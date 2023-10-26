Интервью с Идой Галич — о самом романтичном свидании, воспитании сына и преображении Блогер Ида Галич заявила, что пригласила бы мужчину на свидание в кабаре

На телеканалах «Пятница!» и «Суббота!» стартует реалити «Богиня свиданий», в котором девушки будут соревноваться в навыках дейтинга. Одним из экспертов в новом шоу станет блогер и телеведущая Ида Галич. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о проекте, а также своем преображении — как внешнем, так и внутреннем.

— В рамках «Богини свиданий» три участницы по очереди устраивают свидания для одного парня, а вы, Роман Каграманов и Даниил Грачев решаете, кто справился с этой задачей лучше. Как вам такие условия? Может, было бы лучше, если бы девушки и парни поменялись местами?

— Думаю, что именно такой концепт особенно увлекает и интригует нашего зрителя. Хотя, скажу честно, я не доверяю таким проектам, как тот же «Холостяк». Мне в принципе не нравится формат, когда в XXI веке женщина должна соревноваться за мужчину. Но когда это легкое и смешное шоу про ожидание-реальность, оно меня забавляет. Главное — не говорить об этом на полном серьезе.

Что касается парней — возможно, в следующем сезоне мы снимем «Бога свиданий», и там я буду комментировать, как пацаны устраивают свидание для девушки. Это тоже было бы классно.

— По каким критериям вы оценивали свидания? Всегда ли у вас совпадали мнения с коллегами-экспертами? У них, вероятно, часто было свое мужское видение, отличное от вашего...

— Я стараюсь быть мягче и лояльнее мальчиков, есть женская солидарность. Конечно, и с моей стороны бывают колкие шутки, но в основном я пытаюсь анализировать все с точки зрения психологии и эмоционального интеллекта и берегу ментальное здоровье наших героинь. Поэтому резких высказываний стараюсь себе не позволять.

— Любите ли вы сами заморачиваться над свиданиями? Каким было лучшее свидание, которые вы устраивали? А для вас?

— Начну с конца. Мой бывший молодой человек однажды привез меня в Подмосковье — сначала мы летели на вертолете, а внизу на земле была выложена надпись «Ида — самая красивая», потом путешествовали на воздушном шаре. Это было прекрасное время года с потрясающе красивой листвой, дико живописные места — я была в восторге.

Что касается меня — я тоже люблю делать сюрпризы. Если бы сейчас устраивала свидание, то показала бы своему мужчине самых красивых женщин в Москве, пригласив его в Театр Crave.

— Насколько вообще, на ваш взгляд, важна романтика в отношениях?

— Для таких чувствительных натур, как я, романтика в отношениях безумно важна. Я тонко чувствую, когда градус падает и отношения превращаются в бытовуху, и очень болезненно на это реагирую. Поэтому бы не хотела, чтобы из моей жизни пропадала романтика.

close 100% Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Помимо съемок на телевидении, вы активно занимаетесь собственным YouTube-каналом, где выпускаете шоу разного формата — от развлекательных «1-11» и «Есть вопросики» до более глубоких «Незвездных флюидов» и «Я пережила». К какому из двух форматов вы тяготеете больше? Или одно другому не мешает?

— Думаю, моя сила заключается в том, что я многозадачна и работаю в разных направлениях, — мне интересно и развлекать людей, и делать какие-то социально значимые вещи. Все проекты, которые мы делаем, отличаются тем, что у них есть определенная философия «доброго интернета» без хайпа и жести.

— Если говорить об интервью, кто из звезд удивил вас больше всего?

— Все герои, которые у меня были, — классные. Но своей открытостью и способностью говорить на самые разные темы больше всего меня удивила Лолита. Мне кажется, что когда у меня будет такой же багаж опыта, я тоже смогу рассказывать о себе все, что захочу, имея такой кредит доверия. Это очень круто.

— Представьте, что вы можете пригласить любую знаменитость в «Есть вопросики» — и она точно согласится. Кто это будет?

— У меня уже есть опыт интервью с мировой суперзвездой Райаном Рейнольдсом, и в моей голове нет никаких рамок — когда-нибудь, возможно, случится так, что в нашей студии будут и другие звезды мирового масштаба. Мне бы очень хотелось поговорить с Дженнифер Энистон о ее жизненной философии, узнать секреты успеха Ким Кардашьян. И мне бы безумно хотелось попробовать пролить свет на то, что происходит с Бритни Спирс.

close 100% galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Как вам удается совмещать работу с воспитанием сына? Нет ли у вас чувства вины перед ребенком, которое проявляется у многих работающих мам?

— Последние полтора года я занимаюсь своим ментальным здоровьем и образованием. Если бы не это, наверное, уже погрязла в чувстве вины. Сейчас я умею круто распределять свое время, где есть место и ребенку, и любимой работе, и личной жизни. Да, иногда кажется, что ничего не успеваю, и периодически, честно говоря, хочу выть, но глобально все хорошо.

Здесь очень важно учитывать тот момент, что ребенку нужна эмоционально здоровая мама, психологически стойкая. И важно не количество часов, проведенных с ребенком, а качество. Если сутки с ним сидеть, но все это время зависать в телефоне, ему от этого будет ни жарко ни холодно. А если ты можешь уделить ему хотя бы несколько часов в день, которые проведешь именно с ним, это намного круче скажется на ваших отношениях.

— В последнее время вы заметно преобразились благодаря работе со стилистом Олегом Горчаниным. На ваш взгляд, почему дуэт удался?

— Я не верю в изменения и трансформацию без работы над собой — в первую очередь с точки зрения эмоционального интеллекта. Считаю, что все начинается с головы, — и к своим трансформациям я была готова. Мне очень повезло с тем, что мы появились друг у друга с Олежкой. Мы друг другу доверяем и слышим друг друга. Благодаря тому, что мы по-настоящему выстраиваем отношения, у нас все получается. Плюс — все люди, с которыми я работаю, становятся моими близкими людьми, с каждым из них я вхожу в максимально теплый контакт. То, как Олег видит красоту и эстетику, совпало с тем, что нравится мне. Наши векторы очень похожи, поэтому мы с ним вместе идем навстречу новым переменам.

— Ксения Бородина и Алеко, Настя Ивлеева и Ксюша Смо, Юлия Гаврилина и братья Хованские — чей еще мейковер вы считаете удачным?

— Мы с Алеко дружим, поэтому, естественно, он мне ближе всех из перечисленных. И он действительно делает отличную работу — Ксения Бородина просто засияла.

close 100% galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Танцы на пилоне и ежедневные 10-15 тыс. шагов, отказ от алкоголя, правильное питание — как вы к этому пришли?

— Как я уже говорила, все идет из головы. Если у тебя есть запрос на то, чтобы выглядеть хорошо, обязательно сложится так, чтобы это получилось. Для меня красота — это прежде всего здоровье: здоровые волосы, зубы, кожа, тело. Важно ежегодно проводить обследование всего организма и вовремя обращаться к врачам, а не бежать к стоматологу только тогда, когда зуб уже не спасти.

— Как вы относитесь к альтернативным способам похудения?

— Я к ним не отношусь. В своих соцсетях транслирую, как занимаюсь спортом и что ем. Девочки, которые за мной следят, прекрасно знают, какой это был для меня труд — вернуться в форму после родов.

— В середине лета СМИ на фоне проверок налоговой ряда блогеров писали, что собираются проверить и вас. Насколько эта информация соответствует действительности, обращался ли кто-то к вам из ФНС?

— Мы видели подобные «новости», и я могу сказать, что проверка среди блогеров идет давно, уже около полугода нас всех проверяют — у всех моих контрагентов запрашивали документы еще до этих публикаций. Так что «новость» эта была неактуальна. И это лишний раз говорит о том, что не стоит свято верить в то, что пишут Telegram-каналы.

— Вы не раз называли себя «факультативщицей». Если в сутках было бы больше часов, на какое хобби вы их потратили?



— Я бы точно пошла учиться играть на барабанах и освоила фортепиано. С огромным удовольствием выучила бы наконец английский язык и начала бы учить итальянский — и, конечно, пошла бы получать еще одно образование.