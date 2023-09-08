Атаки яйцами, воспоминания о матери и семейные скандалы. Как прошел первый год Карла III на троне

Ровно год назад в Великобритании произошла смена главы государства. Королева Елизавета II умерла, и страна поприветствовала нового монарха — Карла III. В этом качестве ему предстояло подготовиться к коронации, нанести официальные визиты, выступить перед нацией с рождественской речью и выполнить другие положенные монарху действия. О том, что успел сделать за год король Британии, рассказывает «Газета.Ru».

Обращения к матери

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Со своей первой королевской речью Карл III выступил перед нацией 9 сентября 2022 года — на следующий день после кончины Елизаветы II. Это был сложный и ответственный момент, знаменовавший для Великобритании конец елизаветинской эры, которая продолжалась 70 лет. В своей речи король заверил подданных, что будет во всем следовать примеру матери. «Королева Елизавета прожила хорошую жизнь. Она сдержала свое судьбоносное обещание, и сегодня по ней глубоко скорбят. Это обещание — служить в течение своей жизни — даю теперь я», — сказал на тот момент 73-летний Карл III. Он добавил, что будет «сохранять конституционные принципы в сердце нации» в течение «всего оставшегося времени, что Господь ему отвел».

Пообещав служить народу с верностью, уважением и любовью, монарх признался, что не сможет, как это было раньше, посвящать много времени благотворительности. Речь свою он закончил обращением к матери. «Моя дорогая мама, теперь, когда ты отправляешься в свой последний путь, чтобы присоединиться к моему покойному дорогому папе, я хочу просто сказать тебе спасибо», — произнес король.

Матери король посвятил и свою первую рождественскую речь в декабре 2022 года. Он выступил с ней перед британцами в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где свою речь Елизавета II зачитывала в 1999 году. В отличие от предшественницы, которая обычно выступала с телеобращением сидя, монарх предпочел произнести ее стоя. «Я стою здесь, в этой восхитительной часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, так близко к тому месту, где нашли свой покой моя любимая мама, покойная королева, и мой дорогой папа», — сказал король.

Он поблагодарил подданных за теплые письма и открытки, которые он от них получает, и признался: «Рождество — особенное время для тех из нас, кто потерял любимых. Мы ощущаем их отсутствие в каждый момент года и вспоминаем о них каждый раз, соблюдая любимые традиции». В своей речи Карл III также обратился со словами благодарности к сотрудникам экстренных служб и работникам социальной сферы — и не забыл заявить о поддержке людям, переживающим сложные времена по причине роста стоимости жизни из-за высокой инфляции, с которой столкнулась Великобритания. Что вполне соответствовало моменту, поскольку в стране в то время бастовали как раз сотрудники социальных служб — медсестры, учителя и машинисты.

Забросали яйцами

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То, что король ступил на трон в момент кризиса, подтверждали неприятности, которые дважды поджидали Карла III в поездках по стране. Монарх успел пробыть королем всего два месяца — и 9 ноября 2022 года, во время поездки в город Йорк, его забросали яйцами.

Виновником происшествия стал 23-летний студент из Йорка Патрик Телвелл — он бросил несколько яиц в сторону Карла III, прибывшего вместе с супругой открывать в городе памятник Елизавете II, и прокричал, что «эта страна была построена на крови рабов». Яйца в короля не попали, студента быстро задержали. В апреле 2023 года Телвелла осудили за нарушение общественного порядка, однако своей вины он не признал, заявив в суде о «насилии, осуществляемом британским государством». Студента приговорили к 12-месячному сроку общественных работ, в течение которого 100 часов он обязан трудиться бесплатно. Кроме того, молодого человека заставили оплатить услуги адвоката — £700.

Месяцем позже во время визита в город Лутон Карла III вновь атаковали яйцами. Задержан был в связи с происшествием 20-летний Гарри Мэй. Юноша объяснил причину своего поступка полицейским уже при задержании — по его мнению, приезжать в такой бедный город, как Лутон, со стороны монарха было проявлением «плохого вкуса». В итоге Мэй был оштрафован на £100.

Семейные драмы

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В январе 2023 года начавшееся царствование Карла III омрачило еще одно событие. Свет увидели мемуары его младшего сына принца Гарри — покинувшего Великобританию вместе с женой Меган Маркл еще в 2020-м. Содержание книги «Запасной» и многочисленных интервью, которые давал Гарри по случаю публикации, оказалось скандальным — он рассказывал о драке с братом, употреблении наркотиков и алкоголя, проблемах в отношениях с мачехой Камиллой Паркер-Боулз. Все сводилось к тому, что в своей семье Гарри чувствовал себя «запасным», человеком второго сорта, от которого ничего особенно не ждали.

Выход книги в очередной раз подтвердил, что тлеющий с 2020 года конфликт между принцем Гарри и его отцом, а также старшим братом не угас. За этим последовали попытки лишить герцогов Сассекских их резиденции в Виндзоре, коттеджа Фрогмор, и переселить туда другого опального члена королевской семьи принца Эндрю — ему не простили дружбу с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. Однако статус коттеджа до сих пор остается неясным, принц Эндрю продолжает жить в своей резиденции рядом с Виндзорским замком, Ройал-Лодже, поскольку сейчас его бывшая жена Сара Фергюсон поправляется после операции в связи с раком груди. Год на троне король Карл III встречает с двумя семейными проблемами — и шансов на их решение пока нет.

Отложенный визит

close 100% Король Карл III и королева-консорт Камилла во время визита в Германию, март 2023 года Samir Hussein/Pool/WireImage

С первым зарубежным визитом короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в этом году тоже не все было гладко. Предполагалось, что прежде всего в роли монархов они отправятся во Францию — однако визит, который должен был состояться в конце марта, отложили в последний момент из-за протестов в стране. В итоге первым государством, которое посетили король Карл III и королева Камилла, стала Германия, хотя изначально предполагалось, что туда они отправятся из Франции.

В Германии Карл III был принят с военным оркестром на площади у Бранденбургских ворот и выступил с речью, в которой, в частности, похвалил страну за гостеприимство, которое она оказывает украинским беженцам. Еще один зарубежный визит король нанес в Румынию — в июне 2023 года он отправился туда один, без супруги. В рамках пятидневной поездки он посетил Трансильванию. Поездка монархов во Францию вновь значится в планах — она намечена на 20-22 сентября 2023 года.

Служить изволит

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Коронован был король Карл III в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. На церемонию, которая оказалась куда скромнее коронации Елизаветы II в 1953 году, прибыл и его скандальный младший сын — он был усажен подальше от старшего брата, в третий ряд, и отбыл в США сразу после окончания мероприятия, не дожидаясь банкета. А Карл III на коронации вновь пообещал служить народу и отечеству.