперт.

Как подобные мемы влияют на изменение языка Филолог Дмитрий Филатов уточнил, что выражения вроде «шесть-семь» — классический пример меметического высказывания, где значение часто вторично по отношению к контексту. Такие фразы не меняют грамматическую систему современного русского языка, но воздействуют на его лексику и на то, как мы общаемся — прагматику языка: как человек выражает эмоции или отношение к собеседнику или окружающей действительности.



В этом случае роль мемов — не структурная, а функциональная: фразы становятся маркерами принадлежности к цифровой культуре, средством выражения эмоций и иронии.



«Интернет-мемы действительно ускоряют языковые процессы, пополняя словарь новыми словами и оборотами за недели, а не за десятилетия, как это было ранее. Не всегда, правда, устойчивыми: многие исчезают через несколько месяцев, но некоторые остаются — как «кринж» или «краш»», — считает эксперт.



Подобные слова и выражения больше не ограничены только молодежным сленгом. Интернет-культура объединяет разные возрастные и социальные группы, а значит, расширяет сферу распространения новых языковых форм. Сам феномен мемов тесно связан и с так называемой «устной письменной речью» — особым гибридом, появившимся в XXI веке, когда письменное общение в сети подражает устной речи, создавая пространство для более свободного, эмоционального и живого языка. Так как поколение альфа все более вовлекается в интернет-культуру, оно способно влиять и на язык.

Почему дети используют мемы в речи

Педагог-психолог Анастасия Петрикова рассказала «Газете.Ru», что поколение альфа (люди, родившиеся с 2011 по 2024 год) живет в эпоху быстрой цифровизации и обмена информацией. Так как подростки активно пользуются интернетом и взаимодействуют в социальных сетях, мемы считаются неотъемлемой частью их цифровой культуры и среды, где виральность (способность контента самостоятельно распространяться по сети) имеет высокую ценность.

Для подростка очень важна поддержка коллектива — как социальному существу ему необходимо чувствовать себя принятым сообществом. И использование интернет-мемов может сигнализировать: «я знаю культурный код, я вхожу в социальную группу». Тогда какой-либо мем может стать ключом, ритуалом к улучшению отношений. У интернет-мема появляется положительная функция: он укрепляет внутреннюю коммуникацию между участниками образовательного процесса.

Тенденция придумывать или повторять интернет-тренды влияет на адаптацию и вхождение в группу сверстников, на приобретение авторитета и социального капитала. Также поддержка тренда является способом самовыражения, проявлением лидерских качеств поколения. Так как тренды быстросменяемы, это отличная возможность сменить собственный статус, заявить о себе, подняться в глазах общества. Анастасия Петрикова педагог-психолог

Выкрикивание на уроке фраз , которые одобрят сверстники, но не одобрят учителя — это форма протеста подростка, отметила эксперт. Это риск, возможность сопротивления нормам и правилам и даже способ повысить собственный статус внутри группы, ощущение групповой принадлежности.

В то же время подросток, который сознательно вызывает негативную реакцию у преподавателя, может продемонстрировать смелость, и попытаться привлечь внимание к своей персоне. Учителю важно выяснить, с какой целью ребенок нарушает учебный процесс.

Если тренд используют совместно, и несколько ребят одновременно выкрикивают «шесть-семь», то здесь идет речь о принадлежности к группе. Если это делает один ребенок, то он мотивирован на приобретение авторитета. Здесь важна реакция учителя: если он воспринимает это как очевидное нарушение, а реакция учеников положительная, то ребенок получает положительную оценку коллектива именно из-за негативной реакции учителя. Анастасия Петрикова педагог-психолог

Советы родителям

Педагог-психолог посоветовала родителям первым делом задать ребенку вопрос: почему он это делает? Ведь подростки используют тренды не для баловства, а как инструмент самовыражения. Это может быть показателем творчества ребенка, наличия социальных связей, которые укрепляют его психику.

Но если повторение интернет-трендов вызывает негативную реакцию, родителю необходимо обсудить с ребенком рамки уместности и возможные последствия его действий.

Иногда такое поведение действительно требует вмешательства родителей. В этом случае необходимо спокойно обсудить ситуацию и установить договоренности, что хорошо и что плохо, как приемлемо и неприемлемо себя вести, рассказать ребенку про последствия его поведения. Анастасия Петрикова педагог-психолог

Петрикова отметила, что наличие подобных трендов — отличная возможность для родителя поговорить со своим ребенком, чтобы понять его мотивацию. С полученной информацией легче помочь подростку достичь его целей, а не просто запрещать подобное поведение. Кроме того, следует обратить внимание на окружение ребенка, побудить его дружить и в сети, и в реальности.

Если подобные шутки кого-то обижают, используются как метод травли или нарушают нормы, родителю стоит забить тревогу. Дело в том, что не все подростки могут понять, что делают кому-то больно, и остановиться. В этом случае необходимо обсудить значение шутки и реакцию окружающих. В некоторых случаях не лишним будет обратиться за поддержкой к специалисту.