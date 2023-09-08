«С вызовами в актерской профессии мне везет». Интервью с Павлом Деревянко

На телеканале ТНТ показали третий сезон комедийного сериала «Беспринципные». В нем с историями людей, которые разным образом связаны с «Патриками», зрителей по-прежнему знакомит патологический лжец Славик — обаятельный герой Павла Деревянко. В интервью «Газете.Ru» актер порассуждал об успехе проекта, а также рассказал об интуиции на успешные роли и профессиональных вызовах.

— Сериал «Беспринципные» выходит с 2020 года, в 2023-м в кинотеатрах показали его полнометражное продолжение, а на днях состоялась телепремьера третьего сезона на ТНТ. Как вы объясняете себе популярность этого проекта?

— Проект действительно оказался живучим. Никто, наверное, не ожидал такой долгой его судьбы. Данила Шарапов, продюсер, рассказывал, что он был единственным, кто верил в этот материал. В итоге Данила довел идею до конца и победил, как уже знает история. Я же, например, не понимал, зачем снимать «Беспринципных»: что это вообще за тема про богатых людей, «Патрики», измены, обманы... Но потом все изменилось. Когда вышел первый сезон, мы все были рады и довольны.

close 100% Кадр из третьего сезона сериала «Беспринципные» (2023) Медиаслово

— Как за эти три года изменился ваш герой Славик? А вы сами?

— Мне кажется, Славик вообще не изменился. По крайней мере, если брать во внимание динамику развития характера моего героя в четвертом сезоне, к съемкам которого мы сейчас приступаем. Зрители увидят Славика таким, каким привыкли его видеть. А что касается меня самого... Как будто бы в жизни все меняется постоянно. Столько событий за год происходит, а за три — тем более. Отвечу так: в чем-то я изменился, в чем-то остался прежним.

— «Беспринципные» высмеивают жителей центра Москвы, к которым относитесь и вы сами. Какое у вас отношение к подобному юмору, к сатире? Любите ли вы посмеяться над собой?

— Я уверен, что если человек не является самоироничным, объективным по отношению к себе, то ему будет сложно рассчитывать на дальнейшее развитие его творчества. И человечества вообще. Сложно, потому что самоирония — это сверхважно в разные моменты жизни для каждого человека. Шутить и смеяться над собой надо обязательно.

Да, я живу в центре — это действительно так. Ну и отлично, честно говоря! У меня все спрашивают: «Славик — это же ты? Ты так на него похож». С одной стороны — похож, а с другой — абсолютно нет.

— Вы говорили, что поначалу не хотели сниматься в «Беспринципных», равно как и в «Домашнем аресте», но в итоге оба сериала выстрелили. А были ли проекты, на которые вы ставили, но которые не оправдали ожиданий? Хорошая ли у вас профессиональная интуиция?

— Действительно, и с «Беспринципными», и с «Домашним арестом» мне повезло, как и с рядом других проектов: изначально я от них отказывался, они мне не нравились, но в итоге все выстроилось в правильную сторону. Интуиция, конечно же, есть. Хотя иногда она дает сбой.

Естественно, были в моей карьере проекты, на которые я зря делал ставку. Например, когда снимали «Гитлер капут!», думал, что это будет нечто. Так и получилось — однако не совсем в том смысле, как я себе это представлял. Или, допустим, рассчитывал на фильм «Счастливый конец»: не вылезал из тренажерного зала, хотел сделать себе тело как у настоящего стриптизера. Это были славные деньки, я многое отдал, чтобы сделать хороший, правдоподобный образ героя. Его писали конкретно под меня, однако у нас, по-моему, только премьера состоялась — проката не было, так как продюсеры не поверили в ленту. Хотя кино на самом деле было неплохое, оно потом имело успех на DVD. Но у меня началась затяжная депрессия после окончания съемок. Так что теперь я уже особо ставки не делаю.

close 100% Актёр Павел Деревянко Александр Щербак/ТАСС

— Из ваших последних работ выделяется сериал «Сансара», где вы сыграли застрявшего во временной петле успешного человека. Было ли сложно перестроиться с более привычного комедийного жанра на драматический? Какие еще свои роли-вызовы вы могли бы вспомнить?

— У меня буквально вчера мама спрашивала про фильм «Конец Славы» и про то, как мне удается переключаться между жанрами, ведь «это же тяжело и сложно». Да, действительно, сложно — но мне это как раз и нравится. Чем сложнее, тем интереснее. Меня не привлекают простые задачи, простые комедии, «чистый» жанр. Ведь в жизни всегда все вместе, трагедия и комедия стоят рядом.

Мои актерские «вызовы» в основном связаны с драматическими ролями. Когда снялся в «Брестской крепости», был уверен, что это провал. Не сомневался, что ни кино, ни тем более моя роль не получились. И как же я удивился после премьеры! Так было и c «Обратной стороной Луны». Тогда долго не понимал, как это буду делать, как подойти к роли. Однако в итоге все удалось.

Большущим вызовом для меня стал фильм «Подельники» Евгения Григорьева, который мы снимали три года назад. А новая лента «Конец Славы», которую мы сняли с Марюсом Вайсбергом, как мне кажется, вообще должна стать моей сильнейшей работой. В общем, с вызовами в актерской профессии мне везет, слава Богу.

— В той же «Сансаре» ваш герой вынужден исправлять ошибки прошлого, чтобы вернуться в настоящее. Оглядываясь назад, исправили ли бы вы что-то в своем прошлом, зная, какие последствия это будет иметь?

— Знаете, все возможные исправления, если так пофантазировать, затрагивают исключительно мою, грубо говоря, бытовую сторону, бытовой аспект моей жизни. К примеру, я бы сказал себе молодому никогда не втягиваться ни в какие сомнительные аферы, связанные со вкладом денег. Просто, дорогой, купи биткоины — и все! Но это так, шуточки. А в творческой жизни и так все четко. Меня устраивает все, что со мной происходило и происходит по сей день.

close 100% Кадр из сериала «Сансара» (2023) Okko

— Вы говорили, что из незакрытых гештальтов в профессии у вас осталась только эротическая драма. Нет ли у вас ощущения, что в этом жанре очень легко допустить промах?

— Что-то мне подсказывает, что у нас бы все получилось. У нас — это у меня и режиссера, которая или который бы это снимала/снимал. Не знаю, возможно, я уже и староват для этого. А может быть и нет.

— У вас две дочери. Есть ли в вашей фильмографии проекты, которые бы вы хотели скрыть от их внимания?

— В моей творческой биографии имеется около 140 картин и сериалов, всяких больших и маленьких ролей. И, конечно, среди этого количества названий есть вполне себе идиотские работы. Но почему бы и нет? Через это все актеры должны проходить так или иначе. Человек должен расти, играя разные роли, приобретая опыт, потом смотреть это все, анализировать — и двигаться дальше. Если детки захотят что-то посмотреть из моей длиннющей фильмографии, то пусть смотрят на здоровье, я против не буду.

close 100% Павел Деревянко с дочерьми pablo_derevyanko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Если в будущем ваши дочки захотят стать актрисами, поддержите их выбор?

— Мне кажется, Саша, моя младшая дочь, вряд ли станет актрисой. Все может быть, конечно, но маловероятно, судя по ее характеру. А вот Варвара, старшая, очень артистичная, это правда. Когда она была еще совсем юная, я намекал ей на то, что она будет всего добиваться сама, если захочет стать актрисой, я же никому звонить, помогать с поступлением не буду. Но сейчас, по-моему, она просто счастливо живет со своей артистичностью и уже много лет мечтает о том, как у нее будет своя кондитерская, магазин сладенького.

— Рассуждая о вершине карьеры, актеры обычно называют крупные роли, замахиваются на Голливуд, а вы говорите об Акакии Акакиевиче Башмачкине из «Шинели» Гоголя. Почему?

— Самый сложный и гениальный жанр — трагикомедия, потому что в ней есть весь диапазон актера. Но еще мне очень хочется в космическом фильме сняться, помечтать, поностальгировать о Земле, поговорить про человеческие отношения, порассуждать об одиночестве. На самом деле, очень много есть желаний, которые хочется еще исполнить в профессии. Но история маленького человека для меня наиболее трогательная. Хочется, чтобы зритель, смотря кино, переживал вместе с твоим героем. И мне кажется, лучшего всего это получится как раз в трагикомедии про маленького человека.