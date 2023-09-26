Не хочется секса, хочется злиться: как меняется женщина во время климакса

«Газета.Ru» спросила у гинеколога и психолога, влияет ли питание на то, как женщина перенесет климакс, стоит ли принимать в этот период гормональную терапию и бывает ли климакс у мужчин.

Почему о климаксе так мало говорят в инфопространстве, а женщины как будто бы стыдятся его?

Как объясняет Алина Максимова, психолог, сексолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», дело в культе молодости и красоты, который существует в обществе.

«В массовой культуре воспеваются стройная фигура, отсутствие морщин и седины. Параллельно с этим практически на законных основаниях в обществе процветает дискриминация по возрасту. Конечно, на этом фоне происходит исключение старения как нормы жизни. Как будто бы с возрастом люди перестают чувствовать радость, развиваться, чувствовать, строить отношения, заниматься сексом. Климакс, если не говорить о раннем его варианте, все же критерий возраста, поэтому говорить о нем не любят и не хотят», — объясняет специалист.

Максимова добавляет, что в обществе практически нет позитивных ролевых моделей или медийных лиц, женщин старшего возраста, которые принимали бы свои изменения и считали бы себя привлекательными без хирургического вмешательства, что усугубляет ситуацию.

Правда ли, что с приходом климакса пропадает интерес к сексу?

Нина Антипова, акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi, подтверждает, что один из характерных симптомов климакса – снижение либидо, полового влечения, но часто такие изменения происходят по другим причинам.

«Из-за менопаузы у женщины значительно снижается активность яичников, понижается уровень эстрогенов и тестостерона, и поэтому либидо может ослабевать, но это не значит, что оно пропадет совсем. Причиной снижения либидо может быть и целый ряд других состояний, например анемия, снижение функции щитовидной железы, депрессия. Так что важно не списывать все на климакс, а обратиться к врачу.

Либидо часто вообще не связано ни с какими гормональными нарушениями. Если выяснится, что проблема снижения желания лежит в психоэмоциональной сфере, надо обратиться к психологу, сексологу.

Никакой врач точно не даст какой-то волшебной таблеточки, чтобы «хотеть секса», — объясняет врач.

Алина Максимова добавляет, что предубеждения о том, что «женщина в климаксе совсем перестает хотеть секса» ошибочны: и секс, и поведение во многом зависят от отношения женщины к возрастным изменениям, установок и стереотипов.

«Если не бояться перемен и понимать, что жизнь в период климакса не заканчивается, а просто меняется, то каких-то критических проблем с интимной близостью не будет. Тем более, что сегодня есть огромное количество вспомогательных средств и медицинских препаратов, способных сохранять качество интимной близости на высоте», — добавляет она.

Стоит ли принимать гормоны во время климакса?

В период климакса у женщины снижается уровень эстрогена и прогестерона, повышается уровень фолликулостимулирующего гормона.

«Дефицит эстрогена может привести к сухости, к болезненности входа во влагалище во время полового акта.

Для улучшения качества сексуальной жизни пациенткам прописывают заместительную гормональную терапию (ЗГТ): препараты, которые замещают утраченную функцию яичников. Это могут быть таблетки, кремы или пластыри.

На постсоветском пространстве принято бояться «страшных гормонов», но это ни чем не обосновано. Для большинства женщин польза ЗГТ перевешивает возможные осложнения. ЗГТ особенно показана в случае раннего климакса, чтобы защитить пациентку от остеопороза и других осложнений, а также дать возможность жить полноценной жизнью», — объясняет врач.

Она добавляет, что перед назначением любых гормональных препаратов специалист должен обязательно провести обследования, чтобы исключить начальные стадии опухолевых процессов.

Что такое ранний климакс? Передается ли он по наследству?

По стандартам ВОЗ средний возраст наступления менопаузы — 45–55 лет.

«У 5–7% женщин климакс приходит в 40–45 лет (тогда его называют ранним), а у 1–2% — до 40 лет (преждевременный). С каждым годом статистика постепенно растет. Глобально это может быть связано с растущим уровнем стресса и ухудшением экологии. Но к причинам наступления раннего климакса относится, в том числе, наследственность.

Если у мамы или бабушки климакс наступил относительно рано, рекомендуется задуматься о деторождении (если женщина в принципе его планирует) до 30 лет.

Есть исследования, что определенные хромосомные мутации ведут к преждевременной менопаузе. Женщины с аутоиммунными заболеваниями, например волчанкой, диабетом, ревматоидным артритом и патологиями щитовидной железы, находятся в группе риска.

Другие факторы риска — цикл менее 25 дней, сильные и длительные стрессы. В прошлом году были опубликованы результаты печального исследования: у женщин, которые в детстве систематически подвергались насилию, климакс наступает в среднем на восемь лет раньше.

Также важно учитывать медицинские манипуляции, например, операции на яичниках, лучевую или химиотерапию. Именно поэтому онкологи перед началом лечения рекомендуют заморозить яйцеклетки», — объясняет Антипова.

Как быстро наступает климакс?

Менопауза — длительный процесс, который разворачивается постепенно, в течение многих месяцев. «Ситуации, когда у вас одномоментно прекратились менструации, начались приливы и головные боли, не будет. Но и обратить вспять климакс, увы, нельзя», — рассказывает Антипова.

Правда ли, что во время климакса могут «выстрелить» психические заболевания?

Во время менопаузы из-за гормональных колебаний ментальное здоровье действительно может ухудшиться, отметила врач.

«Главные риски — развитие депрессии и тревожности, проблемы со сном. Иногда климакс становится пусковым механизмом для биполярного расстройства, если у женщины изначально была к нему предрасположенность», — предупреждает Антипова и напоминает, что в случае, когда психологическое состояние доставляет дискомфорт, необходимо обратиться к психологу или психиатру.

Меняется ли характер во время климакса? Правда ли, что даже уравновешенная женщина может превратиться в фурию?

«Характер вряд ли может измениться, но вот эмоциональные качели бывают у многих. Для менопаузы характерны вспышки гнева и раздражительности, перемежаемые апатией, грустью, падением мотивации», — объясняет Антипова.

Если у женщины тяжело проходили менструации, климакс будет тоже непростым?

Связи между менструациями и тем, каким будет климакс, нет — по крайней мере, она не доказана научно. «Есть женщины, которые всю жизнь страдают от болезненных месячных, но максимально легко переносят менопаузу», — считает врач.

Может ли диета повлиять на то, как протекает менопауза?

Антипова советует женщинам с менопаузой уделять особое внимание питанию. Например, включать в рацион полезные жиры, в которых содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (жирную рыбу, орехи, оливковое масло первого отжима): это важно для работы мозга и стабильности нервной системы, а также для костей, которые становятся более хрупкими. Кроме того, такие жиры, по мнению специалиста, помогут избежать сухости кожи и слизистых.

Еще один важный пункт, по словам врача, ферментированные продукты: кефир, творог, квашеная капуста, кисломолочные продукты без добавок и сахара: творог, ряженка, кефир, йогурты, комбуча.

Такие продукты обеспечат здоровую микрофлору кишечника.

И, наконец, по мнению Антиповой, нужно включать в рацион источники фитоэстрогенов, природных эквивалентов женских гормонов: сою, кунжут, лен и морскую капусту.

Бывает ли мужской климакс?

«У мужчин по аналогии с женской менопаузой после 50–55 лет может наступать андропауза – изменения, которые проявляются проблемами со сном, перепадами настроения, набором веса и снижением либидо. Но у мужчин это связано в меньшей степени с необратимыми гормональными процессами (уровень тестостерона снижается всего на 1% в год), а в большей степени – с образом жизни и общим состоянием здоровья», — объяснила Антипова.