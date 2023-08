Выкидыш, скандал на свадьбе и измены: история романа Бритни Спирс и Сэма Асгари

Что случилось с Бритни Спирс и Сэмом Асгари

По данным TMZ, 41-летняя Бритни Спирс и 29-летний Сэм Асгари расстались около недели назад. Между супругами разгорелся конфликт из-за подозрений Асгари в неверности Спирс. Слухи об изменах стали последней каплей, подтолкнувшей его на переезд. Хотя разлад, как утверждают журналисты, начался еще несколько месяцев назад — певица якобы закатывала мужу истерики и лезла в драку, поэтому он часто не ночевал дома.

Таблоид также сообщил, что Асгари подал заявление на развод 28 июля, указав причиной «непримиримые разногласия». Ссылаясь на его адвоката Нила Херша, TMZ пишет о намерении фитнес-тренера оспорить брачный контракт.

«Сэму еще предстоит определить полный характер и объем отдельных имущественных активов и обязательств каждой стороны»,

— цитируют документ журналисты.

Издание Page Six со ссылкой на инсайдера и вовсе заявило, что Асгари пригрозил «обнародовать чрезвычайно постыдную информацию о Спирс», если она ему не заплатит. Та уже наняла в адвокаты самого известного юриста Голливуда Лауру Вассер, некогда представлявшую в суде интересы актера Джонни Деппа и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

close 100% Бритни Спирс и Сэм Асгари на премьере фильма «Однажды в Голливуде», 2019 год Jordan Strauss/Invision/AP

Первые слухи о проблемах в браке Спирс и Асгари появились в конце марта, когда супругов заметили на публике без обручальных колец. Тогда менеджер фитнес-тренера Брэндон Коэн опроверг сплетню в интервью Entertainment Tonight, да и супруги вскоре снова стали публиковать совместные фотографии и видео в социальных сетях.

Начало романа

В общей сложности пара пробыла вместе около семи лет. Они познакомились на съемочной площадке в 2016 году. Бритни записывала клип на песню Slumber Party вместе с певицей Тинаше, а Сэм выступал в качестве модели.

close 100% Бритни Спирс с Сэмом Асгари на игре «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» и сыновьями, 2017 год Burt Harris/Global Look Press

Роман развивался стремительно. В 2017-м они впервые вышли в свет как пара, появившись на «Грэмми». В том же году их заметили на баскетбольном матче между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» — с ними были сыновья Спирс от брака с танцором Кевином Федерлайном: Шон Престон и Джейден Джеймс.

Помолвка

Асгари поддерживал Спирс, когда та попала в психиатрическую больницу в 2019 году, и был рядом с ней во время судебных тяжб с отцом. В августе 2021-го Джеймс Спирс отказался от опеки над Бритни — спустя месяц Сэм сделал ей предложение руки и сердца. До этого момента влюбленные не могли узаконить свои отношения, пока певица находилась под контролем родителя.

Сэм преподнес Бритни платиновое кольцо с бриллиантом весом четыре карата и дорожкой из небольших камней приблизительной стоимостью $70 тыс. На тыльной стороне было выгравировано слово «Lioness» («Львица») — так он ласково называл ее.

Бритни Спирс потеряла ребенка

В ноябре суд США официально прекратил опекунство над Спирс, под которым она находилась 13 лет, с 2008 года. Бритни и Сэм с головой погрузились не только в подготовку свадьбы — пара решила завести ребенка.

В апреле 2022 года Спирс призналась фанатам, что сделала тест на беременность — и он дал положительный результат. Спустя месяц певица опубликовала пост, в котором рассказала о выкидыше.

«С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше»,

— написала она.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари

9 июня пара поженилась в Калифорнии. Бритни шла к алтарю в платье Versace под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love. Отец Джеймс дочь под руку не вел — никого из родственников певицы, кроме ее брата Брайана, на церемонии не было. Среди гостей были замечены Донателла Версаче, Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор и другие звезды.

close 100% Vogue Arabia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Единственное, что омрачило торжество, — это неожиданный визит первого мужа исполнительницы Джейсона Александра, с которым ее связывал 55-часовой брак в 2004 году. Попытка устроить скандал и сорвать свадьбу бывшей жены успехом не увенчалась. Мужчину арестовали, предъявив ему обвинение по четырем статьям: преследование, незаконное проникновение в жилище, вандализм и нанесение побоев. Свою вину он признал и был приговорен к тюремному заключению сроком в 128 дней.