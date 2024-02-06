У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Какие у него шансы и кто его заменит? Принц Гарри прилетел в Великобританию после известия о болезни Карла III

У короля Великобритании Карла III обнаружен рак, официально объявил Букингемский дворец. Новость шокировала общественность — при этом сам монарх, проходящий теперь амбулаторное лечение, настроен весьма позитивно и работает с документами. Что известно о болезни короля, на что она повлияет и кто его заменит — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось с Карлом III

Вечером 5 февраля Букингемский дворец объявил, что во время операции по поводу увеличенной простаты короля Великобритании Карла III у докторов появился «отдельный повод для беспокойства». «Последовавшие диагностические тесты выявили форму рака», — заявили во дворце, добавив, что речь идет не о раке простаты.

В сообщении пресс-службы отмечалось, что монарх уже начал проходить терапию, в связи с чем врачи посоветовали ему отложить выходы на публику. «При этом Его Величество продолжит заниматься государственными делами и работой с документами», — заверили в Букингемском дворце.

По словам представителей королевской семьи, монарх благодарен врачам за оперативную реакцию на проблему, полностью убежден в благополучном исходе лечения и намерен «вернуться к исполнению публичных обязанностей как можно скорее». Известно также, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы предотвратить появление слухов и поддержать тех, кто тоже борется с раком.

Согласно информации Daily Mail, о диагнозе король узнал в конце прошлой недели — но все равно настоял на том, чтобы отправиться в церковь в Норфолке и поприветствовать подданных. 5 февраля Карл III переехал из своей резиденции в Сандрингеме в лондонский Кларенс-хаус. Здесь он будет лечиться амбулаторно.

close 100% Король Великобритании Карл III в карете Gold State возвращается в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства, 6 мая 2023 года Adrian Dennis/Reuters

Какие прогнозы дают по течению болезни короля

О том, в какой стадии у Карла III обнаружили злокачественное новообразование, во время общения со СМИ проговорился премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Конечно, как и все остальные, я шокирован и опечален. Все наши мысли сейчас посвящены ему и его семье. К счастью, это выявили рано», — сказал он, добавив, что поддерживает связь с королем и продолжит общаться с ним в «обычном режиме».

Сам монарх, по информации Daily Mail, выглядит «невероятно позитивным» и удивляет родных желанием работать как ни в чем не бывало. Патологию, как предполагается, действительно выявили очень рано, что дает хорошие шансы на выздоровление.

Комментариев близких к королю врачей на эту тему, однако, британская пресса не приводит.

Как отреагировали члены королевской семьи

Еще до того, как о болезни короля публично объявил Букингемский дворец, монарх лично позвонил сыновьям, принцу Уильяму и принцу Гарри, чтобы рассказать про выявленные проблемы со здоровьем. Последний, проживающий в США, тем же вечером вылетел в Великобританию — и сейчас находится в Лондоне. По информации СМИ, Гарри сразу же направился в резиденцию отца, которую он занимал еще будучи наследником престола, — их встреча продлилась без малого час. Семья принца — жена Меган, а также дети Арчи и Лилибет — осталась в Калифорнии.

Визит Гарри дал экспертам по королевским делам основания надеяться на нормализацию отношений в семье и окончание конфликта между принцем и его старшими родственниками. «Я уверен, что сейчас Гарри забудет о прошлом из-за такой серьезной проблемы. Королевская семья — включая герцогов Сассекских — настолько важна, что все движутся в правильном направлении», — заявил The Sun королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

close 100% Король Карл III и принц Гарри Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage/Getty Images

Поддержать Карла III в Кларенс-хаус также приезжали племянница короля принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци — утром 6 февраля их видели отъезжающими от ворот резиденции. К слову, родственники монарха улыбались.

Кто будет выполнять обязанности Карла III во время болезни

Во время фактического отсутствия монарха на посту выполнять его функции могут старшие члены королевской семьи, находящиеся на должности государственных советников — их Карл III назначил еще 8 сентября 2022 года, сразу после того, как унаследовал трон.

Сейчас государственные советники — это королева Камилла, принц Уильям, принцесса Беатрис Йоркская, принц Эдвард и принцесса Анна. Технически в этом списке находятся также принцы Эндрю (младший брат короля) и Гарри (его сын), однако на практике они заменить монарха не могут, поскольку не относятся к числу работающих членов королевской семьи. Первый был «уволен» за дружбу с Джеффри Эпштейном, а второй — отказался от королевских обязанностей и уехал в США.

Как уже сообщила национальная служба новостей Великобритании PA Media, именно Уильям, принц Уэльский и старший сын Карла III, скорее всего, возьмет на себя некоторые функции отца в дополнение к своим собственным.

close 100% Принц Уильям Global Look Press

Известно, что на этой неделе принц Уильям вернется к работе — он проведет церемонию посвящения в рыцари в Виндзорском замке, а затем посетит благотворительный бал, посвященный сбору средств для лондонской санитарной авиации. Это означает, что принц Уэльский прервал паузу, которую взял, чтобы заботиться о жене, восстанавливающейся после операции.

При этом в процедуре посвящения в рыцари в Виндзорском замке также примет участие принцесса Анна — сестра короля. Как и принц Уильям, она возьмет на себя часть обязанностей монарха. После этого Анна отправится в английский регион Мидлендс с королевским туром.

Продолжит участвовать в публичных мероприятиях и супруга Карла III королева Камилла — параллельно ей нужно будет поддерживать мужа во время терапии. Не отменять запланированные визиты пожелала она сама.

Какие важные мероприятия пропустит Карл III

Как отмечает Daily Mail, одним из ближайших мероприятий, на котором будет заметно отсутствие короля, станет служба в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Британского содружества — он отмечается каждый второй понедельник марта. «Предполагаю, что, скорее всего, мы не увидим его в Вестминстере в этот раз», — заявил королевский корреспондент издания. Он отметил, что подданным будет не хватать короля именно в такие важные моменты — но на повседневной жизни монархии его больничный никак не скажется.

Среди других мероприятий, которые могут быть отменены в этом году из-за болезни монарха, — королевский тур в Австралию и Новую Зеландию, запланированный на октябрь 2024-го. Поездку Карла III и королевы Камиллы приурочили к встрече глав правительств стран Британского содружества, которая состоится на Самоа.

Председатель Австралийской лиги монархистов Эрик Эбец заявил телеканалу ABC TV, что приезда короля и королевы ждали с нетерпением. «Но сейчас нам придется подождать и посмотреть, каковы будут медицинские рекомендации относительно визита короля», — цитирует его The Guardian.

Кто заменит Карла III, если его все же не станет

Как известно, наследник Карла III — его старший сын принц Уэльский Уильям (всех претендентов на британскую корону смотрите в инфографике, представленной ниже). В случае смерти монарха об этом факте докладывают премьер-министру, а затем — другим высокопоставленным чиновникам.

close 100%

В течение двух дней Совет престолонаследия, собирающийся в Сент-Джеймсском дворце, должен выработать текст официального объявления о кончине государя и вступлении на трон его преемника.

Гроб с телом монарха на несколько дней будет выставлен в различных церемониальных залах, чтобы желающие могли попрощаться с усопшим. После этого похоронная процессия проследует в Вестминстерское аббатство для отпевания, а затем — в Виндзорский замок, где монарх будет упокоен в усыпальнице Часовни Святого Георгия.

Всенародный траур в связи с кончиной монарха длится со дня его смерти до окончания похорон. В рамках траурных мероприятий наполовину спускаются государственные флаги, отменяются развлекательные и спортивные мероприятия, закрываются для посетителей королевские резиденции.

Наследник престола занимает трон сразу после смерти монарха. При этом формально его помазание на царство состоится во время коронации, которая может произойти через полгода или даже год.